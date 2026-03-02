ホコリ、花粉、ペットの抜け毛、マダニまで除去！オールシーズン活躍する洋服用『コロコロ』　暮らしに馴染むデザインに生まれ変わって新登場

株式会社ニトムズ

株式会社ニトムズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：右近敦嗣）は、衣類の繊維を傷めず、花粉・ペットの抜け毛・ホコリを取り除く洋服用粘着クリーナー『コロコロ スマート』を2026年3月16日（月）にリニューアルします。玄関やリビングなど場所を選ばず置ける、暮らしに馴染むデザインへ刷新し、より手軽に衣類ケアができるようになりました。

丸みのあるデザイン・落ち着いたオフホワイトカラーで生活空間に調和

リニューアルした『コロコロ スマート』は、従来品よりも丸みを帯びた形状を採用し、本体・ケースともに柔らかな印象のオフホワイトカラーに統一しました。これにより、玄関やリビングなど様々な空間に置きやすい、暮らしに馴染むデザインへと生まれ変わりました。

従来のケースは透明で、テープに付着したゴミが見えてしまう点が課題でしたが、オフホワイトのケースに変更したことで、生活感を感じさせないすっきりとした印象を実現しています。

本体にはフック穴が付いているので、壁掛け収納やテーブルの上など、好きな場所に置くことが可能で、お出かけ前後にサッと使用でき、身だしなみを整えるシーンや、帰宅後の花粉・マダニなどの除去で活躍します。

使用時からテープの取りかえまで、あらゆる場面のユーザビリティを向上

従来から好評を得ている、グリップの握りやすさはそのまま継承しています。グリップには角度が付いているため、手が届きにくい肩まわりも楽にケアできる利点も変わりません。

テープの取りかえは、「つまみ」を採用したことにより、スムーズに取りかえできるようになりました。

※本体、取りかえ用のテープは従来品、リニューアル品に関わらず、いずれの組み合わせでも使用可能です。

角度付きグリップで、肩まわりも手軽にケアスムーズに取りかえ可能な「つまみ」を新採用

「布地へのやさしさ」はそのままに

本製品は、従来品同様に、衣類の繊維を傷めにくい洋服用のテープを採用しており、ホコリやペットの抜け毛はもちろん、花粉やマダニなどもしっかり取り除きます。

花粉に悩む方やペットを飼う家庭の増加に加え、感染リスクのあるマダニ対策への意識の高まりなど、健やかで清潔な生活への関心は今後ますます高まると考えられます。

当社は、衣類に付着したホコリ、花粉、ペットの抜け毛、マダニを手軽に除去できる『コロコロ スマート』で、これらのニーズに応え、人々の健やかな暮らしに貢献します。

ご参考：「コロコロ スマート」による花粉対策 95％以上の花粉を除去※2！

花粉は、外出先で衣類などに付着して室内に持ち込んでしまうことが一因で、室内にも浮遊しています。花粉は、手で払うだけでは約6%※1の除去に留まりますが、「コロコロ スマート」を使用することで、95％以上を取り除く※2ことが出来ます。手の届きにくい背中や肩まわりも「コロコロ スマート」を活用すれば、花粉を室内に持ち込むリスクを大幅に削減できるといえます。

※1： 綿生地上に疑似花粉（石松子）を付着させ、手で払った後の花粉残存率に対する自社試験結果による。

※2 ：外部機関（(財)ボーケン品質評価機構）による、綿生地上に疑似花粉（石松子）を付着させ、粘着クリーナー『コロコロスマート』を片方向 3 回転させた後の花粉残存率に対する試験結果による。（報告書：No. 25020004622）

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1499/table/447_1_9774539a6a3f0c71eaf71f57b4f8716a.jpg?v=202603021051 ]「スペアテープ コロコロ スマート 50周 2巻入」

※『コロコロ』は、Nitto グループの商標です。

会社概要

会社名 株式会社ニトムズ

設立 1975年4月1日

本社住所 東京都品川区東品川4丁目12番4号 品川シーサイドパークタワー7階

代表者 代表取締役社長 右近敦嗣

資本金 1億6,000万円（2025年4月1日現在）

従業員数 367名（2025年4月1日現在）

URL https://www.nitoms.com/

事業内容 日用家庭用品、文具、医療・ヘルスケア製品などの企画・製造・加工・販売及び輸出入、小売店の運営

株式会社ニトムズは、日東電工株式会社（Nitto）のグループ会社です。