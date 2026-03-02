【新発売】“焼けた肌”を老けさせない！シワ改善×シミ予防×アフターケアを10秒で完了。「ゼロホール 薬用 フェイスジェル モイスト＆リフト」2026年3月11日発売！

三甲株式会社

男の肌悩み、これ1本で完結。「薬用 フェイスジェル モイスト＆リフト」

ゴルファーのためのUVケアブランド「ZERO HOLE（ゼロホール）」は、シワ改善とシミ予防を同時に叶える男性向けオールインワンジェル「薬用 フェイスジェル モイスト＆リフト（医薬部外品）」を、2026年3月11日（水）より全国発売いたします。

本製品は、「ラウンド後の肌の乾燥やダメージは気になるが、何を使えばいいか分からない」「ベタつくケアは嫌だ」といった40代以上の男性ゴルファーの声から生まれました。長年ゴルファーの肌を紫外線から守り続けてきたゼロホールが提案する、「塗るだけのリカバリー習慣」です。

商品詳細 特設ページはこちら：https://zero-hole.com/lp/all-ine-one/

■ 製品概要

ゼロホール

薬用 フェイスジェル モイスト＆リフト

〈オールインワンジェル〉

分 類：医薬部外品（薬用スキンケア）

容 量：100g（約1.5～2ヶ月分）

価 格：2,530円（税込）

販売チャネル：全国のゴルフ場ショップ、

スポーツ量販店、公式サイト 他

詳細を見る :https://zero-hole.com/lp/all-ine-one/

■ 開発背景：ゴルファーの肌は「老化のリスク」と戦っている

長時間、直射日光と風にさらされるゴルフは、肌にとって過酷な環境です。特に40代以降は、蓄積されたダメージが「深いシワ」や「消えないシミ」として現れやすくなります。 しかし、プレー後（入浴後）に時間をかけてスキンケアをする男性は少数派です。

そこでゼロホールは、「これ1本塗っておけば間違いない」と言える、ゴルファーのための高機能・時短オールインワンジェルを開発しました。

■ 男性の肌悩みを解決する「3つのハイスペック機能」1. 【薬用有効成分】シワ改善＆シミ予防をW承認

エイジングケアの有効成分として注目の「ナイアシンアミド」を配合。真皮層に働きかけてコラーゲン産生を促進し、年齢を感じさせるシワを改善します。

同時にメラニンの生成を抑え、ラウンド後の紫外線ダメージによるシミ・そばかすを防ぎます。

さらに、抗炎症成分「グリチルリチン酸ジカリウム」が、日焼け後のほてりや毎朝のシェービングによるカミソリ負けを防ぎます。

2. 洗顔後これ1本。「5役」をこなす、時短設計のオールインワン。

化粧水・乳液・美容液・クリーム・パックの5つの機能を1本に凝縮しました。

ゴルフ場の浴場で、サッと洗顔した後に塗るだけでスキンケアが完了。

荷物を増やしたくないゴルファーにとっても最適な、オールインワン設計です。

ラウンド後のアフターケアはこれ１本で完結。3. 男が嫌う「ベタつき」を排除したジェル処方

保湿力は高いのに、塗った直後でもサラッとした仕上がりを実現しました。

汗をかきやすい季節や、オイリー肌の男性でも不快感なく使えるテクスチャーです。

日焼け止めブランドとしてのノウハウを活かし、プレー前後の肌コンディションを整えます。

瑞々しく、瞬時に馴染むジェルタイプ

■ 男を老けさせる「5つの肌悩み」を網羅

ドラッグストア等でご自身で選ぶ際にも分かりやすいよう、男性の具体的な肌悩みに特化しました。

シワ改善：目元や額の気になる年齢サインに。

シミ予防※：紫外線ダメージによる黒ずみ・シミを防ぐ。

（※メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ）

カミソリ負け予防：毎朝の髭剃り後のヒリヒリを鎮静。

乾燥対策：水分バランスを整え、脂浮きしにくい肌へ。

肌荒れ予防：紫外線や乾燥ダメージを防ぎ、清潔感のある印象へ。

■ ZERO HOLE（ゼロホール）について

2012年に創設された「ZERO HOLE（ゼロホール）」は、過酷な日差しの下で戦うゴルファーをサポートするUVケアブランドとして、高機能なスキンケア製品を展開してまいりました。

シリーズ累計出荷数は159万本を突破し、2025年12月時点で全国3,127箇所にてお取り扱いいただいています。

ゴルフシーンで培った「汗に強い」「崩れない」高い機能性は、多くのアスリートやビジネスマンから支持されています。

今回の新商品は、ブランド初の「男性用・本格エイジングケア」ラインとして、日焼け止めだけでなく日常のケアまでトータルでサポートします。

■ 今後のイベント情報

発売に先駆け、本製品をいち早くお試しいただけます。

実際の使用感（ベタつきのなさ）をぜひ会場でご体感ください。

第60回 ジャパンゴルフフェア 2026

日時：2026年3月6日（金）～ 3月8日（日）

場所：パシフィコ横浜 展示ホール ブース番号：4-43

公式オンラインショップ 先行発売

日時：2026年3月5日（木）

URL：https://www.zero-hole.com/

Hualalai（カフェ）

日時：2026年3月9日（月）～

場所：東京都港区西新橋１丁目１６-７ 三甲新橋ビル 1F

■ 会社概要

【会 社 名】三甲株式会社

【本社所在地】岐阜県瑞穂市本田474-1

【代表取締役社長】後藤利彦

【事業内容】プラスチックパレットやコンテナの産業資材・物流資材の製造

ゴルフ場・ゴルフ練習場・ボウリング場・宿泊施設の経営、美容関連事業

【会社ＨＰ】https://www.sanko-kk.co.jp