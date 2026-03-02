2週連続SP！“ラオウ”杉本裕太郎が初の取材交渉に挑戦！オリ党のますだおかだ岡田＆親友 福田周平と大阪の喫茶店巡り！

テレビ大阪株式会社

喫茶店の数が日本一多い都道府県である大阪で、片っ端から喫茶店を紹介していくテレビ大阪の番組『片っ端から喫茶店』。毎週、さまざまなゲストが出演し、店主の人となりやその人生の物語にスポットをあて、喫茶店の雰囲気の中でトークを繰り広げます。

「片っ端から喫茶店 オリックス・バファローズ襲来 編」3月3日（火）・3月10日（火）放送

３月3日（火）・3月10日（火）ひる12時5分から放送の「片っ端から喫茶店」は、オリックス・バファローズに所属し、"ラオウ"の愛称で親しまれる杉本裕太郎選手と、2025年で引退となった福田周平元選手が１年ぶりに登場！

(C)テレビ大阪

芸能界随一のオリックスファンを公言する、ますだおかだの岡田圭右と大の野球好きでもある上原アナウンサーと京セラドーム大阪周辺の喫茶店をめぐります！

3月3日（火）放送の番組前半は、岡田と上原アナウンサーが千鳥橋商店街でオススメの喫茶店の聞き込み。美味しいモツ焼き店や酒屋さんなどで喫茶店の情報を得た岡田と上原だったが、二人が直接お店に取材交渉するも、ロケがお昼時だったこともあり、ことごとく惨敗。

心が折れかけていた二人は、やっとのことで昨年オープンした喫茶店に辿り着く。

店主におすすめコーヒーを待っていると…現れたのはオリックス・バファローズのラオウこと杉本裕太郎選手と、昨年末で引退となった福田周平元選手！

(C)テレビ大阪｜3月3日（火）放送分

前回は初出演で大緊張のロケだったと語るふたりも、今回は2回目なのでリラックス。Instagramに食事の写真を掲載するのが大好きだという杉本選手は、この日も写真撮影が止まりません。食べ物は勿論ですが、合間には福田元選手の可愛い写真もしっかり撮影。随所に仲の良さが感じられるふたりなのでした。

“初”の取材交渉は…

(C)テレビ大阪｜3月3日（火）放送分

3月10日（火）の放送では、杉本選手が初の取材交渉に挑戦！！

岡田から「選手宣誓か!?」とツッコまれるほどの声量で挑んだ、初取材交渉の結果はいかに…

さらに、昨年のロケで訪れた熱狂的なオリックスファンのご夫妻が営む喫茶店「喫茶ブランコ」にも再訪！前回も2人へのアツい想いを語ってくれたオリックスファンのママと感動の再会も果たします。

「オリメンランキング」にラオウの不満が爆発!?

(C)テレビ大阪｜3月10日（火）放送分

街歩きの最中には、美味しそうないか焼きのお店を発見した4人。

店先のベンチでいか焼きを待っていると、話題は球団が行っている「オリメンランキング」の話に。「めっちゃ嬉しい」という福田元選手とは対照的に、杉本選手は何やら思うところがあるようで…

(C)テレビ大阪｜3月10日（火）放送分

大阪の喫茶店を存分に満喫した4人の軽快なトークをお楽しみに。

是非、放送で、YouTube配信でチェックしてみて下さい！

(C)テレビ大阪｜3月10日（火）放送分

『片っ端から喫茶店』番組情報

「片っ端から喫茶店 オリックス・バファローズ襲来 編」放送：3月3日（火）・3月10日（火）12時5分から放送

＜地上波＞テレビ大阪 月曜～木曜 ひる12時5分から放送中

＜YouTube＞月曜・火曜 あさ8時に先行配信中 （チャンネル登録者数 12,1万人/2026年2月25日現在）

これまでの放送回はYouTubeで見られます。チャンネル登録よろしくお願いします！

https://www.youtube.com/@cafe_and_cafe_and(https://www.youtube.com/@cafe_and_cafe_and)

＜X＞https://x.com/cafeandcafeand

＜HP＞https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/katappashi/