押して、流して、整える。温でも冷でもケアできる「Mycalla フェイスポインタ―」を3月2日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、Wボールヘッド＆ポインターで、気になるところをピンポイントケアする「Mycalla フェイスポインタ―」を2026年3月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/19061

フェイスライン、頭皮、デコルテ…。気になるところはたくさんあるけれど、ケアはつい後回しになりがち。そんな毎日に寄り添う、新しいセルフケアアイテム。

これ1本で使い分けできる3つのヘッドで、フェイスラインから頭までトータルケア

Mycalla フェイスポインタ―は、ポインター・Wボール・かっさの3役をこれ1本でカバー。伸縮式のポインターで、ピンポイントに深部の筋肉のコリをほぐします。

ピンポイントに刺激できる伸縮式ポインターは、フェイスラインやデコルテ、耳まわりなどの集中ケアに。2つのボールが付いたWボールヘッドは、肌をキャッチしながら押しほぐし、フェイスラインや頭皮を心地よくケアします。アーチ型のかっさは、輪郭にフィットして、顎から耳元へすくい上げるように流すのにぴったり。

じんわり温かく、ひんやりも。温冷ケアが手軽にできる。

金属素材ならではの熱伝導により、使いはじめはひんやり、使ううちに体温でじんわり温感へ。リラックスタイムの“温ケア”としても活躍します。さらにWボールヘッドやかっさ部分を冷水で冷やせば、小鼻など気になる部分の“冷感ケア”にも。

※ポインター部分は濡らさないでください。



1日使用目安は約10分。

テレビを見ながら、寝る前のひとときなど、無理なく続けやすいケア習慣。

押す・流す・整える。

今日の自分に、ちょうどいいケアを。

毎日のスキンケアをアップグレード！ご自身にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめです。

【商品情報】

【NEW】Mycalla フェイスポインタ―

価格：1,408 円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19048

Mycalla フェイスケアWローラーかっさ

価格：1,408 円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/18089

Mycalla アイケアWローラースティック

価格：1,078 円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/14351

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

▼コジット公式インスタグラムやっています

▶＠official_cogit

https://instagram.com/official_cogit?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

▶＠cicamethod

https://instagram.com/cicamethod?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA==

▶＠hadamethod

https://instagram.com/hadamethod?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp