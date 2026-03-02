新入生セット29,700円！　CONOMiの「安心おまかせ3点制服セット」発売

株式会社このみ制服一式が揃う 安心おまかせ3点セット

株式会社このみは、長年培った学生服の知見を生かし、圧倒的なコスパを実現した『安心おまかせ3点セット』を、着数限定で発売する。

価格は、ブレザー、ボトムス、リボン又はネクタイの3点で、29,700円（税込）。

安心おまかせ3点セット例

昨今、通学スタイルの多様化に伴い、学校生活のあり方も大きく変化しています。

こうした背景を踏まえ、CONOMiでは「誰もが手に取りやすい価格」でありながら、

制服に求められる“きちんと感”と、さまざまなシーンで気軽に着用できる“リラックス感”を両立した、

まさに「みんなが欲しい」制服を目指し、『安心おまかせ3点セット』を企画いたしました。

セット内容

『安心おまかせ3点セット』は、ネイビーブレザー＋スカート・パンツ＋リボン・ネクタイの3点になります。

１.高機能ネイビーブレザー

ブレザーは、着心地抜群のストレッチ生地を使用し、ウォッシャブル、防シワ、抗菌防臭裏地、軽量化など高機能なネイビーブレザー。かっちりとテーラード見えしながらも着用すると軽く、そして柔らかいといった特長があります。

２.スカート・パンツ

近年人気を集めている無地グレーのスカート・パンツと、落ち着いた色合いのチェックスカート・パンツの２種類からお選びいただけます。

動きに合わせてしなやかに伸びるストレッチ性を備えた、快適な着心地のボトムスです。長時間の着用でも負担が少なく、日常の通学シーンからアクティブな場面まで、ストレスなくお使いいただけます。

３.全柄から選べるリボン・ネクタイ

リボン・ネクタイは、CONOMiの販売されている全べての柄からお選びいただけます。自分らしさを表現しながら、制服全体の印象を自在にコーディネートできます。

取扱店舗

取扱店舗は、CONOMi常設店とポップアップショップの全店舗でお取り扱いしております。

着数限定のため、ぜひお早めにご来店ください。

【CONOMiの紹介】

原宿発の人気制服ブランド。上品で女の子らしいアイテムを中心に、メンズラインも充実し、原宿の竹下通りをはじめ、 全国に4店舗を展開しています。2月から4月の新入学シーズンには、全国にて期間限定ショップも展開。

また、ABEMA「今日、好きになりました。」、NETFLIX「寄生獣-ザ・グレイ-」、ショートフィルムチャンネル「瞬間seju」、映画「隣のステラ」、「恋に至る病」、「かくしごと」、TBSテレビ「王様のブランチ」、日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン ゴチになります」、NHK連続ドラマ「照子と瑠衣」、全国高等学校サッカー選手権大会、YAMAHA自転車CM、CANDY TUNEや乃木坂46のミュージックビデオなど、多数メディアを問わず、幅広く衣装として使用されている。

■オンラインストア：https://www.conomi.jp/

■オンラインレンタルサイト：https://www.net-kari.com/

CONOMi原宿店