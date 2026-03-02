とんこつの旨さ、一滴残らず。焼豚ラーメン生まれの豚骨まぜそば、「焼豚まぜそば」新発売

サンポー食品株式会社

サンポー食品株式会社（本社：佐賀県、社長：大石忠徳）は、2026年3月16日（月）に全国で「焼豚まぜそば」を新発売します。

サンポー食品の看板商品である「焼豚ラーメン」から、汁なしメニューが新登場。「焼豚ラーメン」の美味しさはそのままに、新たなスタイルでお楽しみいただきたいという思いと、お客様からの汁なし商品発売のご要望から、このたび開発に至りました。

味のベースとなるのは、厳選された豚骨エキスで、旨みの強いとんこつ味に仕上げました。また、粗挽きとパウダー状の2種の黒こしょうを配合することで、鼻に抜けるキレのある香りと、食感のアクセントをプラス。別添の生タイプの紅しょうがを混ぜることで、さっぱり感が足され、ジャンク感がありながらも飽きの来ない味わいを楽しめます。九州における豚骨味カップめんとして8年連続売上No.1※である「焼豚ラーメン」の汁なしまぜそばを、ぜひご賞味ください。

また、発売を記念して、3月16日（月）よりサンポー食品公式SNSのXとInstagramにて、キャンペーンを同時開催いたします。合わせてお楽しみください。

※マーチャンダイジング・オン RDSスーパー九州 ラーメンカップとんこつ（2018年～2025年の累計販売金額）

【商品の特長】

め ん：歯切れが良く、スープの絡みが良い湯切り専用の中細めん（熱湯3分）

スープ：厳選した豚骨エキスをベースに粗挽きとパウダー状の２種の黒こしょうでアクセントを加えた、まぜそば専用の豚骨スープ

かやく：焼豚、ねぎ、紅しょうが

【商品概要】

商品名：焼豚まぜそば

内容量：90ｇ（めん70ｇ）

荷 姿：12食×2ケース合わせ

JANコード：4901773103034

希望小売価格：236円（税抜）

販売地域：全国

新CM放映（15秒）

「焼豚まぜそば」新CMイメージ

焼豚ラーメンでお馴染みのCMソングを「焼豚まぜそば」Ver.にアレンジ！イメージキャラクターのヤカンちゃんとピッピちゃんが、リズムに合わせて新商品の魅力をお届けします。

■放映地域 ： 福岡、佐賀（一部）、熊本、鹿児島、広島

■放映期間 ： 2026年3月16日（月）～

※予告なしに変更となる場合があります。

キャンペーン概要

「焼豚まぜそば」の発売を記念して、XとInstagramにてキャンペーンを同時開催いたします。

■期間：2026年3月16日（月）12:00～3月22日（日）23:59

■賞品：焼豚まぜそば（2個）

※予告なしに変更となる場合があります。

【Xキャンペーン】

■当選人数：抽選で100名様

■応募方法

STEP 1：@sanpofoods をフォロー＆リポスト

STEP 2：該当投稿に指定ハッシュタグ「#焼豚まぜそば」をつけてリプライ

■X公式アカウント：https://x.com/sanpofoods

【Instagramキャンペーン】

■当選人数：抽選で10名様

■応募方法

STEP 1：@sanpofoods_official をフォロー

STEP 2：該当投稿に「焼豚まぜそば」とコメント

■Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/sanpofoods_official/

サンポー食品株式会社

ブランドコンセプト：九州の「うまい」をカタチに

所在地：佐賀県三養基郡基山町長野230

設 立：1949年6月

代表取締役：大石 忠徳

事業内容：即席めん（カップめん、棒状ラーメン）及び乾めんの製造販売

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

サンポー食品株式会社 お客様相談窓口

TEL：0120-002-160（受付時間 9：00～17：00 ※土日祝日および当社休業日を除く）

ホームページ：https://www.sanpofoods.co.jp/