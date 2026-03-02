@niftyのMVNOサービス「NifMo」、SIMの新規申込時に「LIQUID eKYC」の「ICおまかせパック」を導入

株式会社ELEMENTS

株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起）は、ニフティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前島 一就）が運営する、@niftyのMVNOサービス「NifMo」の、音声通話対応SIMおよびSMS対応SIMの新規申込時の本人確認に、「LIQUID eKYC」の「ICおまかせパック」を提供します。従来の本人確認書類画像のアップロード方式を廃止し、マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービス（JPKI）に、2026年3月4日（水）より対応します。

■要約

・Liquidは、@niftyのMVNOサービス「NifMo」の、音声通話対応SIMおよびSMS対応SIMの新規申込時の本人確認に、「LIQUID eKYC」の「ICおまかせパック」を提供する

・「LIQUID eKYC」の導入により、「NifMo」は本人確認書類の画像偽造、第三者によるなりすまし契約防止など、サービスの安全性の大幅な向上が期待できる

・「LIQUID eKYC」のeKYC市場シェアNo.1の実績*1と信頼性、「法令遵守（コンプライアンス）」と「ユーザーの利便性」を高い次元で両立できる点、ユーザーが迷わず直感的に操作できる設計、開発および既存システムへの組み込みの容易さなどが評価され、今回の導入に至った

■背景

@niftyのMVNOサービス「NifMo」は、2026年度の携帯電話不正利用防止法の改正を見据え、従来より本人確認精度の高い「公的個人認証サービス（JPKI）」に対応します。

導入において、「LIQUID eKYC」が評価されたのは以下の点です。

- eKYC市場シェアNo.1の実績*1と信頼性- 「法令遵守（コンプライアンス）」と「ユーザーの利便性」を高い次元で両立できる点- ICチップ読み取りのガイド 等が親切で、ユーザーが迷わず直感的に操作できる設計- 開発および既存システムへの組み込みの容易さ

「LIQUID eKYC」の導入により、「NifMo」は本人確認書類の画像偽造、第三者によるなりすまし契約を防止など、サービスの安全性の大幅な向上が期待できます。

*1 ITR「ITR Market View」：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア(2019年度～2024年度予測)

■@niftyのMVNOサービス「NifMo」とは

「NifMo（ニフモ）」は、＠niftyが提供する格安SIM（MVNO）サービスです。NTTドコモの回線を利用した安心の通信品質を特長とし、ニフティポイントを1.5倍の価値で通信費に充当できるほか、光回線とのセット割により、ネットとスマホをお得に利用いただけます。さらに、家族間でのデータシェアや容量加算ボーナスにより通信費を大幅に抑えられます。

法人向けサービスにも対応しており、「法人シェアプラン」により、従業員用スマホやIoT/M2M機器など複数回線でデータを無駄なく分け合え、Web上の管理ツールで一括管理できます。

「NifMo」サービスページ：https://nifmo.nifty.com/

■ニフティ株式会社について

ニフティ株式会社は、「ニフティとなら、きっとかなう。With Us, You Can.」のコーポレートメッセージのもと、安心・安全に利用できるネットワーク環境を提供するネットワークサービス事業と、お客様の生活に役立つサービスを提供するWebサービス事業を展開し、お客様の快適なインターネット利用を支援するためのサービス提供に注力しています。

所在地：〒169-8333 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー

代表者：前島 一就

設立：1986年 2月

事業内容：ネットワークサービス事業、Webサービス事業

Webサイト：https://www.nifty.co.jp/

■eKYC市場シェア6年連続No.1である「LIQUID eKYC」について

ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証（JPKI / スマホJPKI） を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、ELEMENTSグループ合計で累計本人確認件数は約1.5億件、累計契約数は約600社となっています。

Webサイト：https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

公的個人認証に関するページ： https://liquidinc.asia/jpki/

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな社会の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（「LIQUID eKYC」、LIQUID Auth等）

Webサイト： https://liquidinc.asia

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

当人認証サービス「LIQUID Auth」https://liquidinc.asia/liquid-auth/

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」https://liquidinc.asia/gpass/

■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役会長 久田 康弘

代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

事業内容：生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した個人認証ソリューション、衣食住における個人最適化ソリューション、個人情報を管理するクラウドサービスの開発・提供

Webサイト： https://elementsinc.jp/

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。