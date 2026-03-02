絶対日焼けしたくない人へ。夏をブロックする「サンブロックラボ 爽壁」シリーズから3アイテム登場！3月2日（月）より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、紫外線対策はもちろん、ひんやり感と軽い着心地にこだわった、夏のためのUVケアアイテム「サンブロックラボ 爽壁フェイスガードUVパーカー」「サンブロックラボ 爽壁PlusフェイスガードUVパーカー」から新色と、「サンブロックラボ 爽壁 バイザー付きフェイスカバー」を2026年3月2日（月）より全国発売します。

夏にうれしい高機能素材「爽壁」

紫外線カット・接触冷感・吸水速乾を備えた機能性生地「爽壁」を採用。UFP50+で、強い日差しの下でも頼れる存在です。軽くて動きやすく、洗えるのもうれしいポイント。この夏の紫外線対策を、もっと快適にしてくれるアイテム。

・UPF50+ ・UVカット ・近赤外線カット ・ブルーライトカット ・吸水速乾 ・接触冷感

1枚で上半身オールカバー！「サンブロックラボ 爽壁フェイスガードUVパーカー」

フード・フェイスガード・アームまでまとめてカバー。「着るだけ」で上半身をしっかり守るUVパーカー。独自開発の機能性生地「爽壁」を使用し、UVカット・接触冷感・吸水速乾を兼ね備えた夏仕様。ひんやりサラッとした着心地で、長時間の外出も快適に過ごせます。

髪を通せるホールや親指ホール、座ったときももたつかない設計など、動きやすさにもこだわりました。「絶対焼けたくない」人の毎日に寄り添う1枚。

プラスの機能で更に便利！「サンブロックラボ 爽壁PlusフェイスガードUVパーカー」

“爽壁フェイスガードUVパーカー”に、遮熱と汗じみ防止機能をプラス！気になる汗じみが目立ちにくい！機能性生地だけではなくディティールにもこだわったアイテム！ムレやすい脇周りをメッシュ素材に、スマートフォンが入る大きなポケット、胸元のフックでフードをずれにくく、より快適に。

顔まわりを徹底ガード！「サンブロックラボ 爽壁 バイザー付きフェイスカバー」

顔まわりの日差し対策をさらに強化したい方にはこちら。フェイスガードとバイザーを一体化し、直射日光をしっかり遮ります。

耳にかけるゴムひもはサイズ調節可能。耳の後ろは面ファスナー仕様で、着脱も簡単。空気口付きでムレにくく、暑い日でも快適な着用感。ウォーキングや自転車、ガーデニングなど、「顔だけしっかり守りたい」シーンにオススメです。

日差しの強い夏を、少しでも心地よく。

サンブロックラボ 爽壁シリーズで、自分に合ったUV対策を始めてみませんか？

【商品情報】

サンブロックラボ 爽壁フェイスガードUVパーカー アイボリー/ライトブルー/チャコールグレー

アイボリー/ライトブルー：UVカット率（約）97％

チャコールグレー：UVカット率（約）99％

価格：4,378円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/16770

サンブロックラボ 爽壁PlusフェイスガードUVパーカー ライトブルー/ラベンダー/チャコールグレー

UVカット率（約）99％

価格：6,578円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/16785

サンブロックラボ 爽壁 バイザー付きフェイスカバー チャコールグレー

UVカット率（約）99％

価格：3,168円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19165

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

