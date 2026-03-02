「サンリオ展 FINAL ver.」チケット情報、オリジナルグッズ情報解禁！数量限定・オリジナルトートバッグ付き先行チケットも発売。

株式会社TBSグロウディア

2026年4月9日(木)～6月21日(日)まで森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー52階）で開催する「サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史」の通常チケットの販売に先駆け、数量限定・オリジナルトートバッグ付き先行チケットを、3月2日(月)午前10時より、森アーツセンターギャラリーオンラインチケットにて先行発売します。

「サンリオ展 FINAL ver.」オリジナルトートバッグ付き先行チケット

ベビーピンクのキャンバス生地に、鮮やかなチェリーピンクの差し色が春らしい、ここでしか手に入らない「サンリオ展 FINAL ver.」オリジナルトートバッグは、PCやノートがしっかり入る、お仕事にも学校にもちょうどいいサイズ感。展覧会入場券（一般／大学・専門学生のみ）がセットになったお得なチケットです。数量限定、無くなり次第販売終了。

「サンリオ展 FINAL ver.」オリジナルトートバッグ付き先行チケット【オリジナルトートバッグ付き先行チケット】

3月2日(月) 10:00発売

▼料金

一般／大学・専門学生のみ 6,500円(税込)

※平日/土・日・祝日共通料金、日時指定予約は不要です。

※数量限定、無くなり次第販売終了。

▼販売場所

森アーツセンターギャラリーオンラインチケット(https://visit.mam-tcv-macg-hills.com/moriart50_ticket_inventory.html?CATEGORY_CD=0161)

▼注意事項

※本チケットに付属するオリジナルトートバッグは、本展会場内特設ショップでの販売はございません。

※オリジナルトートバッグは本チケット1枚のご提示につき1個、会期中のご入場当日に限り、展示室内の引換カウンターにてお渡しします。

※会期外や展覧会場以外、郵送でのお引換えなどはできません。

※購入後のキャンセル・払い戻し・再発行は一切できません。

【通常チケット】

3月16日(月) 10:00発売

▼料金

一般／大学・専門学生 [平日]2,400円 [土・日・祝日]2,800円

小学・中学・高校生 [平日]1,000円 [土・日・祝日]1,200円（すべて税込）

※全日日時指定制

※未就学児無料

※障がい者手帳（身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳）をお持ちの方1名とその付き添いの方1名までは、入場料金が半額です。チケットカウンター（六本木ヒルズ森タワー3階）にお越しください（当日分のみ）。

※高校生以下はご入場の際、学生証など年齢がわかるもののご提示が必要です。

※購入後のキャンセル・券種変更・日時変更・払い戻し・再発行は一切できません。

※小学生までのご来場は18歳以上の保護者1名による同伴が必要です。また、保護者1名につき同伴できるお子様は2名までとなります。

▼販売場所

森アーツセンターギャラリーオンラインチケットほかプレイガイド

【サンリオ展 FINAL ver. オリジナルグッズの発売決定！】

「サンリオ展 FINAL ver.」オリジナルグッズ

サンリオ展のオリジナルグッズに加えて、本展のテーマカラーであるピンクを基調としたアイテムが登場！

オリジナルグッズのラインナップや最新情報は公式サイトや公式SNSで随時発表していきますので、お楽しみに！

・ミニタオル各種：770円(税込)

・巾着各種：1,100円(税込)

・ミラータイプアクリルキーホルダー：1,320円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とはデザインなどが異なる場合があります。

※画像に掲載のグッズは一例です。グッズの最新情報は公式サイトをご確認ください。

※販売グッズの詳細や在庫状況等に関する、個別のお問い合わせにはお答えいたしかねます。

※営利転売を目的とする購入は禁止いたします。転売等のトラブルに関しては一切責任を負いません。

※販売状況によって点数制限を設ける場合や、欠品・完売となる場合がございます。

※お取り置きやご予約は承っておりません。

※本展会場内特設ショップのみの利用はできません。

【サンリオ展 FINAL ver.】

株式会社サンリオの創業60年を記念して2021年から日本各地を巡回してきた「サンリオ展」が、新たなコンテンツを携えてパワーアップし、東京・六本木に戻ってきます。

サンリオの60年を超える歴史を辿ると同時に、「カワイイ」文化がどう成長していったか？またその裏にある「サンリオの想い」を貴重なデザインや商品とともに、深く解説していく展覧会です。

カワイイは世界の共通語。そして、それはすべて「サンリオ」が教えてくれた！

サンリオが贈るカワイイ世界を全身で体感してください。

■開催概要

【展覧会名】サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史

【会 期】2026年4月9日(木)～6月21日(日) 会期中無休

【開館時間】日～金曜日 10:00～18:00

土曜日・祝日 10:00～20:00

※4/9(木)は15:00～20:00

※5/6(水・休)は18:00閉館

※入館は閉館の30分前まで

【会 場】森アーツセンターギャラリー (六本木ヒルズ森タワー52階)

【主 催】サンリオ展FINAL実行委員会

【公式サイト】https://tokyofinalexhibition.com

▼展覧会メインビジュアル