創立30周年を機に「株式会社ヴォンズ・ピクチャーズ」から 「株式会社VONS」へ社名変更
1997年設立の株式会社VONS（旧：株式会社ヴォンズ・ピクチャーズ）は創立30周年の2026年3月
社名を「株式会社VONS」へ変更しました。
社名変更の背景
1997年の創業以来、当時最新技術であった画像処理を核とした制作会社として歩みを始めました。
一枚のビジュアルに向き合う中で培った精度と品質への姿勢が、私たちの原点です。
その原点を軸に、事業領域は映像、Web、ARへと広がりました。
現在は制作にとどまらず、グラフィックを起点とした体験設計まで担う企業へと進化しています。
今回の社名変更は、こうした事業の広がりを踏まえ、今後の方向性をより明確にするものと位置づけています。
「一枚から、すべてに」。
私たちはこの言葉を、新たなミッション・ステートメントとして掲げました。
グラフィックで培ってきた職人技と感性を基盤に、一枚に込めた精度を、映像、Web、ARへ広げる。かたちが変わっても、変わらないのは細部への姿勢です。
開拓心で領域を広げ、職人技で人の心を動かすクリエイティブを生み出す。
原点を大切にしながら、職人集団としての使命を胸に、表現の未来を更新・追求し続ける私たちの
姿勢を込めています。
サービス領域
Gra/ft (グラフト)：静止画領域
GraphicとCraftからの造語。視覚表現を丹精込めて作るVONSの根幹のサービス。
精緻なレタッチと最先端の3DCG制作チームを備え、静止画表現をワンストップで形にします。
アートディレクターやフォトグラファーが描く世界観を起点に、フォトプロデューサーが
撮影設計から現場監理まで伴走し、スムーズな進行と高い完成度を実現します。
.fps (エフピーエス)：映像領域
.fpsとは1秒間に何枚の静止画（フレーム）で構成されているかを示す単位。
1秒間に、何を見せるか。どこで、感情を動かすか。記憶に残るのは、計算された一瞬です。
.fpsはいわば動くGra/ft。 映像制作はもちろん、複雑化するサイネージ媒体への入稿、
モーションキャプチャーなどの特殊技術撮影までディレクター、シネマトグラファー、
テクノロジストが連携し、企画から撮影・編集・納品まで伴走、「ささる」映像へ仕上げます。
.axt（オーギュメント）：デジタル領域
.axtは“Augment” （拡張）と“Text” （言葉）から出来た表記。
ARやAIの領域を象徴しつつ、「物語や体験を拡張する」という人間的なニュアンスを持つ。
技術を目的にせず人の感覚を拡張するために、デジタルを設計します。企業サイト構築から
キャンペーンLP、AR施策まで、情報設計・デザイン・コーディングを一貫して行います。
要件整理から運用を見据えた実装まで伴走し、成果につながる品質を実現します。
会社概要
会社名：株式会社VONS（旧：株式会社ヴォンズ・ピクチャーズ）
設立：1997年
代表者：代表取締役 片岡竜一
所在地：東京都港区新橋 2-12-17 新橋I-Nビル７F
事業内容：広告クリエイティブ企画および制作業
本件に関するお問い合わせ先
株式会社VONS
広報担当：［氏名］：中島翔平
TEL：［番号］03-3507-0735
MAIL：nakajima@vons.co.jp