3月限定 初期費用1,100円OFFキャンペーンを開催します　スマホで固定電話番号が使える「じむでん(R)」

株式会社まほろば工房（本社：神奈川県川崎市高津区、代表取締役：近藤邦昭）は、スマートフォンから03番号などの固定電話番号が発着信できるIP電話サービス「じむでん(R)」で、2026年3月1日（日）より、「3月限定 初期費用1,100円OFFキャンペーン」を開始することをお知らせいたします。

じむでん：https://www.jimden.jp/

■「じむでん(R)」とは

3月限定 初期費用1,100円OFFキャンペーン

スマートフォンで03番号などの固定番号が使えるIP電話サービスです。ご利用方法はスマホにIP電話アプリを入れて設定するだけ。工事不要だから最短３日で導入が可能です。個人事業主、スタートアップ企業、個人のお客様など様々な用途でご利用可能です。

スマホで固定電話番号が使える「じむでん(R)」

・業界最安水準の安心価格、2年目以降もずーっとおトク

・工事不要最短３日で簡単導入

・ご利用継続率96％！確かなサービス品質

・総務省 電気通信番号使用計画認定取得事業者の信頼・安心

【対応番号】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55400/table/49_1_984cac4914e1ad6b4e00172feb45b4d8.jpg?v=202603021051 ]

※ご提供可能な市外局番は、ご契約者様またはご利用場所の住所の市外局番に限ります。

※総務省「市外局番の一覧(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/tel_number/shigai_list.html)」に従います。

■キャンペーン概要

内 容：初期費用1,980円（税込） →880円（税込）いまだけ1,100円オフ！

対 象：キャンペーン期間中に申込ページから新規申込を完了した方 ※1

期 間：2026年3月1日（日）00：00 ～2026年3月31日（火）23:59

※1 本キャンペーンお申し込みには応募規約(https://www.jimden.jp/file/jimden-campaign-agreement-20260302.pdf)への同意が必要です。

キャンペーン詳細： https://www.jimden.jp/news/20260302-01/

■まほろば工房とは

「ネットワーク・コミュニケーションをよりよく！」をキーワードに、音声サービスの提供、コンサルティングからNI／SI、ソフトウェア開発、システム運用、あるいはハードウェアの開発に至るまで、お客様が必要なものをワンストップで提供しています。

【会社概要】

商号 株式会社まほろば工房

URL https://www.ate-mahoroba.jp/ (https://www.ate-mahoroba.jp/)

主な事業内容 音声ネットワーク事業

・クラウド自動通報サービス「SymphonyCall(https://www.symphonycall.jp/)」

・固定電話番号が発着信できるIP電話サービス「じむでん(https://www.jimden.jp/)」

・IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series(https://www.maho-pbx.jp/)」

ネットワークソリューション事業(https://www.ate-mahoroba.jp/network/)

ソフトウェア開発事業 (https://www.ate-mahoroba.jp/software/)

設立 2007年3月

資本金 1,500万円

代表者 代表取締役 近藤 邦昭

オフィス 本社：神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル2階

福山事業所：広島広島県福山市霞町1-2-11 太陽生命福山ビル 5階