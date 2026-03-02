J:COM STREAMでタイドラマ『My Magic Prophecy』を2026年3月1日（日）より見放題で最速配信！2024年のヒット作『Last Twilight』Jimmy＆Sea再共演

JCOM株式会社(C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.



J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」では、2026年3月1日（日）よりタイドラマ『My Magic Prophecy』を見放題で最速配信いたします。



▶視聴ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00285330?type=series(https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00285330?type=series&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260302_mymagicprophecy_detail)





タイBLドラマのヒットメーカー・GMMTVが贈る本作は、現実主義者の医師とタロット占い師の正反対な２人が、定められた未来に抗いながら心を通わせていくラブストーリーです。占いを信じないICUの医師・タップファーを演じるのは、繊細で落ち着きある演技に定評があり、歌手そして現役の皮膚科医としても活躍するJimmy（ジッタラポン・ポーティウィホック）。才能あるタロット占い師・イントゥーを演じるのは、2021年のデビュー後、『Vice Versa』『Our Skyy 2』などの人気作に出演する期待の若手俳優Sea（タウィナン・アヌクンプラサート）。2024年の大ヒットタイBLドラマ『Last Twilight』で主演を務めた2人が再共演することでも話題の作品となっています。タップファーの命を狙う犯人とは？数々の危機を乗り越えた先にある恋のゆくえは？2人の醸し出す甘く優しい空気感、そして息の合った演技を、ぜひ「J:COM STREAM」にてお楽しみください。

【配信概要】

■タイトル

『My Magic Prophecy』＜全10話＞



■配信日

2026年3月1日（日）0:00～ J:COM STREAMの見放題にて最速配信



■キャスト

Jimmy（ジッタラポン・ポーティウィホック）／タップファー役、Sea（タウィナン・アヌクンプラサート）／イントゥー役



■ストーリー

才能あるタロット占い師のイントゥー（Sea）は、女友達のトーダーオから母に偽の占いをしてほしいと頼まれる。彼女の家に行ったイントゥーは、彼女の兄のタップファー（Jimmy）と出会う。彼はICUに勤める医師で、占いなどまったく信じないタイプ。そんな彼はイントゥーにぶっきらぼうな態度をとる。初対面の２人だったが、突如イントゥーはタップファーに襲い掛かる不幸の連鎖の予言が見えてしまう。イントゥーはタップファーに、その不幸が命を脅かすほど深刻なものだと警告するのだった。

予言など無視するタップファーだったが、次々と不幸な出来事に襲われてしまう。そんな状況を見た親友や刑事から、一時的に身を隠すよう勧められる。選択肢がほとんど残されていないタップファーは、危険を回避するために渋々イントゥーと共にメーホンソンへ行くことを承諾するのだが…。

(C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

＜J:COM STREAM について＞

「J:COM STREAM」は、J:COMが提供する動画配信サービスです。人気のアニメ・国内外の映画やドラマ、TELASAの作品など、多彩なコンテンツを提供しています。



▶J:COM STREAMの詳細・お申込みはこちら

https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/stream/(https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/stream/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_streamlp&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)



「J:COM TV シン・スタンダード」なら、「J:COM STREAM」とライブ放送も充実の専門チャンネルがセットで楽しめます。



▶J:COM TV シン・スタンダードの詳細はこちら

https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/(https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_startetv&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)