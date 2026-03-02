「d払い残高へのチャージ&d払い残高からのお買物でポイントが抽選で最大10,000ptもらえる！キャンペーン」 と「d払い残高の送金で最大500ポイントプレゼントキャンペーン」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社 NTT ドコモ（以下、ドコモ）は、「d払い残高へのチャージ&d払い残高からのお買物でポイントが抽選で最大10,000ptもらえる！キャンペーン」および「d払い残高の送金で最大500ポイントプレゼントキャンペーン」を 2026年3月2日（月）から 2026年3月31日（火）まで開催します。

両キャンペーンの参加には、それぞれのキャンペーンサイトにおいてエントリーが必要です。各キャンペーンの条件を満たした、d払い残高をご利用のお客さまに、dポイントを進呈します。

■d払い残高へのチャージ&d払い残高からのお買物でポイントが抽選で最大10,000ptもらえる！キャンペーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/744_1_3a12e1806d0f7caab1f095277b3b7551.jpg?v=202603021051 ]

■d払い残高の送金で最大500ポイントプレゼントキャンペーン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/744_2_2b6981a2c3dee8963956fc225716741e.jpg?v=202603021051 ]

ドコモは今後も、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1. d払い残高のご利用にあたり、利用登録が必要になります。詳細は、以下サービスサイトをご確認ください。

https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/guide/wallet/zandaka.html

※2. d払い残高の送金のご利用にあたっては、利用登録に加え、d払い残高種別を「現金バリュー」にする必要がございま

す。また、d払い残高 を送る際には、事前にd払い残高に銀行口座やセブン銀行ATMからチャージが必要です。

利用登録やチャージ方法の詳細は、以下サービスページをご確認ください。

https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/guide/wallet/zandaka.html

「現金バリュー」の詳細は、以下サービスページをご確認ください。

https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/guide/app_ekyc_auth.html

※3. キャンペーン期間中に複数回決済し、d払い残高によるお買物合計金額が 500円以上の場合もキャンペーン対象となりま

す。チャージやお買物の回数にかかわらず、1回線または「dアカウント(R)」1アカウントにつき1回の抽選です。

なお、dポイント利用によるお買物はキャンペーン対象外です。

※4. キャンペーン期間中に正常にチャージおよびお買物完了とならなかった場合は、キャンペーン対象外となります。

※5. システムの都合により、進呈が遅れる場合がございます。

※6. ｄ払い残高を1回1,000円以上送金した場合にキャンペーンの対象となります。500円の送金を2回送金し、お1人のお

相手に合計1,000円以上送金した場合は、キャンペーン対象外です。

※7. 同じお相手へ複数回1,000円以上の送金をしても、ポイント進呈の対象となるのは最初の送金のみです。

※8. キャンペーン期間中に送金をした場合でも、お相手がキャンペーン期間中に受け取りが完了しなかった場合はキャンペー

ン対象外となります。受け取りが完了したかどうかは、「d払い」アプリの「送る・受け取る」の履歴からご確認くださ

い。

*「d払い」「dアカウント」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。