【おおきにコーヒー】ミックスジュース1年分が無料(タダ)!?さ・ら・に あなたが商品企画担当者！オリジナルのミックスジュースが作れるチャンス！
ミ(3)ックス(9)ジュースの日に、日頃の39 (Thank you＝おおきに)をお届けします！
公式LINE・アプリでもおおきにミックスジュースが39円(税込)で購入できるクーポンを配信。 ぜひこの機会にご来店ください！
【ミックスジュースの日 イベント キャンペーン概要】
■開催日
2026年3月9日(月)
■場所
おおきにコーヒー御堂筋瓦町店
〒541-0048 大阪市中央区瓦町4丁目4番7号おおきに御堂筋瓦町ビル
【キャンペーン内容】
今年は楽しいお得な企画が盛りだくさん♪
１）サイコロイベント実施
390円以上ご購入の方限定！
3つのサイコロを3回振って出た数の合計数に応じた特典をご用意
▶39ピタリで「おおきにミックスジュース(ミニ)1年分チケット」プレゼント！
▶40以上で「あなただけの限定ミックスジュースリクエスト権」プレゼント！※お好きな果実を1種類指定できます
▶38以下で「おおきにどら焼き」プレゼント！
２）同時購入キャンペーン
「おおきにミックスジュース」＋「フードorおおきにバウムorおおきにどら焼き」いずれか1つをご購入でお会計から39円引き！
３）SNSフォローで値引き
おおきにコーヒー公式Instagram・X・TikTokいずれかのSNSをフォローしていただくと、おおきにミックスジュースが39円引き！
4）LINE＆アプリ限定クーポン配信
●LINEクーポン：おおきにミックスジュース(ミニ)を39円(税込)でご提供
●アプリクーポン：おおきにミックスジュース(S)を39円(税込)でご提供
※有効期限：3月9日(月)～３月13日(金)
5）復刻限定ミックスジュース
限定ミックスジュース過去販売点数No.1を390円で3.9(4)日間限定販売！
販売期間：3月9日(月)～3月12日(木)
6）おおきにミックスジュースのカスタマイズが無料！
当日限定！おおきにミックスジュースに1種無料でトッピング可能！
ホイップクリーム、チョコソースなど…♪
7）人気投票アンケート
これまで販売していた限定ミックスジュースの中で、復活してほしいものに投票！人気No.1を後日復活販売します！
■大阪発祥のエナジードリンク“ミックスジュース”
おおきにコーヒーのミックスジュースは「バナナ」「みかん」の伝統的なレシピに、「桃」「ハチミツ」を加え、すっきりとした喉ごしが特徴です。大阪名物のミックスジュースを、ぜひこの機会に「おおきにコーヒー」で味わってみてください。
■おおきにコーヒーについて
「大阪をもっと元気に！もっとおおきに！」を合言葉に、大阪がもっと元気になることを目指し、2014年にオープンしたコーヒーショップ。
●3月9日はミックスジュースの日（ミックス“39”ジュースの語呂合わせ）
●9月2日はおおきにの日（おおきに“0092”の語呂合わせ）を記念日に制定。