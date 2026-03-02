【新発売】“焼けた肌”を老けさせない！シワ改善×シミ予防×アフターケアを10秒で完了。「ゼロホール 薬用 フェイスジェル モイスト＆リフト」2026年3月11日発売！
男の肌悩み、これ1本で完結。「薬用 フェイスジェル モイスト＆リフト」
ゴルファーのためのUVケアブランド「ZERO HOLE（ゼロホール）」は、シワ改善とシミ予防を同時に叶える男性向けオールインワンジェル「薬用 フェイスジェル モイスト＆リフト（医薬部外品）」を、2026年3月11日（水）より全国発売いたします。
本製品は、「ラウンド後の肌の乾燥やダメージは気になるが、何を使えばいいか分からない」「ベタつくケアは嫌だ」といった40代以上の男性ゴルファーの声から生まれました。長年ゴルファーの肌を紫外線から守り続けてきたゼロホールが提案する、「塗るだけのリカバリー習慣」です。
商品詳細 特設ページはこちら：https://zero-hole.com/lp/all-ine-one/
■ 製品概要
ゼロホール
薬用 フェイスジェル モイスト＆リフト
〈オールインワンジェル〉
分 類：医薬部外品（薬用スキンケア）
容 量：100g（約1.5～2ヶ月分）
価 格：2,530円（税込）
販売チャネル：全国のゴルフ場ショップ、
スポーツ量販店、公式サイト 他
詳細を見る :
https://zero-hole.com/lp/all-ine-one/
■ 開発背景：ゴルファーの肌は「老化のリスク」と戦っている
長時間、直射日光と風にさらされるゴルフは、肌にとって過酷な環境です。特に40代以降は、蓄積されたダメージが「深いシワ」や「消えないシミ」として現れやすくなります。 しかし、プレー後（入浴後）に時間をかけてスキンケアをする男性は少数派です。
そこでゼロホールは、「これ1本塗っておけば間違いない」と言える、ゴルファーのための高機能・時短オールインワンジェルを開発しました。
■ 男性の肌悩みを解決する「3つのハイスペック機能」
1. 【薬用有効成分】シワ改善＆シミ予防をW承認
エイジングケアの有効成分として注目の「ナイアシンアミド」を配合。真皮層に働きかけてコラーゲン産生を促進し、年齢を感じさせるシワを改善します。
同時にメラニンの生成を抑え、ラウンド後の紫外線ダメージによるシミ・そばかすを防ぎます。
さらに、抗炎症成分「グリチルリチン酸ジカリウム」が、日焼け後のほてりや毎朝のシェービングによるカミソリ負けを防ぎます。
2. 洗顔後これ1本。「5役」をこなす、時短設計のオールインワン。
化粧水・乳液・美容液・クリーム・パックの5つの機能を1本に凝縮しました。
ゴルフ場の浴場で、サッと洗顔した後に塗るだけでスキンケアが完了。
荷物を増やしたくないゴルファーにとっても最適な、オールインワン設計です。
ラウンド後のアフターケアはこれ１本で完結。
3. 男が嫌う「ベタつき」を排除したジェル処方
保湿力は高いのに、塗った直後でもサラッとした仕上がりを実現しました。
汗をかきやすい季節や、オイリー肌の男性でも不快感なく使えるテクスチャーです。
日焼け止めブランドとしてのノウハウを活かし、プレー前後の肌コンディションを整えます。
瑞々しく、瞬時に馴染むジェルタイプ
■ 男を老けさせる「5つの肌悩み」を網羅
ドラッグストア等でご自身で選ぶ際にも分かりやすいよう、男性の具体的な肌悩みに特化しました。
シワ改善：目元や額の気になる年齢サインに。
シミ予防※：紫外線ダメージによる黒ずみ・シミを防ぐ。
（※メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ）
カミソリ負け予防：毎朝の髭剃り後のヒリヒリを鎮静。
乾燥対策：水分バランスを整え、脂浮きしにくい肌へ。
肌荒れ予防：紫外線や乾燥ダメージを防ぎ、清潔感のある印象へ。
■ ZERO HOLE（ゼロホール）について
2012年に創設された「ZERO HOLE（ゼロホール）」は、過酷な日差しの下で戦うゴルファーをサポートするUVケアブランドとして、高機能なスキンケア製品を展開してまいりました。
シリーズ累計出荷数は159万本を突破し、2025年12月時点で全国3,127箇所にてお取り扱いいただいています。
ゴルフシーンで培った「汗に強い」「崩れない」高い機能性は、多くのアスリートやビジネスマンから支持されています。
今回の新商品は、ブランド初の「男性用・本格エイジングケア」ラインとして、日焼け止めだけでなく日常のケアまでトータルでサポートします。
■ 今後のイベント情報
発売に先駆け、本製品をいち早くお試しいただけます。
実際の使用感（ベタつきのなさ）をぜひ会場でご体感ください。
第60回 ジャパンゴルフフェア 2026
日時：2026年3月6日（金）～ 3月8日（日）
場所：パシフィコ横浜 展示ホール ブース番号：4-43
公式オンラインショップ 先行発売
日時：2026年3月5日（木）
URL：https://www.zero-hole.com/
Hualalai（カフェ）
日時：2026年3月9日（月）～
場所：東京都港区西新橋１丁目１６-７ 三甲新橋ビル 1F
■ 会社概要
【会 社 名】三甲株式会社
【本社所在地】岐阜県瑞穂市本田474-1
【代表取締役社長】後藤利彦
【事業内容】プラスチックパレットやコンテナの産業資材・物流資材の製造
ゴルフ場・ゴルフ練習場・ボウリング場・宿泊施設の経営、美容関連事業
【会社ＨＰ】https://www.sanko-kk.co.jp