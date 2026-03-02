多彩な機能が一つに。北海道旅行やビジネスシーンに最適な一冊！時刻表とダイアリーがセットになった便利で今までにない手帳。「JR北海道時刻表付き手帳2026」発売！
株式会社 交通新聞社
仕様
「JR北海道時刻表付き手帳2026]
◆ A6ポケットサイズ 全160ページ
◆ 週間時間割表、西暦・和暦早見表、ID・PW備忘録、度量衡換算表、駅窓口営業時間
◆ 2026 ・ 2027年間カレンダー
◆ 14ヶ月ダイアリー（2026. 3月 ～ 2027. 4月）(1週間1ページ）
◆ JR北海道時刻表
◆ MEMOページ
◆ スピン付き、クリスタルビニールに封入
時刻表
◆ 北海道新幹線＋道内接続列車
◆ 特急列車、 特快-快速-区快エアポート
◆ 道内線区別在来線
定価
◆ 一冊 800 円（税込 880円）
販売期間
◆ 2026年3月2日～2026年5月13日
購入窓口はこちらから
https://shop.kotsu.co.jp/shopdetail/000000002969/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社交通新聞社 北海道支社
MAIL：hcustomer@kotsu.co.jp
株式会社交通新聞社について
『ＪＲ時刻表』『旅の手帖』『散歩の達人』『鉄道ダイヤ情報』などの月刊誌、鉄道関連書籍・新書・
児童書などの出版のほか、Webメディア『トレたび』『さんたつ』を運営。
【会社概要】
社名：株式会社交通新聞社
本社所在地：東京都千代田区神田駿河台2-3-11
代表取締役社長：伊藤嘉道
HP：https://www.kotsu.co.jp/