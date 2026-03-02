特殊清掃をはじめとする「衛生復旧サービス」の全施工にリアルタイム遠隔確認システム「現場見守る君」を導入（2026年3月1日より適用開始）

ブルークリーン株式会社

バイオリカバリー事業（特殊清掃など衛生復旧サービス）を展開するブルークリーン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：藤田隆次、以下「当社」）は、2026年3月1日より、当社が手掛ける衛生復旧・災害復旧等の施工において、リアルタイム遠隔確認システム「現場見守る君」の運用を開始いたします。本取り組みにより、施工プロセスの「見える化」を通じてご依頼主様の不安軽減に寄与するとともに、当社の品質・安全管理体制のさらなる高度化を図ります。

施工の透明性と、遠隔地からの確認ニーズ

水害被害にあった住宅の床下消毒の様子

衛生復旧は専門性が高く、施工中の状況が外部から把握しづらい特性があります。特に、遠方にお住まいの場合やご事情により立ち会いが難しい場合、次のような声が発生しやすいことを当社は認識しています。

- 作業がどのように進んでいるか把握できず、心理的負担が大きい- 進捗や状態の変化を、適切なタイミングで確認したい- 大切な場所が回復していく過程を、自身の目でも確かめたい

当社は、こうしたニーズに対し、リアルタイムで状況を確認できる手段を整備することで、安心と納得感の向上に寄与することを目的に導入を決定しました。

全施工での運用と、品質・安全管理の強化

「現場見守る君」の端末写真

当社は「現場見守る君」を活用し、以下を推進します。

法人向けレンタル取次の開始：業界全体の信頼性向上に向けて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42172/table/32_1_d37a17b020e31ea63b09456b7e840bad.jpg?v=202603021051 ]現場見守る君で撮影した実際の現場映像キャプチャ

当社は、衛生復旧業界全体における透明性と信頼性の向上を目指し、「現場見守る君」の法人向けレンタル取次業務を開始します。

当社経由でご契約いただく企業様には、機器提供に加え、当社の知見を踏まえた運用支援プログラムを導入時に提供します。

当社経由契約の導入時提供プログラム（導入企業向け）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42172/table/32_2_cb80f5616896f3d26b73b84c8732d03b.jpg?v=202603021051 ]

※当社経由でのご契約の場合、製品名称は「現場見守る君 Powered by Blue Clean」となり、上記プログラムおよび当社による運用支援の対象となります。

※導入時の初期レクチャー（オンライン）は、当社が定める範囲において原則無償で提供します。提供条件（内容・回数・時間・期間等）は契約内容および当社の運用方針により変更または終了する場合があり、支援範囲によっては別途費用が発生する場合があります。

「現場見守る君」製品概要

「現場見守る君」は、施工環境に適したリアルタイム配信型の遠隔確認システムです。

製品名：現場見守る君

主な特長：

・工事不要で、電源接続により利用開始できる設計

・スマートフォン／タブレット等から状況確認が可能

・通信量7GBのベースプランにより、1か月あたり約30時間の閲覧が可能（提供元仕様に基づく）

料金形態：月額8,980円(税別)

公式サイト：https://mimamorukun.com/

今後の展望について

ブルークリーンの企業理念「心をきれいに、地球をきれいに。」

当社ではリアルタイム遠隔確認システム「現場見守る君」を、以下のサービス領域ですでに運用開始しています。

- 特殊清掃- カビ対策- 火災復旧- 水害復旧- ねずみ・昆虫防除- 空気質調査- ゴミ屋敷対応

今後も施工プロセスの透明性向上、品質管理の高度化、安全管理体制の強化を軸に、現場DXを積極的に推進してまいります。

導入・運用に関心をお持ちの企業様は、以下に記載の窓口よりお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

ブルークリーン株式会社 業務推進課

TEL：0120-552-052（9:00～21:00※年末年始除く）

お問い合わせフォーム：https://b-clean.jp/contact/corporation

【「現場見守る君」提供企業】

株式会社吉田東光 市場開発室

所在地：〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心4-3 ウェルクビル3階

TEL：048-714-0403

公式サイト：https://mimamorukun.com/

【会社概要】

会社名：ブルークリーン株式会社

本店所在地：東京都大田区萩中1-6-10フェニックス糀谷1F

事業所：神奈川県川崎市川崎区殿町1-19-5

事業内容：バイオリカバリー事業（特殊清掃など衛生復旧サービス）

企業理念：「心をきれいに、地球をきれいに。」

公式サイト：https://b-clean.jp/