通すだけで、涼しくおしゃれ。「COOLOOP通すだけ涼やかUVスカーフ」を3月2日より発売

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、お手持ちのネックリングや保冷剤を入れて、いつもの冷感アイテムがおしゃれにスカーフ感覚で使える「COOLOOP通すだけ涼やかUVスカーフ」を2026年3月2日（月）より全国発売します。

いつものネックリングが、ぐっとおしゃれに。UVカット約99％で、首元もしっかりガード！

日差しが気になる季節にうれしい、UVカット率約99％。肌に触れる内側には、CoolPass(R)素材を使用。吸水・拡散・速乾性に優れているので、汗をかいてもベタつきにくく、さらっとしたつけ心地が続きます。

使い方は簡単。内側のポケットにネックリングを入れて巻くだけ。幅広タイプのネックリングにも対応。ネックリングが見えにくく、コーディネートに自然になじむのがポイント。保冷剤を入れて使うこともできるので、シーンに合わせて使い分けできます。

通し方次第で印象もチェンジ。ループに横に通せばリボン風、縦に通せばタイ風。その日の気分に合わせて、アレンジが楽しめます。

通勤やお散歩、アウトドアやレジャーまで。巻くだけ・通すだけで、涼しさとおしゃれを同時にプラスできる「COOLOOP通すだけ涼やかUVスカーフ」。

暑い季節の首元ケアを、もっと快適に、もっと軽やかに。

【商品情報】

COOLOOP通すだけ涼やかUVスカーフ

価格：1,980円（税込）

約9.5cm×約74cm

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19151

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp