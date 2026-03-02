多彩な機能が一つに。北海道旅行やビジネスシーンに最適な一冊！時刻表とダイアリーがセットになった便利で今までにない手帳。「JR北海道時刻表付き手帳2026」発売！

