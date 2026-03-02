インターネット料金の節約意識調査｜節約したい理由は「物価高で支出を見直したいから」が最多

株式会社LOHASTYLE

インターネット料金は、契約内容によって金額に差が生じやすい支出の一つです。物価上昇が続く中で、毎月かかる通信費を見直したいと考える人も多いのではないでしょうか。

そこで、インターネットの開通サービス「インターネット開通窓口」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、インターネット料金の節約意識についてアンケート調査を行いました。

【調査概要】

調査対象：インターネットを契約中の方

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/01/16～2026/01/16

回答者数：108人

【調査内容】

【調査サマリー】

- 毎月どのくらいの費用がかかっている？- インターネット料金（光回線・スマホ含む）の支払い額に満足している？- インターネット料金を節約したいと思う理由は？- インターネット料金の節約として、過去1年以内に行った対策は？- 今後、月々のインターネット料金をどのくらい節約したい？過半数が月「3,000円～5,000円」のインターネット料金を支払っていると回答

毎月のインターネット料金について、「3,000円～5,000円」と回答した人は50.9％と最も多い結果となりました。次いで「5,000円～10,000円」と回答した人が36.1％、「3,000円以下」と回答した人は全体の13％に留まりました。

インターネット料金の支払い額は満足・不満が分かれる中、「どちらともいえない」が最多に



インターネットの支払いに「満足している」（26.9％）、「非常に満足している」（4.6％）と回答した人をあわせると、31.5％でした。一方、「不満がある」（30.6％）や「非常に不満がある」（1.9％）と回答した人は32.5％、「どちらともいえない」と回答した人は約36％で、現在の支払い額への満足度は分散する結果となりました。

通信費を節約したい理由は「物価高で支出を見直したいから」が最多

インターネット料金を節約したいと思う理由で最も多かったのは、「物価高で支出を見直したいから」（47.2％）でした。次いで多かったのは「月額料金が高いと感じるから」（38％）で、日々の固定費に対する負担感が節約意識につながっていることが分かります。

約6割の人が節約対策を「特に何もしていない」と回答

過去1年以内に節約対策を行ったかについてアンケートを実施したところ、「特に何もしていない」と回答した人が60.2％にのぼりました。節約したいと考えている人は多いものの、実際には具体的な行動に移せていない人が多いことが分かりました。

今後インターネット料金を「1,000円以上節約したい」と回答した人は約6割

インターネット料金を月に「1,000円以上節約したい」と回答した人は58.3％、次いで29.6％の人が「2,000円以上節約したい」と回答しました。一方で、「節約したいと思わない」と回答した人は2.8％にとどまり、多くの人がインターネット料金の節約に前向きであることがうかがえます。

【調査まとめ】

インターネットの手続きはインターネット開通窓口がおすすめ

- 過半数が「3,000円～5,000円」の通信費を支払っている- インターネット料金に満足している人は約3割- 節約理由で最も多いのは「物価高で支出を見直したいから」- 半数以上の人が節約対策を行っていないと回答- 半数以上が月1,000円以上の通信費節約を希望

インターネット開通窓口（https://livika.jp/）は、インターネット回線の契約手続きをサポートする窓口です。専門スタッフが住居タイプやエリアを確認したうえで最適な回線を案内するため、比較や検討に時間をかけることなく、スムーズに契約を進めることができます。

受付時間は8：00～20：45（土日祝も対応可）で、引っ越し準備で忙しい方や、回線選びに不安がある方でも利用しやすい窓口です。

開通の手続き電話番号：0120-473-023

LIVIKA（https://livika.jp/）は"暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引っ越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。

新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。

LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。

そんなメディアを目指し、引っ越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。

