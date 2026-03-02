【おおきにコーヒー】ミックスジュース1年分が無料(タダ)!?さ・ら・に あなたが商品企画担当者！オリジナルのミックスジュースが作れるチャンス！

株式会社おおきに商店

ミ(3)ックス(9)ジュースの日に、日頃の39 (Thank you＝おおきに)をお届けします！

公式LINE・アプリでもおおきにミックスジュースが39円(税込)で購入できるクーポンを配信。 ぜひこの機会にご来店ください！

【ミックスジュースの日 イベント キャンペーン概要】

■開催日

2026年3月9日(月)

■場所

おおきにコーヒー御堂筋瓦町店

〒541-0048 大阪市中央区瓦町4丁目4番7号おおきに御堂筋瓦町ビル

【キャンペーン内容】

今年は楽しいお得な企画が盛りだくさん♪

１）サイコロイベント実施

390円以上ご購入の方限定！

3つのサイコロを3回振って出た数の合計数に応じた特典をご用意

▶39ピタリで「おおきにミックスジュース(ミニ)1年分チケット」プレゼント！

▶40以上で「あなただけの限定ミックスジュースリクエスト権」プレゼント！※お好きな果実を1種類指定できます

▶38以下で「おおきにどら焼き」プレゼント！

２）同時購入キャンペーン

「おおきにミックスジュース」＋「フードorおおきにバウムorおおきにどら焼き」いずれか1つをご購入でお会計から39円引き！

３）SNSフォローで値引き

おおきにコーヒー公式Instagram・X・TikTokいずれかのSNSをフォローしていただくと、おおきにミックスジュースが39円引き！

4）LINE＆アプリ限定クーポン配信

●LINEクーポン：おおきにミックスジュース(ミニ)を39円(税込)でご提供

●アプリクーポン：おおきにミックスジュース(S)を39円(税込)でご提供

※有効期限：3月9日(月)～３月13日(金)

5）復刻限定ミックスジュース

限定ミックスジュース過去販売点数No.1を390円で3.9(4)日間限定販売！

販売期間：3月9日(月)～3月12日(木)

6）おおきにミックスジュースのカスタマイズが無料！

当日限定！おおきにミックスジュースに1種無料でトッピング可能！

ホイップクリーム、チョコソースなど…♪

7）人気投票アンケート

これまで販売していた限定ミックスジュースの中で、復活してほしいものに投票！人気No.1を後日復活販売します！

■大阪発祥のエナジードリンク“ミックスジュース”

おおきにコーヒーのミックスジュースは「バナナ」「みかん」の伝統的なレシピに、「桃」「ハチミツ」を加え、すっきりとした喉ごしが特徴です。大阪名物のミックスジュースを、ぜひこの機会に「おおきにコーヒー」で味わってみてください。

■おおきにコーヒーについて

「大阪をもっと元気に！もっとおおきに！」を合言葉に、大阪がもっと元気になることを目指し、2014年にオープンしたコーヒーショップ。

●3月9日はミックスジュースの日（ミックス“39”ジュースの語呂合わせ）

●9月2日はおおきにの日（おおきに“0092”の語呂合わせ）を記念日に制定。