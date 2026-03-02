【城東テクノ】防水役物配管用に新サイズが追加！

城東テクノ株式会社

城東テクノ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区 代表取締役社長：末久 泰朗）は、2026年3月2日(月)に外装部材ブランド「GAISO」から、防水役物配管用にφ200・φ250サイズ2つを追加発売いたしました。今回のサイズ追加により、防水役物配管用は全10サイズのラインアップに。様々な外壁貫通部の2次防水処理が対応可能になります。

大口径配管にも対応可能！現場作業の手間をぐっと軽減

配管用の貫通管は大小さまざまな大きさで、小口径配管や大口径配管などは防水テープ処理が難しく、隙間が空いた納まりとなり易い部分です。

防水役物配管用は、小口径から大口径まで幅広いラインアップをご用意。簡単施工で確実な防水処理が可能です。

防水テープ処理では小口径配管や大口径配管の施工難易度が高い

【防水役物 配管用とは】

外壁貫通部の二次防水部材です。従来の防水テープ処理に比べ、誰でも簡単に同じ品質で防水処理がおこなえるため、確実な雨仕舞が可能になります。

防水役物(R)配管用

｜NEW｜2026年3月2日発売 φ200・φ250

【品番：WPA-P200】【適用ダクト外径：204-216mm】 【正価：2,700円/枚】

【品番：WPA-P250】【適用ダクト外径：254-267mm】 【正価：3,100円/枚】



色：黒

材質：発泡PEシート＋ブチル系

梱包：10枚/ケース

【会社概要】

社名：城東テクノ株式会社

代表：代表取締役 社長執行役員 末久 泰朗

創業：1961年10月

資本金：1億円

本社所在地：大阪府大阪市中央区今橋3丁目3番13号 ニッセイ淀屋橋イースト14階

WEB： https://www.joto.com



本製品に関するお問い合わせは下記フリーダイヤルまで

0120-106011