サラダボウル専門店『WithGreen』創業10周年！メニュー強化で、「主食サラダ」の選択肢拡大 -人気の期間限定サラダボウルをレギュラー化-
一杯で主食になるサラダボウル専門店を運営する株式会社WithGreen（本社：東京都千代田区、代表取締役：武文智洋）は、2026年3月1日（日）より通年販売のスタンダードサラダに『たっぷりスモークチキンのシーザーサラダ』『キーマカレーとじゃがいもグリルのサラダ』の2種を新たに迎え、全国のWithGreen48店舗にて販売開始いたします。
創業10周年の節目に、心新たに迎える定番サラダが2種登場
皆さまの暮らしを支えるサラダの選択肢を増やしたいという想いから、春の訪れとともに、創業10周年の節目にふさわしい新たな定番となる2種のサラダをご用意しました。ひとつは、タンパク質がしっかり摂れて肉トッピングをたっぷり堪能できる一皿。もうひとつは、定評のある本格派スパイシーキーマカレーを主役にしたサラダ。どちらもシーズナルサラダとして大好評をいただき、再販希望のお声を多くいただいたメニューです。ぜひお楽しみください。
たっぷりスモークチキンのシーザーサラダ
売価：
S\1,490 M\1,560 L\1,690（税込）
トッピング：コーン/じゃがいもグリル/人参/
塩麹しめじ/スモークチキン
おすすめドレッシング：シーザー
カロリー(Mサイズ・ドレッシングを除く)：
210kcal
タンパク質 24.8g 脂質 4.4g 炭水化物 20.5g
高タンパク質のスモークチキンがたっぷり。
食べ応えがあるシーザーサラダです。
キーマカレーとじゃがいもグリルのサラダ
売価：
S\1,350 M\1,420 L\1,550（税込）
トッピング：りんご/じゃがいもグリル/
紫キャベツ/玄米/キーマカレー
おすすめドレッシング：ハニーミルク
カロリー(Mサイズ・ドレッシングを除く)：
311kcal
タンパク質 14.6g 脂質 7.6g 炭水化物 50.0g
スパイスを効かせたキーマカレーをサラダに。
濃厚なハニーミルクと相性抜群です。
商品開発者からのコメント
創業10周年という節目を迎え、改めて「皆さまの暮らしを支えるサラダとは何か？」を考えました。そこで、食べる楽しさに加え、その日の気分や体調に合わせた食事を”選ぶ”便利さや喜びを感じていただきたいという想いから、スタンダードサラダの選択肢を増やしました。
新たに加わる『たっぷりスモークチキンのシーザーサラダ』『キーマカレーとじゃがいもグリルのサラダ』の2種は、いずれもシーズナルサラダとして販売の度に大好評をいただき、社内外から再販を望むお声を多くいただいたメニューです。
WithGreenのサラダを通して、皆さまが心も体も元気に過ごしていただけたら嬉しいです。
株式会社WithGreen
2016年に東京で創業。お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたいという想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは、『WithGreen with your life』。
サラダボウルという新しい食文化を通して、お客さま・生産者・パートナーとの間に、商品やサービスを超えた絆を築いていく企業を目指しています。現在は全国で48店舗を展開し、今後も拡大していく予定です。
【サラダボウルについて】
一杯で『主食』となることをコンセプトに、私たちWithGreenはサラダボウルを提供しています。創業以来、台風や天災などの特殊な状況を除いては、国産野菜を使うことを大切にしてきました。日本には四季があり、美味しい旬の野菜があります。２か月ごとに「季節限定サラダ」を作り、日本にある豊かな四季と食材を、サラダボウルを通して楽しんでいただきたいと考えています。
【会社概要】
社名 ：株式会社WithGreen
代表 ：代表取締役 武文智洋（たけふみ ともひろ）
本社所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階
URL ：https://withgreen.club/
設立 ：2016年
資本金 ：5,000万円
従業員数 ：1,100名（2026年3月現在）
事業内容 ：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営
E-mail ：press@withgreen.co.jp
公式インスタグラム：@withgreen_official
https://www.instagram.com/withgreen_official/