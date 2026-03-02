【新商品情報】スイス発プレミアム歯ブラシ「クラプロックス」から限定デザイン「クラプロックス CS5460 ラブs8. ２本セット」が登場
世界90カ国で支持されているスイス発のプレミアムオーラルケアブランド「クラプロックス」を販売する株式会社クラデンジャパン（東京都台東区小島2-18-15 代表取締役：池亀 友）から、人気の高機能歯ブラシの限定デザイン「クラプロックス CS5460 ラブs8. 2本セット」の新商品を2026年3月2日(月)よりオンラインショップ及び店頭にて発売いたします。
希望小売価格 \2,420（税込価格)
「クラプロックス CS5460 ラブ s8. 2本セット」
地球が育んだ宝物の自然な輝きにインスピレーションを得た今年のCS 5460 ラブエディション歯ブラシは、オーラルケアを美しさ、情熱、そして創造性の祝福へと昇華させます。赤、オレンジ、紫の鮮やかなパレットを特徴とするCS 5460 ラブ エディションは、宝石の輝きと、喜びに満ちたエネルギーから心からの繋がりなど、愛にまつわる様々な感情を表現しています。
ニューヨークを拠点とする著名なジュエリーアーティスト、Kia Schwaninger氏によってデザインされたCS 5460 ラブエディションは、宝石の希少な輝きと愛の温もりを、毎日の歯磨きルーティンにお届けします。
「CS5460」は、スイスクラデン社が開発したポリエステルのクーレン(R)繊維による超極細毛が5,460本と高密度に植えられたウルトラソフト（超やわらか）な歯ブラシ。
ゴシゴシと歯を「磨く」のではなく、ウルトラソフトなCS5460で力を入れずにやさしくブラッシングすることで、歯垢（プラーク）をしっかり取り除き、歯磨き後はツルツルの歯を実感することができます。
■商品情報：「クラプロックス CS5460 ラブs8. 2本セット」
内容：CS5460 ウルトラソフト 限定デザイン歯ブラシ2本入り
希望小売価格：2,420円(税込)
対象年齢：大人用（15歳以上）
輸入元：スイス
毛の植立本数：5,460本
毛先の直径：0.1mm
毛の長さ：9mm
毛の材質：CUREN(R)（クーレン）繊維（ポリエステル）
柄の素材：ポリプロピレン
柄の長さ：180mm
ヘッドの大きさ：約25mm×12mm
■クラプロックスについて
クラプロックスは、1972年にスイスで生まれ、現在では世界90カ国で愛されているプレミアムオーラルケアブランドです。
とびきりカラフルで、高品質のブラシを使った家庭でのセルフケアを大切にしたい人のための
やさしく、たのしく、しっかりみがける歯ブラシです。
「better health for you
笑顔で歯みがき クラプロックス」
クラデンジャパンについて
株式会社クラデンジャパンは、 スイス ルツェルンに本社を置くクラデンAG社の日本法人です。
■クラデンジャパン会社概要
https://www.curaden.co.jp/
■クラプロックスオンラインストア
http://www.curaprox.shop/