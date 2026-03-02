入園・入学・卒園式などのセレモニーシーンに向けた新作セットアップが登場、「darial」公式オンラインストアでハレの日から学校行事、フォーマルな場まで対応する最新コレクションを公開

fast step株式会社

ファッション通販サイトを運営する株式会社dazzy（代表取締役：下井大学／本社：東京都中央区）は、オケージョンドレスブランド「darial（ダリアル）」より、入園・入学・卒園式などのセレモニーシーンに向けた新作を含む最新コレクションを発表いたしました。公式オンラインストアにて順次販売を開始しております。

■セレモニーコレクション

入園・入学・卒園式などのセレモニーシーズンに向け、上品さと着心地を両立したフォーマルウェアを展開。写真映えする美しいシルエットと、長時間でも快適に過ごせる設計で、大切な一日を安心して迎えられるコレクションです。

ジャケットやブラウス、パンツを組み合わせて着用できるセットアップを中心に展開。上下別でも使いやすい設計で、セレモニー後も日常に溶け込む着回し力を実現しました。

公式サイトはこちら :https://darial.jp/

【NEW】ribon organdy set up

価格：\19,800

カラー：ベージュ/ブラック/ミント

サイズ：S/M

入学式や卒業式など、TPOを意識するセレモニーシーンに活躍するセミフォーマルセットアップ。

上質感のある素材で仕立て、しなやかなフォルムがパンツスタイルでも女性らしい印象を演出します。

透け感のあるスリーブや立体的なショルダーデザインが程よい華やかさをプラス。

ペプラムデザインが気になるお腹周りをカバーし、腰位置を高く見せることでスタイルアップ効果も叶えます。

パンツはセンタータック入りで、バックウエストはゴム仕様。長時間の式典でも快適な着心地を保ちます。

付属のビッグタイはリボンアレンジも可能で、アクセサリー次第でより華やかな装いに仕上がります。

商品を見る :https://darial.jp/products/4o7d005

jaqurd peplum set up

価格：\19,800

カラー：ブラック/ネイビー

サイズ：S/M

シンプル派にも取り入れやすい、洗練された印象のセットアップ。

表情豊かなジャガード素材と滑らかなジョーゼット素材のアソート展開で、上品さと華やかさを兼ね備えた一着に仕上げました。

膨れジャガードのトップスは、大きめのペプラムデザインでウエストから腰回りをカバー。

立体的な切り替えとパフスリーブが存在感を演出し、キーネックにあしらったパールが顔周りを華やかに引き立てます。

パンツはテーパードシルエットを採用し、動きやすさとスタイルアップを両立。

ストレッチ性のある素材で快適な着心地を実現しました。

異素材の組み合わせもワンカラーでまとめることで、きちんと感と程よいこなれ感を兼ね備えたスタイルを提案します。

商品を見る :https://darial.jp/products/4o7g004

jacket set pants dress/ジャケットセットパンツドレス

価格：\20,900

カラー：ミント/ブラック/ブラウン

サイズ：S/M

セットアップのまじめさを残したまま、トレンドをふんだんに盛り込んだアイテムが登場。

通年着ていただけるジャケットは、素材を使用し単品でも贅沢な仕上がり。

ショート丈でバランスよくご着用いただけ、身幅とアームホールは程よくゆとり感を持たせることでこなれた印象でご着用いただけます。

ポイントはなんといっても、クラシカルなムード漂うレース使い。

スカラップカットの繊細さが相まって、唯一無二のデザインに仕上がっています。

Tシャツやブラウスはもちろん、お手持ちのパンツやワンピースとのレイヤードスタイルもおすすめです。

オールインワンは縦のラインが強調されたワイドシルエットで、スタイルアップ効果も。

スクエアネックでデコルテ見せできるので、お気に入りのネックレスを合わせたり小物使いが楽しめます。

こちらもレース切り替えを施し、単品使用でもお洒落度の高い１枚に。

ゴムウエストで留まるデザインがメリハリの利いたシルエットを描き、バッグファスナー＆ポケット付きで機能面も充実。

ジャケットを羽織ったり、オールインワン１枚で着てみたりと違う印象を出せるので、結婚式二次会やパーティー、卒業式や入園式などのママ行事や謝恩会まで幅広いシーンで着て頂けます。

商品を見る :https://darial.jp/products/4o7d001

point lace pants setup/ポイントレースパンツセットアップ

価格：\19,800

カラー：グレー/ブラック/ベージュ

サイズ：S/M

ペプラムトップスとタックパンツのセットアイテム。

杢がかった生地は通年してご着用いただける素材で、ハリ感もあり高見えします。

やや後ろ下がりに仕上げたサイドペプラムはヒップ周りをカバーしつつ腰位置を高く見せる効果も。

カットレースを並べることで、ワンランク上のクラシカルな雰囲気に仕上げました。

後ろ身頃はゴム仕様なので窮屈感なく動きやすいのでストレスフリーでご着用いただける

ボトムはセミストレートの美脚シルエットを採用。

センタープレスできちんと感もあり、すっきり見えるシルエットに加え実用的なサイドポケットも嬉しいポイント。

ウエスト後ろ中心はゴム仕様なっており、ベルトループ付きで単品でのご使用も可能です。

スタイルがよく見えるようトップスとパンツのバランスにとことんこだわった大人の一着。

セパレートなので単体でも着回しの効く万能さが嬉しい◎

オケージョンだけでなく、入園／卒園／入学／卒業式など特別なハレの日にもおすすめです。

商品を見る :https://darial.jp/products/4o7d002

そのほかにも、入園式・入学式・卒園式などのセレモニーシーンに対応するアイテムを豊富に取り揃えています。

ワンピースやセットアップ、パンツドレスなど、シーンや好みに合わせて選べる幅広いラインナップをご用意しています。

■LINEお友だち登録キャンペーン

LINEお友だち登録キャンペーンを実施いたします。

公式LINEアカウントをお友だち登録いただいた方全員に、公式オンラインストアでご利用いただける1,000円OFFクーポンをプレゼントいたします。

新作アイテムや人気アイテムにもご利用いただけるため、よりお得にお買い物をお楽しみいただけます。

ブランド概要

ブランド名：darial（ダリアル）

