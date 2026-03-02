【イベント告知】女性応援イベント『BE YOU in KOBE』に「セルフお祝い体験」ブースを出展

株式会社田中務補商店

株式会社田中務補商店（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：田中伸明）は、2026年3月7日（土）に神戸ハーバーランド「スペースシアター」で開催される、多様な生き方・働き方を応援する女性向けイベント『BE YOU in KOBE』にて、「セルフお祝い体験」ブースを出展します。

今回の出展は、当社が2006年より展開しているロングセラーのオリジナルパーティーグッズ「ドリームキャンドル」を起点に企画したものです。ドリームキャンドルはこれまで、誕生日や記念日など、大切な人を祝う時間を華やかに演出するアイテムとして親しまれてきました。

『BE YOU in KOBE』では、その「お祝い」のまなざしを、普段がんばっている「自分」にも向ける“セルフお祝い体験”を提案します。お祝いを、誰かのためだけのものにせず、自分を主役にしてもいい。自身の日常の幸せや、理想の未来を先取りして祝う、新しいお祝い体験です。

当日、来場者には花びら型のオリジナルお祝いカードを配布します。ブース内で記してもらった幸せや理想のイメージをもとに、絵師がライブドローイングを行います。自分をねぎらい、前向きな一歩を後押しする参加型ブースです。心に“お祝いの花”が咲く、自分を大切にする時間をお届けします。

ブース体験の流れ

1）花びら型のオリジナルお祝いカードに書く

カードを受け取ったら、理想の未来を「理想が叶った！」前提で言葉にします。

※カードは先着200名様（なくなり次第終了）

2）フォトスポットで撮る

できあがったカードを手に、ブース内フォトスポットで“叶ってお祝いしている瞬間”を撮影！

お祝いの瞬間を盛り上げる、フォトプロップスもご用意しています。

（お友だち同士でも、お一人でもOK）

3）ライブドローイングで“叶った未来”が絵になる

あなたのカードの言葉や想いをヒントに、絵師が「叶った未来」のイメージを壁に描いていきます。ブース内にお祝いシーンが増えていく様子も楽しんでください。

うれしい仕掛け

花びら型のお祝いカードは、須磨寺櫻壽院でご祈念された特別なカード。あなたの願いや喜びを書き込むことで、未来への一歩を後押しする一枚に。その瞬間の気持ちを、カタチにして持ち帰れます。

Instagram連動企画

当日ブースで作成した「わたしを祝う」カードの写真をInstagramに投稿していただいた方を対象に、コンテストを実施します。

受賞者には、掲載写真のとおり賞品をご用意しています。

応募方法：

- 公式Instagram（@dreamcandle_jp）をフォロー- ブースで作成した「わたしを祝う」カードの写真を撮影- 投稿文に ハッシュタグ「#花咲くドリームキャンドル」 を付け、@dreamcandle_jpをメンションして投稿

募集期間：2026年3月7日（土）～［2026年3月15日（日）］

各賞：グランプリ（1名）／特別賞（2名）

審査のポイント：

- カードに書かれた言葉のワクワク感- “叶ってお祝いしている瞬間”が伝わる写真の表現- 見た人まで前向きになれるメッセージ性

結果発表：2026年3月16日以降に公式Instagram（投稿／ストーリー）で発表

※受賞者には、賞品お届けのためInstagramのDMでご連絡します。期日までに返信がない場合は、次点の方に繰り上げる場合があります。

※応募方法の詳細は当日ブース内でもご案内します。

開催概要

グランプリ受賞者には「スーパードリームキャンドルお祝い用」と「Bigサイズテディベア」をセットにしてプレゼント

【イベント名】BE YOU in KOBE

【日時】2026年3月7日（土）11:00～17:00

【会場】神戸ハーバーランド「スペースシアター」（兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3／JR神戸駅徒歩3分）

【入場料】無料

【主催】神戸市

【当社出展】ブース番号１「田中務補商店／ドリームキャンドル」

会社概要

株式会社田中務補（かねすけ）商店

本社：兵庫県神戸市長田区苅藻島町3-12-24

代表取締役：田中伸明

本件に関するお問い合わせ先

株式会社田中務補商店

担当者：田中那奈

TEL：078-681-4517

E-mail：infoあっとdreamsupply.jp ※「あっと」を「@」に変えて送信してください

HP：https://www.dreamsupply.jp/