コスメ体験型イベント アルビオン ドレッサー フェスティバル Season.3開催！

株式会社アルビオン

“キレイを自由に” をコンセプトにしたALBIONのセレクトコスメショップ、ALBION DRESSER（アルビオン ドレッサー）店舗にて、「自由に試して、楽しく選べる」体験型イベントを2026年3月1日(日)～31日(火) に開催いたします。

第三弾となる今回のイベントでは前回好評だったビンゴに加えてドレッサー くじをご用意しました！

体験内容は、ご自身の肌状態がわかる「肌シルアナライザー」や「うるおいチェック」など6つの体験と、新たに「ボディケア」、「UVケア」の2つの体験が新登場。あなたに合うアイテムを見つけにぜひお越しください。

■イベント概要

アルビオン ドレッサー フェスティバル Season.3

日程：2026年3月1日(日)～31日(火)

会場：ALBION DRESSER

〈店舗一覧〉https://www.albiondresser.com/shops

参加：無料

イベントHP：https://www.albiondresser.com/news/4(https://www.albiondresser.com/news/4335)335(https://www.albiondresser.com/news/4335)

・店舗により取り扱いブランドが異なります。

・店舗により開催状況が異なる場合がございます。

・混雑の場合はお待たせする場合がございます。予めご了承ください。

■イベント体験内容と特典

ドレッサービンゴを１列そろえて、ドレッサー くじに参加。素敵なプレゼントをゲットしよう！

体験内容

スタッフに声をかけていただくと、ビンゴカードをお渡しいたします。「肌シルアナライザー」や「うるおいチェック」など8つの体験をご用意しました。体験したらビンゴのマスを開けられます。

１.肌シルアナライザー：肌撮影やヒアリングから今の自分の肌状態を知ろう

２.スキンケア：気になったスキンケアを手元や顔で試してみよう

３.ベースメイク：気になるベースメイクを体験してみよう

４.ポイントメイク：お気に入りのカラーを見つけよう

５.うるおいチェック：水油計で角層のうるおいを３秒でチェック

６.あわあわクレンジング・洗顔：香りや後肌のもっちり感を体感しよう

７.ボディケア：好みのボディケアアイテムを見つけよう

８.UVケア：シーンに合わせてぴったりなUVアイテムを見つけよう

体験特典

1列揃えてビンゴを達成すると素敵な景品が当たるドレッサー くじに参加いただけます。

購入特典

イベントを体験いただいた当日に店内商品を3,300円（税込）以上ご購入の方に「アルビオン ドレッサー オリジナル メイク用綿棒(100本入)」をプレゼントいたします。

・すべての特典は数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。

・お一人様1回限りとさせていただきます。

■ALBION DRESSERとは

もっと気ままに、もっと思うまま。心ときめく上質な空間であなただけの美しさが、きっと見つかる。“キレイを自由に” をコンセプトにしたALBIONのセレクトコスメショップです。

〈公式サイト〉https://www.albiondresser.com/

■取り扱いブランド

【アルビオン】

“ALBION”はイギリスの古名で〔白亜の国、白い国〕を意味します。また「白」は「女性の美の原点」との発想から、女性の永遠の夢、理想を追求する想いを込めて“ALBION” が誕生しました。気品・風格を持った最高の化粧品として、すべての女性に透明感のあるしなやかな肌を提案しています。2024年に50周年を迎えたロングセラー商品「スキンコンディショナー」をはじめとした多くのヒット商品を展開しています。

＜公式サイト＞https://www.albion.co.jp/

【イグニス／イグニスイオ】

「イグニス」は白神の自社農園で有機栽培された植物を中心とした植物の力を肌で最大限に実感し、美しさを喚起するスキンケアブランド。2020年4月に新しく誕生した「イグニスイオ」は、肌効果はもちろんのこと、見た目も、感触も、香りも、肌がよろこぶ“おいしさ”を追求。キレイを五感で楽しむアイテムが揃っています。“iO”（イオ）はイタリア語で“わたし”を意味し、“わたし”に合ったアイテムを楽しみながら自由に選ぶことができる“アラカルトコスメ”という新提案でヘルシーな美しさをサポートするシリーズです。

＜公式サイト＞

イグニス公式サイト https://www.ignis.jp/

イグニスイオ公式サイト https://www.ignis.jp/io/

【 エレガンス 】

ヨーロッパファッションのプレステージメーカーの「エレガンス社」とライセンス契約で1986年に誕生したコスメティックブランドです。「Elegance ＆ Exclusivity（洗練の個性美）」をテーマに化粧品を通じて“真のエレガンス”を追求するとともに、自分らしさを主張することができるスタイルを提案しています。

＜公式サイト＞https://www.elegance-cosmetics.com/

【 ポールアンドジョー】

フランス・パリ生まれのデザイナー、ソフィー・メシャリーが手がけるファッションブランド「PAUL & JOE」の世界観＜パリジェンヌの幸福感に満ち溢れたライフスタイル＞を提案するコスメティックスブランドです。

＜公式サイト＞https://www.paul-joe-beaute.com/