毎年“即日満席”春の人気企画、今年は和食シェフが提供──重症心身障がい児と家族のための「インドアお花見」開催

特定非営利活動法人EPO（東京都江戸川区／理事長 齋藤えりか）は、重症心身障がい児と家族・きょうだい・支援者みんなのコミュニティ「COCOLON」において、2026年3月29日（日）、東京都江戸川区のCOCOLON BASEにて「インドアお花見」を開催いたします。

本イベントは一昨年・昨年ともに募集開始直後に満席となった人気企画で、今年は経験豊富な和食シェフによる和洋折衷ランチを提供いたします。

イベント詳細ページ :https://co-co-lon.com/events/event/cherry_lunch26

外出や季節行事への参加が難しい重症心身障がい児と家族

重症心身障がい児や医療的ケア児を育てる家庭では、医療機器の管理、移動負担、食事形態への配慮などの理由から、一般的な外出や外食、季節行事への参加が難しい状況があります。

特に「お花見」は、屋外環境・人混み・寒暖差などの影響を受けやすく、参加を断念せざるを得ないケースも少なくありません。

室内で“春の体験”を実現するインドアお花見

COCOLONの「インドアお花見」は、こうした課題を背景に企画されたイベントです。

会場は花見の定番である桜の木や、春らしい花の装飾を施し、天候や気温に左右されず、安全で快適な環境の中で春の季節行事を楽しめる場を提供します。COCOLON BASEはおむつ交換台や医療的ケア用の電源・設備が完備されているので、お子様と一緒に楽しく快適に過ごせます。

また、参加者の状態に応じて、ペースト食・きざみ食などの個別食形態にも対応。医療的ケア児や重症心身障がい児が安心して食事や交流を楽しめる設計としています。

今年は“和食シェフ監修”和洋折衷ランチ

今年のイベントでは、これまで提供してきたイタリアンランチから趣向を変え、東京都足立区の「旬菜旬魚よねやま」の和食シェフ山本将義氏による和洋折衷ランチを提供します。

NPO法人ゆめのめ代表で管理栄養士の大高美和氏の協力により、家族と同じものを食べられるよう嚥下や食形態に配慮した、"美しい"ペースト食やきざみ食の対応も万全です。「安全性」と「食の楽しみ」の両立を目指します。

毎年募集開始直後に満席となる人気企画

本イベントは2024年・2025年にも開催し、いずれも募集開始直後に満席となりました。COCOLON全体では2024年度に34回のイベント・セミナーを開催し、延べ997名（うち子ども439名）が参加しています。

〈2025年開催時のイベントレポート〉

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=I60KBhbqfS4 ]

シェフ紹介

山本 将義

1976年、新潟県生まれ。

和食を中心に修業に励み、その腕を磨く。

2019年12月、自身の店である【旬菜旬魚よねやま】をオープンした。

出身地である新潟・佐渡島の素材を使った料理が評判。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113873/table/101_1_bd395913452266b3715e8d86d9723d8e.jpg?v=202603021051 ]



【イベントの申し込み方法】

1. COCOLONのイベントページ(https://co-co-lon.com/events/event/cherry_lunch26)にアクセスし、要項・詳細をご確認ください。

2.チケットサイト(teket)にアクセスし、必要事項を記入してお申し込みください。

3. お申し込みが完了された方には、自動でメールが送信されます。

※メールが電子チケットとなりますので、当日まで保管をお願いします。

イベント詳細ページ :https://co-co-lon.com/events/event/cherry_lunch26

本イベントへの協賛企業・パートナー様を募集しています。

本イベントの主旨に賛同し、共に盛り上げていただける協賛企業様を募集しております。ご協賛いただいた企業様には、会場内でのロゴ掲出やブース出展、公式SNSでのご紹介など、様々な露出機会をご用意しております。

協賛内容の詳細は下記の申込フォーム内に掲載しています。

詳細の確認やお問い合わせは事務局までメールにてお願いいたします。

協賛詳細・申込フォーム

▶https://forms.gle/iEaQMxm1eimQK5p68

お問い合わせ先

▶info@co-co-lon.com

COCOLONとは

重症心身障がい児に関する「繋がり」「学び」「遊び」「楽しみ」がつまった、重症心身障がい児に関わるすべての方のコミュニティ。

重症心身障がい児とそのご家族がより良い暮らしを送るために、障がいの有無に関係なく参加できるさまざまな企画やイベントを通じて交流や情報交換の場を提供しています。

2025年、第19回キッズデザイン賞〈奨励賞〉、令和7年度東京都女性活躍推進大賞〈大賞〉を受賞しています。

COCOLONサイト：https://co-co-lon.com(https://co-co-lon.com)

団体名：特定非営利活動法人EPO

所在地：東京都江戸川区篠崎町7-21-16

アルファグランデ篠崎弐番街2F

代表：森 えりか

設立：2015年4月



【事業内容】

EPOは2016年より、重症心身障がい児を対象とした児童発達支援・放課後等デイサービス「ここね」を運営し、これまで延べ200名以上の子どもたちを支援してきました。東京都足立区・江戸川区で4事業所を展開しています。



また、重症心身障がい児と家族・きょうだい・支援者のためのコミュニティ「COCOLON」を運営し、第19回キッズデザイン賞〈奨励賞〉、令和7年度東京都女性活躍推進大賞〈大賞〉を受賞しています。



ここねHP：http://co-co-ne.jp

COCOLON ：https://co-co-lon.com



【本リリースに関するお問い合わせ先】

特定非営利活動法人EPO

COCOLON事務局

e-mail： info@co-co-lon.com