Ｔ．Ｓ．Ｉ、神奈川県で2棟目となる「アンジェス上溝」を2026年3月にオープン

サービス付き高齢者向け住宅「アンジェス」の運営および訪問介護や看護サービスを提供する株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉ(本社：京都府京都市、代表取締役社長：北山忠雄）は、2026年3月1日に、全国で37棟目、神奈川県で2棟目となる「アンジェス上溝」がオープンすることをお知らせします。

当社は、「アンジェス」を中心とした介護事業を滋賀・京都から展開し、2020年に神奈川県に「アンジェス相模原」を開設、首都圏での事業展開を開始しました。2025年には東京都内に「アンジェス八王子」と「アンジェス高尾」をオープン、首都圏で4棟目の「アンジェス上溝」によって、アンジェス全施設の運営居室数は1,250室を超え、1,264室になりました。

【アンジェス上溝の特徴】

アンジェスでは「愛ある日々のお手伝い」の理念のもと、入居者さま一人ひとりに寄り添い、その方らしい暮らしを大切にしています。入居者さまのご家族がいつでも面会や宿泊することのできる環境を整えながら、毎日、看護師・介護士・ケアマネジャーがケアの方法を話し合い、入居者さまのより良い暮らしの実現を目指しています。

「アンジェス上溝」は、JR相模線「番田」駅から徒歩約13分、居室は18.20平方メートル ～25.35平方メートル があり、間取りはすべてワンルームです。

施設内に訪問介護「ケアステーションあんじぇす上溝」と訪問看護ステーション「ルーチェ上溝」を併設しており、軽介助から医療的ケア、看取りまで幅広く対応し、介護と看護による質の高いサービスを提供することができます。

当社はこれからも「愛ある日々のお手伝い」の理念を第一に、利用者さまとそのご家族、関係する方々の幸せを願って、人生の終末期を安心で充実した毎日を過ごすお手伝いをしてまいります。

【サービス付き高齢者向け住宅「アンジェス上溝」】

■物件概要：2階建て54戸(59名)

■入居開始日：2026年3月1日

■住所：神奈川県相模原市中央区上溝1921-1

■交通：JR東日本相模線「番田」駅から徒歩約13分

■HP：https://www.t-s-i.jp/anges/kamimizo/index.html

■TEL: 042‐768-7427

＜株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉについて＞

株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉは、「愛ある日々のお手伝い」の理念のもと、要支援から要介護まで幅広い層の方が暮らしていただけるサービス付き高齢者向け住宅「アンジェス」の運営や、訪問介護や訪問看護サービス等を提供しています。2021年、東京証券取引所マザーズ（現グロース）市場上場。2025年、名古屋証券取引所メイン市場に重複上場。2026年3月現在、全国37拠点にアンジェスを開設しています。

URL: https://www.t-s-i.jp/