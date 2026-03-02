AI時代に必須の“創造的思考”をトップクリエイターや経営者が直接指導。延べ2万4千人のビジネスパーソンが学ぶ「THE CREATIVE ACADEMY 2026 1st」が募集開始

株式会社GO

株式会社GO（本社：東京都港区、代表取締役：三浦崇宏）は、AI時代に求められる“創造的思考力“と”突破力“を鍛える教育プログラム「THE CREATIVE ACADEMY 2026 1st 超実践コース」を、2026年4月9日より開講。本日3月2日より募集を開始することをお知らせします。

「THE CREATIVE ACADEMY 2026 1st」について

クリエイティビティを「一部の才能」ではなく「社会やビジネスに意味ある変化を起こす武器」として再定義する本アカデミーは、今回で12期目を迎えます。業界の垣根を超えたトップランナーが講師として参画し、AI時代に不可欠な“正解のない問いに立ち向かう力”を鍛え上げます。本プログラムは、単なる知識の習得ではなく、少人数・対面形式による熱量の高い講義と受講生コミュニティを通じて、ビジネスや社会に意味ある変化を起こす人材の育成を目指しています。

【「THE CREATIVE ACADEMY 2026 1st」3つのポイント】

１.様々な業界のトッププレイヤーの視点や思考プロセスを圧倒的熱量で叩き込む講義

「THE CREATIVE ACADEMY」では、AI時代を生きるビジネスパーソンに必要な、本質的な価値を定義付けし、事業や商品・サービスを社会にインストールしていくための「構想力」「発想力」「実装力」を学んでいただきます。 対面形式で行う「超実践コース」は、約半年間・全13回の講義を通してクリエイティビティによって事業成長させるための視点やスキルを徹底的に叩き込み、確かな実力を身につける濃密なプログラムです。講義の度に課題に取り組み、講師から直接フィードバックを受けられます。あらゆる業種・業界で「論理的思考だけでは手詰まりになっている」「現状を打破するための創造的思考を身に付けたい」という方におすすめです。

２.GO所属のクリエイターからのメンタリング/受講生同士のコミュニティづくり

「THE CREATIVE ACADEMY」は開講以降、最高の成長体験を提供できるよう、コミュニティづくりにも取り組んできました。本プログラムにおいても、同じ志を持つ受講生同士の繋がりや、学び合いの機会を提供します。また、グループで取り組む課題に対し、GO社員がメンターとして伴走します。（受講生の中から、コミュニティでの交流や学びを経て、GOに入社した方が複数名いらっしゃいます）

３.キャリアを前進させる力

「THE CREATIVE ACADEMY」で得る学びやコミュニティでの繋がりが、卒業後のキャリアを力強く後押しします。本プログラムで学びを経た受講生の中には、社内で昇進して次期エース候補として成長された方、企画職への異動を叶えた方、電通・博報堂・サイバーエージェント・CHOCOLATE・GOなど広告・企画会社に就職・転職された方、独立や起業をされた方が多数います。また、卒業後に自社の業績を前年比200%超の成長やACCヤングコンペや海外の広告賞で受賞するなど、さまざまな形でキャリアを前進させています。

「THE CREATIVE ACADEMY 2026 1st」開催概要

講義期間：

2026年4月9日(木) ～ 2026年9月12日(土)

募集期間：

2026年3月2日(月) ～ 3月25日(水) 23:59

会場：

The Breakthrough Company GO オフィス

〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-26 いちご元麻布ビル2F

https://goinc.co.jp/

詳細・お申込み：

https://thecreativeacademy.com/2026_1st

どなたでも参加可能な「無料オンライン講義」を開催

「THE CREATIVE ACADEMY 2026 1st」の開講にあたり、どなたでも参加可能な「無料オンライ講義」を、募集期間中に2回開催。

ビジネスシーンの先端で活躍し続けている経営者やクリエイターにご登壇いただき、本講座を受講することで得られる考え方や手法などを対談形式で解説します。ぜひお気軽にご参加ください。

第1回｜3/10（火）19:00-20:00 〈AI時代のクリエイティビティの行方〉

石田 健（The HEADLINE）

田中 渓（投資家 / ラジオパーソナリティ）

MC：三浦 崇宏（The Breakthrough Company GO）

第2回｜3/16（月）19:00-20:00 〈事業成長のためのクリエイティビティ〉

田部 正樹（ラクスル/ノバセル）

福田 恵理（SHE）

MC：三浦 崇宏（The Breakthrough Company GO）

超実践コースの講義を体験できる「TCA 1DAY CAMP」を開催

“AI時代に求められるブランディング講座”と題し、創造的思考をビジネスの現場に活かすためのエッセンスやフレームワークを講義で学びながら、実際に課題に取り組み講評を受ける、超実践コースを体験するプログラムとして提供します。講座の終了後は懇親会を実施し、過去の超実践コース卒業生との交流を通じて受講の感想や卒業後の活躍など生の声を聞くことができます。リアル・オンラインのハイブリッドで行いますので、超実践コースの受講を検討されている方はぜひご参加ください。

開催日時：3/19（木）19:30-21:30 ※終了後、懇親会あり

講義形式：リアル/オンライン（YouTubeライブ）

講師：松田 健（The Breakthrough Company GO）

参加費：リアル参加 10,000円（税抜）

オンライン参加 5,000円（税抜）

※懇親会はリアル参加の方のみでの実施となります。



▼TCA 1DAY CAMP ウェブサイト

https://thecreativeacademy.com/2026_1st/onedaycamp

