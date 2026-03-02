傘の中が、快適。涼しい。クリップで取り付けられるコンパクトファン「超風力クリップファン」を3月2日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、傘の中の熱気を飛ばす「超風力クリップファン」を3月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/19567

夏のお出かけで気になる、日傘の中の熱気…。

そんな時におすすめ！クリップで挟むだけのコンパクト設計で、風をピンポイントに届けるパワフルファン。

360度回転×100段階の風量調節で、ちょうどいい風。

傘の中棒に取り付ければ、顔や体に向けて風を送れて、傘の中が快適空間に。

厚み約1cm～1.5cm の棒状部分に対応。ファン部分は360度回転で、角度を自由に変えられるので、顔・首元・体など、風を狙った場所へ当てられます。

風量はなんと100段階の風量調節。そよ風から強風まで、シーンや好みに合わせて細かく調整ができます。ディスプレイには風量とバッテリー残量が表示されるので、外出先でも安心。

充電は、USB Type-C充電式で、フル充電まで約2時間。最大風量でも約2時間使用でき、モバイルバッテリーと一緒に持ち歩けば外出先でも活躍！

コンパクトなのに、頼れる超風力クリップファン。

傘の中、ベビーカー、ウォ―キング、テーブル、車の座席など、この夏の暑さ対策をスマートにサポートします。

【商品情報】

超風力クリップファン

価格：3,278円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19554

販売先：全国のホームセンター・専門店など

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp