茨城県×TVアニメ『薬屋のひとりごと』。国営ひたち海浜公園のネモフィラをテーマにした、新キービジュアル公開＆壁紙配布スタート！

茨城県では、観光の魅力を伝える新ブランドコンセプト『IBARAKI is Blossoming』を展開中です。

これまで、2025年8月1日の観光特設ブランディングサイトの開設・コラボスペシャルムービーの公開を皮切りに、JR主要駅でのコラボ５連ポスターの掲出(2025年9月)、コラボスタンプラリー『薬屋の巡遊録』の開催(2025年10月25日～2026年１月18日)、山手線ADトレインの運行(2025年11月16日～11月30日) 等をとおして茨城の魅力を発信してまいりました。

そしてこの度、TVアニメ『薬屋のひとりごと』とコラボした新たな描きおろしキービジュアルを、2026年3月2日(月)より、「IBARAKI is Blossoming」公式サイトのトップページにて公開しました。

本ビジュアルは、例年4月中旬から見ごろを迎える国営ひたち海浜公園(ひたちなか市)のネモフィラをテーマとした、今回のために特別に描きおろされたオリジナルイラストです。一面に広がる青の花畑と作品の世界観が融合した、ここでしか見られない限定ビジュアルとなっています。

■ 新キービジュアル公開記念スペシャル企画 「描きおろし壁紙無料配布」

「IBARAKI is Blossoming」公式サイトのトップページ イメージ画像

新キービジュアルの公開を記念し、描きおろしビジュアルを使用したオリジナル壁紙を無料で配布中です。

以下の2種類を、「IBARAKI is Blossoming」公式サイトのトップページよりダウンロードいただけます。

茨城の春の魅力と『薬屋のひとりごと』の世界観をご自宅や職場、外出先でもお楽しみください。

●PC用壁紙

●スマートフォン用壁紙

■ ネモフィラの花絶景を先取り ～春の茨城旅をもっと楽しく～

国営ひたち海浜公園のネモフィラは、例年4月中旬からゴールデンウィークにかけて見ごろを迎え、国内外から多くの観光客が訪れる茨城県を代表する花絶景です。

今回公開するキービジュアルでは、その幻想的な風景を一足早くお楽しみいただけます。満開のネモフィラに想いを馳せながら、春からゴールデンウィークにかけて旅行の計画を立ててみてはいかがでしょうか。

■ 公開概要

●公開日：

2026年3月2日(月) 午前10時

●掲載場所：

「IBARAKI is Blossoming」公式サイト トップページ

https://www.ibaraki-is-blossoming.jp/

●内容：

・『薬屋のひとりごと』×ネモフィラ 新キービジュアル公開

・PC用／スマートフォン用壁紙配布

■ 『IBARAKI is Blossoming』について

茨城県には、色とりどりの花畑をはじめ、食・文化・アクティビティなど、日本有数の観光資源が咲き誇っています。もしも、ひとつひとつの魅力を花に例えるなら、茨城県を旅することは、自分だけの“好きな花束”を紡いでいくようなもの。自然やグルメ、伝統、体験、選び方はあなた次第です。訪れる人それぞれが、自分だけの花束を作ることができる。

茨城県が、それほど多彩で魅力にあふれた旅の目的地であることを『IBARAKI is Blossoming』というコンセプトで表現しています。

■ TVアニメ『薬屋のひとりごと』について

シリーズ累計4,500万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。2023年10月に放送を開始したTVアニメは、猫猫の痛快なヒロイン性はもちろん、本格的なミステリー、そして異国情緒あふれる世界観で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、まさに老若男女に愛される作品となりました。2025年10月22日には放送2周年を迎え、TVアニメ第3期とシリーズ初となる劇場版の制作決定を発表。TVアニメ第3期は、2026年10月より分割2クールで放送、劇場版は2026年12月に公開予定。

○登場人物紹介

猫猫(マオマオ)

毒と薬に異常なまでの執着を持つ、花街育ちの薬師。

玉葉妃の娘の命を毒から救ったことで、壬氏にその才を見抜かれ、毒見役となる。

好奇心と知識欲、そしてほんの少しの正義感から、事件に巻き込まれることもしばしば。

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

壬氏(ジンシ)

後宮を管理している宦官。その美貌は、もし女性だったら傾国と言われるほど。

後宮で起きるやっかいごと・問題を猫猫に持ち込んでは解決させている。

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

茨城県観光ブランディングサイト『IBARAKI is Blossoming』

URL： https://ibaraki-is-blossoming.jp/