TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」カードが登場！

ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司）は、2026年3月2日（月）より、TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」カードの募集を開始します。

■TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」カード券面

■クレジットカード概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9391/table/319_1_9a609152746a3ab51e62165f2fa67f2d.jpg?v=202603021051 ]

■TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」のお申込はこちら

https://www.lifecard.co.jp/lp/youzitsu/

■キャンペーン情報

入会特典や利用特典では、ここでしか手に入らないオリジナルグッズをご用意しています。

【入会特典】

条件達成で先着500名様にオリジナルポーチをプレゼント！

キャンペーン期間：2026年3月2日（月）～ポーチがなくなり次第終了

条件・対象：TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」カードへの新規入会＋ご入会月を含む3ヵ月目の末日までに、ショッピングを計1万円（税込）以上ご利用いただいた先着500名様

※ポーチがなくなり次第終了いたします。

【利用特典 第1弾】

条件達成で全員もらえるオリジナル学生証風パスケース（全6種）

キャンペーン期間：2026年3月2日（月）～2026年10月30日（金）

条件・対象：各期間中にTVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」カードでショッピングを計3万円（税込）以上ご利用いただいた方

[第1期]

利用期間：2026年3月2日（月）～2026年6月30日（火）

対象キャラクター：綾小路清隆、軽井沢恵、椎名ひより（3種1セット）

[第2期]

利用期間：2026年7月1日（水）～2026年10月30日（金）

対象キャラクター：堀北鈴音、坂柳有栖、一ノ瀬帆波（3種1セット）

【利用特典 第2弾】

COMING SOON

詳細は、お申込Webページにてお知らせいたします。

■TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ4th Season』公式サイト

https://you-zitsu.com/

(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ3製作委員会