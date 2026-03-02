GenLead、外部CRM連携機能をリリース。展示会リードを即CRMへ

ジンベイ株式会社

ジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、展示会特化型リード獲得ツール「GenLead」において、外部CRMとの自動連携機能をリリースしたことをお知らせいたします。

本機能により、GenLeadで取得した名刺情報・フォーム入力データ・商談メモなどを、外部CRMへ自動で連携できるようになりました。

今回対応したCRMは、「Salesforce・HubSpot・kintone」です。

▼背景

展示会やイベントで獲得したリード情報は、営業活動において極めて重要な資産です。

しかし実際には、名刺情報のExcelへの転記や、CRMへの手動入力、営業担当への共有などといった二重・三重入力が発生し、「リード活用までに時間がかかる」という課題がありました。

GenLeadは、展示会現場での即時データ化を実現してきましたが、今回の外部CRM連携により、取得から活用までを一気通貫で自動化します。

▼新機能の概要

・名刺データを自動でCRMへ登録

・フォーム入力項目をCRMフィールドへ自動マッピング

・重複チェックを行い既存顧客情報へ統合

・商談メモやタグ情報も連携可能

これにより、展示会終了直後から営業活動を開始できます。

▼期待される効果

・展示会当日からCRM上での営業活動が可能

・二重入力の削減による業務効率化

・情報転記ミスの防止

・既存CRM環境をそのまま活用可能

導入企業においても、営業初動の迅速化に活用されています。

▼GenLeadについて

GenLeadは、展示会に特化した名刺読み取り・リード管理サービスです。

名刺情報、ヒアリング内容、展示会属性データを一体で管理し、SalesforceやHubSpotなど主要CRMとの連携にも対応しています。

GenLeadの詳細資料はこちらから :https://share-na2.hsforms.com/1KGg5YIYTTfu6-4oJlVHOOgrk2dl

※読み取り精度、データ入力時間など、上記数値については当社内での検証結果に基づく

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

法人名：ジンベイ株式会社

代表者：代表取締役 上田 英介

所在地：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸一丁目５番１０号 JPR横浜ビル ８階

設立：2024年5月24日

事業内容：AI・システム開発、コンサルティング、および関連するサービス

