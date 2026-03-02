美容のカリスマとして注目を集めるMatt Roseさんと、待望のコラボレーション「Matt Rose×Sun Block LAB」　“日差しを忘れる”　夏の最強UVアイテムが3月2日（月）より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、【強い日差しの中でも、美しさと快適さも妥協しない】そんな想いから生まれた2つのUV対策アイテム「サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘2段2way Mattブラック」「サンブロックラボビューティー ラルジュブリムハット」を2026年3月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/19681

完全遮光で、夏をブロック！「サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘2段2way Mattブラック」

「遮夏」シリーズから、Mattさんコラボカラーの2way遮光傘が登場。

折りたたみ傘のようにも、長傘のようにも使える便利な2way仕様で、シーンに合わせてスマートに持ち歩きができる晴雨兼用傘。

遮光率100%※・UVカット100％※、近赤外線・ブルーライトも99.9％カット。

さらに放射冷却の効果で、差すだけで体感温度-15℃を目指した高機能傘です。

上品でマットな質感の持ち手と生地、こだわりのディテールが大人の夏スタイルを格上げします。

※遮光率・UVカット率・UPF値はJIS L1951/1925法での検査結果です。生地の状態での測定値であるため、生地に施された刺繍・縫製などのUV加工生地以外の部分を含む傘本体の性能を保証する数値ではありません。

日差しを忘れる、美シルエット。「サンブロックラボビューティー ラルジュブリムハット」

Mattさんこだわりのカラーと、顏まわりをしっかり覆う大きめブリム（つば）が特徴のUVハット。

UVカット率約99％、UPF50+に加え、近赤外線・ブルーライトまでカットする高機能仕様。

内側は、髪型が崩れにくい十字リボン構造が施され、さらにメッシュ生地でムレにくく、汗とめテープには吸水速乾素材「COOLMAX(R)」※を使用し、真夏でもサラッと快適なかぶり心地を実現しました。

帽子のサイズ調節OK！取り外し可能なあごひもでシーンに合わせた使い方も。コラボチャーム付きもうれしい。

※クールマックス(R)ファブリックはライクラカンパニーの商標です。※汗どめテープのみに使用。

ツバを折り返して表情を変えたり、たたんで持ち運べるのもうれしいポイント。

〈たたみ方〉

１.帽子を平らに置き、ブリムを前後に折る

２.あごひもは帽子の中に収める

３.ベルトとゴムは帽子の外に出した状態で帽子を端からまるめる

４.ゴムで帽子を留める

５.ベルトでバッグなどに付けられます

Matt Roseが提案する、夏の新UVスタンダード

「絶対に日焼けしたくない」そんな想いに寄り添いながら、ファッションとしても楽しめるデザインと、本気のUVカット機能を両立。

傘とハット、2つのアイテムで完成するUV対策。

この夏は、Matt Rose×Sun Block LABで日差しを味方にする新習慣を。

Matt Rose（マットローズ）

歌手、タレント、モデルなど幅広く活躍。美容のカリスマとしても指示を集めている。

公式インスタグラム：mattkuwata_officual2018

【商品情報】

【NEW】サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘2段2way Mattブラック

遮光率100% / UVカット100％ / 近赤外線・ブルーライト99.9％

価格：7,700円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19201

【NEW】サンブロックラボビューティー ラルジュブリムハット グレージュ/ブラック

UVカット率（約）99％ / UPF50+ / 近赤外線カット99.9％ / ブルーライトカット99.9％

価格：5,500 円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19217

サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘2段2way アイボリー/ラベンダー/ブルー

UVカット率（約）100％ / 近赤外線（NIR）（約）99.9％ / 遮光率100％

価格：6,028円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/16743

サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘ロング アイボリー/ラベンダー/ブルー

UVカット率（約）100％ / 近赤外線（NIR）（約）99.9％ / 遮光率100％

価格：6,028円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/16730

サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘3段コンパクト アイボリー/ラベンダー/ブルー

UVカット率（約）100％ / 近赤外線（NIR）（約）99.9％ / 遮光率100％

価格：5,478 円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/16743

サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘3段コンパクト60 カーキ/ネイビー

UVカット率（約）99.9％ / 近赤外線（NIR）（約）99.9％

価格：6,578円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/17068

サンブロックラボ 遮夏サファリハット ライトベージュ/ライトグレー

UVカット率（約）99.9％ / 近赤外線（NIR）（約）99.9％

価格：4,378 円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/16756

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

