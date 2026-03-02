AI時代を生きる、関西エリアの「つくる人」へ。『ドラゴンボールZ』ブルマ登場のコラボTVCM、3月2日より関西圏で放映開始

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、アニメ『ドラゴンボールZ』のブルマが登場するコラボTVCM「つくる人が、世界を面白くする。」（30秒篇／15秒篇）を、2026年3月2日（月）より2週間限定で関西圏にて放映開始することを発表します。

また、放映期間中は、タクシー広告や梅田駅構内での大型ビジョン掲示の展開に加え、大阪でのイベント開催など、TVCMと連動した複合的な施策を展開します。

◆本施策展開の背景

本施策は、2025年7月に関東圏で放映した『ドラゴンボールZ』のブルマが登場するコラボTVCMを、関西圏にて放映するものです。前回のCM放映では、「エンジニアが応援されている感じがする」「ブルマとエンジニアの組み合わせが絶妙」といった声が寄せられ、SNSや各種メディアでも多くの反応がありました。

現在、エンジニアを取り巻く環境は大きな転換点を迎えています。生成AIの進化により、コードを書くという行為そのものの価値が問い直されるなか、これからは「AIを活用して何を創り出すか」という視点がより重要になっています。 こうした時代において当社は、「つくる人が、世界を面白くする。」というメッセージのもと、エンジニアの可能性を信じ、挑戦に寄り添い続けることを使命に、エンジニアが生み出す価値を社会へ発信していきます。

今回、国内有数のIT集積地である大阪府を中心とした関西エリアで放映することで、関西のエンジニアに向けて、「創り続ける挑戦」を力強く後押しするメッセージを届けます。

◆ファインディ株式会社 代表取締役 山田 裕一朗コメント

ファインディ株式会社 代表取締役 山田 裕一朗

今、AIは私たちの働き方や社会の在り方を根本から変えようとしています。あらゆる職業の中でも特にエンジニアの仕事は、AIによって劇的に変化しようとしています。コードを書くことに時間を割いていた時代から、これからは「AIを使って何を創るか」「社会にどう価値を届けるか」が問われる時代に入っています。

私たちファインディは、そんな時代に生きるエンジニアの皆さんとともに、未来を切り拓くパートナーでありたいと考えています。技術の進化が個人の可能性を奪うのではなく、“より自由に創れる時代”の扉を開くものであってほしい。その願いを、本CMに込めました。

◆TVCM概要

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=1GDmGaUI8-c ]

タイトル ：つくる人が、世界を面白くする。

放映開始日 ：2026年3月2日（月）より放映開始

放送地域 ： 関西圏内



制作

クリエイティブディレクター ：諸橋 秀明

監督 ：小林 大祐

作品コピーライト ：(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

作品クレジット ： アニメーション制作：東映アニメーション株式会社



備考

CMコンセプトによる純広告も作成し各種雑誌に展開予定

◆3月2日（月）より、タクシー広告および屋外広告の掲出を開始

TVCM放映期間中、タクシー広告および梅田駅構内のBIGMAN広場内大型ビジョンにて、TVCMで使用する素材をベースとした動画広告を放映します。通勤・通学など日常の移動の中でも「つくる人が、世界を面白くする。」というエンジニアを応援するメッセージをお届けします。

◆エンジニア・人事向けイベントも大阪で開催！

■タクシー広告- 掲出開始：2026年3月2日（月）- 掲出場所：タクシーサイネージメディア「TOKYO PRIME」（関西エリア）- 掲出内容：TVCM素材をベースにした動画広告※タクシー会社・乗務員へのお問い合わせはご遠慮ください。※運行状況により、掲出期間・掲出エリアは変更となる場合があります。[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=YFWEY7IHQR0 ]■屋外広告- 掲出開始：2026年3月2日（月）- 掲出場所：梅田駅構内 BIGMAN広場内 大型ビジョン- 掲出内容：TVCMで使用する素材をベースとした動画広告※駅係員および施設へのお問い合わせはご遠慮ください。※掲出内容・期間は予告なく変更となる場合があります。

TVCM放映期間中、大阪にてエンジニア・人事向けのイベントを開催します。エンジニア向けには、生成AIの浸透により変化する開発現場における「組織づくり」や「マネジメント」のリアルを、業界・企業の垣根を越えて共有し、学びとつながりを生む場を提供します。また、人事向けには、採用市況の変化を前提に、“選ばれる組織”に向けた採用戦略・魅力設計・発信の磨き方など、明日から実務に活かせる知見を共有するとともに、交流を通じた横のつながりも促進します。ぜひこの機会にご参加ください。



■イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/212_1_2b878d1048053ae09f26952f062007be.jpg?v=202603021051 ]

※システム開発や運用を請け負う企業、ならびにツール提供企業に所属される方のご参加はご遠慮ください。

また、営業・ノベルティ目的でのご参加はお控えください。

※所属企業の事業内容により、運営事務局の判断で参加をお断りする場合がございます。

申し込みはこちら :https://info.freelance.findy-code.io/kansai_event■ノベルティグッズ

本イベントにご参加いただいた方の中から抽選で、キャンペーン限定デザインのオリジナルノベルティ（ステッカー／トートバッグ／Tシャツなど）をプレゼントします。

- 詳しくはこちら：https://form.findy-code.io/noverty_findy_2026

※Tシャツの画像はイメージになります。内容・数量は予告なく変更となる場合があります。

※ノベルティの対象は会場参加者のみとなります。あらかじめご了承ください。

◆IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」とは

独自のアルゴリズムを用いてエンジニアのスキルを可視化し、ハイスキルなエンジニアと企業をマッチングする転職サービスです。登録エンジニアは14万人を突破、登録企業数は約1,200社、スタートアップ企業を中心にDXを推進したい大手企業まで幅広い企業に導入していただいております。

◆ファインディ株式会社について

- サービスURL：https://findy-code.io/

2016年に創業した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約26.7万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの4,000社にお使いいただいております。（※）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者：代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト：https://findy.co.jp/- IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp01(https://findy-code.io/db-lp03?fr=press-20250703)

（※）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしています。