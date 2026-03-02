多彩な機能が一つに。北海道旅行やビジネスシーンに最適な一冊！時刻表とダイアリーがセットになった便利で今までにない手帳。「JR北海道時刻表付き手帳2026」発売！

株式会社　交通新聞社

「JR北海道時刻表付き手帳2026]



仕様

◆ A6ポケットサイズ 全160ページ


◆ 週間時間割表、西暦・和暦早見表、ID・PW備忘録、度量衡換算表、駅窓口営業時間


◆ 2026 ・ 2027年間カレンダー


◆ 14ヶ月ダイアリー（2026. 3月 ～ 2027. 4月）(1週間1ページ）


◆ JR北海道時刻表


◆ MEMOページ


◆ スピン付き、クリスタルビニールに封入



時刻表


◆ 北海道新幹線＋道内接続列車


◆ 特急列車、 特快-快速-区快エアポート


◆ 道内線区別在来線



定価


◆ 一冊 800 円（税込 880円）



販売期間


◆ 2026年3月2日～2026年5月13日



購入窓口はこちらから


