新生活のパフォーマンスは「睡眠」から。「NELL」、全員対象・15％OFFの『新生活応援SALE 2026』を開催

睡眠ブランド「NELL（ネル）」は、2026年3月2日（月）10:00から3月29日（日）23:59までの期間限定で、対象商品が15%OFFとなる「新生活応援SALE 2026」を開催いたします。

2月に発売されたばかりの新商品「NELL コイルフトン」も対象に含まれ、新しい環境で挑戦を始めるすべての方の快眠をサポートします。

■ キャンペーン実施の背景：新生活を「最高のコンディション」で迎えるために

春は、就職、転勤、進学など、ライフスタイルが大きく変化する季節です。慣れない環境で知らず知らずのうちにストレスや疲労が溜まりやすい時期だからこそ、NELLは「睡眠環境の整備」こそが、新生活のパフォーマンスを最大化する鍵であると考えています。

「忙しい毎日でも、朝起きたときにからだが軽い。」

そんな体験をより多くの方に届けるため、主力製品の「NELL マットレス」に加え、2月に登場した「NELL コイルフトン」も対象とした、1年で最も盛り上がるセールを実施いたします。

◼️『新生活応援SALE 2026』概要

・期間：2026年3月2日（月）10:00 ～ 3月29日（日）23:59

・開催場所：NELL公式サイト

・対象者：すべてのお客様（条件なし）

・割引内容：対象商品 15％OFF

対象商品：

・NELL マットレス

・NELL マットレス スイート

・NELL まくら・まくらカバー（単品）

・NELL ボックスシーツ

・NELL 置くだけ敷きパッド

・NELL かけ布団

・NELL ふとん乾燥機

・NELL ファブリックミスト

・NELL コイルフトン

※Model Hは対象外

利用方法：クーポンコード「happynewlife2026」を入力

※商品をカートに追加するとクーポンは自動で反映されます

新生活を、心地よい眠りから。

NELLはこれからも、誰もが無理なく「良い睡眠」を選べる選択肢を提供していきます。

◼️「NELL」商品一覧

※画像の記載の金額は通常金額です

■D2C睡眠ブランド「NELL」について

2020年10月にスタートした、D2C睡眠ブランドです。睡眠の本質を「準備」と捉え、生活者が睡眠時間以外の生活において最高のパフォーマンスを発揮できるように、「質の高い準備=睡眠」を提供することを目的に、製品の研究・開発を行っています。

■睡眠メディア「WENELL（ウィーネル）」について

「WENELL（ウィーネル）」は、睡眠にかかわる悩みを感じているすべての方々へ向けて、解決のヒントとなるような有益な情報を網羅的にお届けすることで、様々な悩みの解決・緩和の一助になりたい、というアイデアからスタートしました。「WENELL（ウィーネル）」がお届けする情報をもとに色々なアクションをお試しいただきながら、ご自身にあった寝具やルーティンを見つけていただきたいと考えています。

