【横浜駅徒歩3分】“いいね！”で選んで食べに行く SNS投票で楽しむ参加型グルメイベント

店舗流通ネット株式会社

店舗流通ネット株式会社（東京都港区／代表取締役会長兼社長：青木 達也）は、当社が運営管理する飲食ビル「ハマ横丁」（神奈川県横浜市）にて、参加型グルメイベント 『ハマ横丁推飯総選挙』 を2026年3月3日（火）から3月17日（火）まで開催いたします。

本企画は、Instagramアカウント「推飯（おしめし）」を舞台に、ハマ横丁に入居する全9店舗が、それぞれの「いま一番おすすめしたい一品」をエントリーする参加型グルメイベントです。

ユーザーは、Instagram上で気になる一皿に「いいね！」をして投票。さらに、実際にハマ横丁へ来店し、投票した店舗でそのメニューを注文すると、ドリンク1杯無料の特典が受けられます。

バラエティ豊かな店舗が揃うハマ横丁にて、SNSで気になる一皿を見つけ、実際に足を運んで味わうまで流れを楽しめる体験型企画です。

ハマ横丁推飯総選挙 ｜ エントリーメニュー

【ジビエ料理】ろっくうぇるず…蝦夷鹿のロースト 1,398円【ショーレストラン】横浜マリンロケット…マルゲリータピザ 1,500円【和食居酒屋】ウニと酒 雲丹人～うにんちゅ～…雲丹のクリームパスタ 1,380円【イタリアン居酒屋】ヤミツキ…イタリア産生ハム 680円【海鮮居酒屋】浜印水産…牡蠣のカンカン蒸し 1,350円【焼鳥屋】鳥丁…焼き鳥おまかせ串5本 1,000円【居酒屋】勢…ピリから揚げ 618円【居酒屋】馬刺しとおでんのお店 お富さん…焼きおでん 900円【鉄板焼き居酒屋】横濱モダン焼 重…横濱モダン焼き 818円

*税別価格

イベント投票・来店の流れ

本イベントは、「投票」と「来店」の2ステップで楽しめます。

＜STEP1：Instagramで投票＞

１. Instagramで「推飯」アカウントをフォロー

２. 食べてみたいと思う店舗の投稿に「いいね！」

これにより投票完了です。

「推飯」はこちら : https://www.instagram.com/oshi_meshi_trn/

＜STEP2：実際に来店して楽しむ＞

投票が完了したお客様は、イベント期間中にハマ横丁へ来店し、投票した店舗で投票したメニューを注文すると、ドリンク1杯無料の特典を受けることができます。

特典利用方法

１. ハマ横丁に来店

２. 投票した店舗で、投票したメニューを注文

３. 注文時に「推飯」フォロー・投票（いいね！済み）画面を提示

※アルコールを含みます（一部店舗・ドリンクは対象外となる場合があります）

開催場所・開催期間

ハマ横丁外観

開催場所 ｜ ハマ横丁

古き良き横浜の「カッコよさ」に酔いしれる、ヨコハマノスタルジック酒場。

横浜駅から徒歩3分、レトロなネオン看板が輝く屋内横丁『ハマ横丁』には、海鮮・焼き鳥・バル・おでん・ジビエなど、個性豊かな店舗が集結しています。



所在地 : 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴見町2-11-4 昭栄ビル

【アクセス】横浜駅 きた西口より徒歩3分

公式サイト： https://www.trn-g.jp/lp-hamayokocho/

開催期間

2026年3月3日（火）～3月17日（火）

「推飯(おしめし)」とは

「推飯（おしめし）」は、飲食店の“推しの一皿”を紹介する、店舗流通ネットが運営するInstagramアカウントです。

2026年1月より運用を開始し、店舗流通ネットの顧客店舗を中心に、こだわりが詰まった一品を発信しています。

■Instagram「推飯」

https://www.instagram.com/oshi_meshi_trn/

企画立ち上げの背景

バラエティ豊かな店舗が集まる「ハマ横丁」を、もっと多くの人に知ってもらい、実際に足を運んでもらいたい。

そんな想いに加え、開業15周年という節目を迎えた今、改めてハマ横丁ならではの魅力を発信したいという考えから、本企画を立ち上げました。

SNSでの発見とリアルな来店体験を結びつけ、写真映えするメニューと、横丁ならではのにぎわいや空気感を、ぜひ現地で体感していただきたいと考えています。

店舗流通ネット株式会社 会社概要

社名 ： 店舗流通ネット株式会社

本社所在地 ： 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング20階

代表者 ： 代表取締役会長兼社長 青木 達也

設立 ： 2000年

公式サイト ： https://trn-g.com/

サービスサイト ： https://www.tenpo.biz/solution/service/

事業内容 ： 店舗リース事業、工事事業、飲食店経営支援