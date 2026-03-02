【3月5日(木) 無料セミナー】『なぜ同じ失敗は繰り返されるのか？技術継承が進まない組織の共通点』（ストックマーク主催）

ストックマーク株式会社

ストックマーク株式会社は、オンラインセミナー『なぜ同じ失敗は繰り返されるのか？技術継承が進まない組織の共通点』を開催致します。

■セミナーの概要

「開発がある程度進んでから、過去に失敗したやり方をなぞっていたことに気づいた…」

「こんなに悩んでいたのに、他部署に知見者がいたらしい。その人に聞けば一瞬で解決したのに…」

こうした出来事は決して珍しいものではありません。

製造業の現場では、過去の知見や経験が十分に共有されないまま、同じ失敗や検討が繰り返されるケースが少なくありません。背景にあるのは、個人の中に蓄積された知識が組織へと引き継がれず、活用されにくいという構造的な課題です。

市場環境や技術の変化が加速する中、試行錯誤の繰り返しは開発スピードの低下だけでなく、競争力にも影響を及ぼしかねません。いま求められているのは、経験や学びといったノウハウを個人に留めず、組織の資産として循環させる仕組みです。

本セミナーでは、「なぜ同じ失敗は繰り返されるのか？」という問いを起点に、技術継承が進まない組織に共通する要因を整理します。そのうえで、属人化を防ぎながら知見を次の価値創出につなげるための情報活用のあり方と、これからの技術継承に求められる視点を解説します。

技術継承や“車輪の再発明”にお悩みの方は、ぜひご参加ください。代のものづくりへ。

そのためのヒントをお届けします。ご興味のある方はぜひお申し込みください。

■このような方におすすめです

・過去の失敗や検討が共有されず、同じ課題が繰り返されていると感じている方

・技術や知見の属人化に課題を感じ、技術継承の仕組み化を進めたい方

・経験を組織の資産として蓄積し、開発の生産性を高めたい方

■登壇者

橋本 詩織

ストックマーク株式会社 Marketer

2010年新卒として、BtoBに特化したマーケティング支援を行っている株式会社エムエム総研に入社。大企業向けの新規営業に従事したのち、自社の新規事業のマーケティング戦略立案からインサイドセールス、セミナー、クリエイティブのディレクションなど広く担当。並行して自社の組織開発推進を行い、ミッション・ビジョンや自社の経営方針の組織への浸透、人事評価制度の改定などを推進。2021年1月ストックマークに入社。

■開催概要

日 時：2026年3月5日(木) 10:00-10:45

場 所：オンライン

参 加 費：無料 (事前登録制)

お申し込みはこちら :https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260305/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260305

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。



会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/