【Amazon 新生活セール】MAXWINのカー用品やバイク用品など人気の商品が特別価格で販売開始！

「Amazon 新生活セール」でMAXWIN製品がお得！

Amazonで2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23:59にかけて開催される「Amazon 新生活セール」にて、MAXWIN製品がお得なセール価格で登場します。

セール対象商品はこちら

セール対象予定商品を一部ご紹介MAXWIN MF-BDVR001G

ヘルメット装着型の前後同時録画ドライブレコーダー。大容量バッテリー内蔵で最大7時間連続録画可能。200万画素カメラでFull HD以上の高画質録画、全国のLED信号機にも対応。「スマート感知センサー」で、カメラ本体の着脱で、自動で電源オン/オフします。IP66レベルの防塵＆防水性能で、ゲリラ豪雨でも心配ありません。

MAXWIN MF-BDVR004B-RE01

4000mAh大容量バッテリー内蔵で最大10時間連続録画可能。200万画素カメラでFull HD高画質録画、全国のLED信号機にも対応。「スマート感知センサー」で、カメラ本体の着脱で、自動で電源オン/オフします。IP66レベルの防塵＆防水性能で、ゲリラ豪雨でも心配なし。手のひらサイズなので、持ち運びにも便利。

MAXWIN K-JAK02-3T

最大3トンまでの車両に対応！ 操作がカンタンな電動ジャッキ

操作がカンタンなので女性やご年配の方でもラクラク使える電動ジャッキです！ジャッキのリモコンにLEDライト内蔵なので夜でも使用できます。車載便利な収納ケース付きなのであなたの愛車にもぜひ！

MAXWIN OBD2-EDI01

AI×OBDIIで、車のコンディションをスマホでかんたんにチェック

本機を設置し、アプリをダウンロードするだけでお車の様々な情報をスマートフォンに表示させることができます。速度やエンジン回転数、クーラント液温度、電圧などのチェックはもとより、検出された故障コードをAI診断機能で検索・分析が可能です。

Amazon 新生活セール先行セールの対象商品は、先行セール<3月3日（火）0時～3月5日（木）23:59>と、Amazon 新生活セール<3月6日（金）0時～3月9日（月）23:59>の両方の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となります。

