シングルマザーを応援する寄付型コーヒープロジェクト「濃ぃヒー」3月8日（日）「国際女性デー」よりスタート

一般社団法人グラミン日本

シングルマザーの起業や就労支援を通じて経済的自立を推進する、一般社団法人グラミン日本（本社：東京都中央区、理事長：百野公裕、以下「グラミン日本」）は、2026年3月8日（日）の「国際女性デー」より、コーヒーの購入を通じてシングルマザーを応援するプロジェクト「濃ぃヒー」を開始します。

「濃ぃヒー」プロジェクトは、“共感”で社会を温めるカフェ連携キャンペーンとして、2024年に開始。プロジェクトに参加する店舗が「濃い」をコンセプトにしたオリジナルメニューを各店舗の「濃ぃヒー」として販売します。「濃ぃヒー」購入金額の3%は「グラミン日本」の団体活動費として寄付され、シングルマザーの起業・就業の応援へとつながります。

時間やお金など、多くの制約のなか、子育てと仕事の両立など様々なチャレンジをする彼女たちの人生は、きっとそれぞれに濃い。そんな気づきから、それぞれの「濃い人生」を支えるため、コーヒーを購入することで寄付できる。「濃い人生のための濃いコーヒー」に思いを込めた寄付型プロジェクトです。

プロジェクト3回目の開催となる本年は、テーマを「拡げる」から「つなぐ」とし、「交流」の場として、各地の支援団体やカフェ様と連携し、シングルマザーが孤立せず、語り合える連携イベントを日本各地で開催することにいたしました。連携イベントのSNS発信を通じて、参加カフェ様の取り組みや想いを積極的に紹介することでプロジェクトの認知を図ってまいります。

「濃ぃヒー」を通じて多くの方に支援の機会を提供することで、多くの人が社会の課題に興味・関心を持ち、チャレンジする人を応援する輪が広がることを願っています。

店舗詳細はこちら(https://grameen.jp/coffee/#shop)

＜関東地域＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62687/table/106_1_f21e0a02538d92371d54501b60f21439.jpg?v=202603021051 ]

＜信越・東海地域＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62687/table/106_2_2792659f6c1873fff0e25c4ef0142a25.jpg?v=202603021051 ]

＜四国地域＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/62687/table/106_3_9b80cca41cc3dde1ab5c5ee320dbe5a7.jpg?v=202603021051 ]

＜オンラインショップ＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/62687/table/106_4_4a5f4ad7418cdb7b381e5397b88337a4.jpg?v=202603021051 ]

■連携イベント（予定）

＊イベントは変更となる可能性があります。詳細はグラミン日本Instagram(https://www.instagram.com/grameennippon/)にてご確認ください

【日程】2026年4月5日（日）

【場所】寿量寺（徳島県徳島市寺町１０）

【イベント概要】チャリティーコンサート

【主催】雑談ラボ

【協力】アライブラボ

【日程】2026年4月18日（土）

【場所】willMe（愛知県名古屋市千種区今池1-6-4シンエーハイツ千種3F）

【イベント概要】座談会、ワークショップ

【主催】TOMO CAFF'E

【協力】社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会

【一般社団法人グラミン日本について】

ムハマド・ユヌス博士により、バングラデシュに設立されたマイクロファイナンス機関「グラミン銀行」の日本版として2018年に設立。グラミン銀行は、生活困窮層の自立を支援した功績により2006年にノーベル平和賞を受賞しました。「誰もが活き活きと社会で活躍する持続可能な社会」の実現をビジョンに掲げ、主に生活困窮の状態にある女性に対して、生活資金ではなく「起業や就労の準備資金」を融資するマイクロファイナンスと、多様なパートナーとの共創によって生まれる「一歩を踏み出す機会」を提供することをミッションとしています。私達は、チャンスを願い、一歩を踏み出そうと想う人々の伴走者として、共に歩み続けます。

＊グラミン日本は特定非営利金融法人という免許を取得し、貸金業を行っております。また、記載の情報は、貸金業を営む旨の表示又は広告を行うものではなく、かつ、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保障契約の締結について勧誘を行うものではありません。

●所在地 東京都中央区日本橋室町

●設立 2018年9月13日

●代表者 理事長 百野 公裕

●団体概要 生活困窮の状態にある方へ無担保で小口融資を行うグラミン銀行の日本版生活困窮の状態に ある方へ無担保で小口融資を行うグラミン銀行の日本版

●事業内容 マイクロファイナンス／小口融資、就労支援

ホームページ： https://grameen.jp/

Facebook ： https://www.facebook.com/GrameenNippon

X ： https://twitter.com/GrameenNippon

Instagram ： https://www.instagram.com/grameennippon/

note ： https://note.com/grameennippon