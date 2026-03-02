「エージェンティックコマースサミット～店舗経営者ラウンドテーブル ～ 」開催のお知らせ

株式会社カンリー

株式会社カンリー（本社：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛 , 秋山 祐太朗、以下 カンリー）は、2026年4月21日（火）、小売・外食・サービス業などの店舗事業を運営する企業の経営層を対象とした限定イベント「エージェンティックコマースサミット ～ 店舗経営者ラウンドテーブル ～」を開催いたします。

現在、店舗経営におけるAI活用は、単なる業務効率化の手段から、企業の競争力を左右する「経営戦略の核」へとシフトしています。2026年1月、世界最大級のカンファレンス「NRF 2026」においてGoogle CEO スンダー・ピチャイ氏が発表した「エージェンティックコマース（AIによる自律型購買）」は、AIがユーザーに代わって店舗の比較・選定から決済までを担うという、購買体験の劇的な変化を予感させました。日本国内でも2026年4月から実装開始が予定される中、店舗経営者には最新の海外事例からこの変革の本質を捉え、いかに自社の集客戦略をAI時代に最適化させるか（AIO：AI Optimization）という迅速な判断が求められています。



本イベントでは、「IT小売業」を目指す株式会社カインズ 代表取締役社長 CEO 高家 正行氏などの店舗経営者の方々をゲストに迎え、店舗経営者が今とるべきAI戦略を深く議論します。

イベント開催の背景：正解のないAI時代に、経営者同士が繋がり、議論する場を

これまでカンリーでは、店舗経営に携わる経営者・リーダーの皆様を対象とした視察報告会やセミナーを複数回実施し、常に満員御礼をいただくなど、業界内のナレッジ共有をリードしてまいりました。

加速するAI時代において、昨日の正解が今日の正解ではなくなるような、目まぐるしい変化が起きています。特に「エージェンティックコマース」のような未知の領域においては、企業単独で答えを見つけることは容易ではありません。

そこで今回は、情報収集の枠を超え、「正解のない問いに対し、志を共にする経営者同士が繋がり、本音で議論できる場」を提供したいと考えました。日本を代表するトップリーダーのセッションや、ネットワーキングによる横の繋がりを通じて、次世代の店舗経営のあり方を共に描き出す。そんなコミュニティの起点となることを目指しています。

開催概要

イベント名：エージェンティックコマースサミット ～ 店舗経営者ラウンドテーブル ～

日時：2026年4月21日（火） 18:00～21:00（予定）

場所：東京都内（詳細はご招待者様に追ってご連絡いたします）

対象：小売業など多店舗事業を運営する企業の経営者(執行役員以上)

参加費：無料（事前申込制・審査制）

定員：100名（応募多数の場合は抽選）

主催：株式会社カンリー

プログラム（予定・順不同）

※登壇者は確定しておりますが、プログラムやセッションタイトルは予告なく変更となる場合がございます※各セッションは最新トレンドを反映するため、当日まで内容を随時アップデートいたします。

1｜【基調講演】AI時代の店舗経営戦略

登壇者： 株式会社カインズ 代表取締役社長 CEO 高家 正行 氏

AIが台頭する激動の市場環境において、経営者はこの潮流をいかに戦略へと組み込むべきか。カインズが推進する顧客体験の抜本的な変革と、現場オペレーション改善のリアリティに迫ります。次世代の店舗経営者が「今、この瞬間に準備すべき要諦」を紐解きます。

2｜【顧客事例セッション】AIを店舗へ導く「リアルタイム在庫データ」の戦略的価値

AIが消費者に代わって買い物をする時代、AIの判断基準は「正確な在庫の有無」に依存します。エージェンティックコマースの台頭において、在庫データは単なる管理指標ではなく、AIを自社店舗へ導くための「行動指針（インフラ）」へと進化します。

本セッションでは、「カンリーローカル在庫」を導入している店舗経営者をゲストに迎え、AIに選ばれるための在庫連携の重要性と、その導入がもたらした現場の変化について深掘りします。

3｜【海外トレンド解説】エージェンティックコマースの衝撃と2026年の実態（仮）

2026年1月の発表以降、海外の先行企業で起きている「エージェンティックコマース」の実態。消費行動の激変が実店舗の価値をどう変容させるのか。最新の海外事例をもとに、日本市場に訪れる未来図を解説します。

4｜次世代の集客基準「AIO（AI最適化）」～AIに選ばれる店舗設計～（仮）

検索から「推薦」へ。AIエージェントに自社店舗を優先的に選ばせるための最適化戦略「AIO（AI Optimization）」の概念と実践手法を明かします。各社が持つ独自の店舗資産を、AI活用によっていかに収益化すべきか。明日から取り組める実践的なノウハウを提示します。

５｜ネットワーキング

登壇者や参加者の皆様との情報交換の場をご用意しております。

こんな方におすすめです- 海外のAIトレンドを効率的に把握したい- 他社経営者と課題や視点を本音で共有したい- 経営に直結するDXの意思決定のヒントを得たい

登壇者紹介

株式会社カインズ 代表取締役社長 CEO

高家 正行（たかや まさゆき）氏

1963年、東京都生まれ。1985年、慶應義塾大学経済学部を卒業後、株式会社三井銀行（現：三井住友銀行）に入行。1999年にA.T.カーニー株式会社へ転職。2004年に株式会社ミスミ（現：ミスミグループ本社）へ入社し、2008年に代表取締役社長に就任。2013年まで務める。

2016年に株式会社カインズの取締役に就任し、取締役副社長を経て2019年より現職。2022年3月からは株式会社東急ハンズ（現：株式会社ハンズ）の代表取締役会長も兼務。小売業界におけるDX推進と経営改革を牽引する存在として知られる。

カンリー株式会社 代表取締役 Co-CEO

秋山 祐太朗

早稲田大学社会科学部卒業。新卒で株式会社三井住友銀行に入行し、法人営業を経験。2016年、SORABITO株式会社に転職し、法人営業や新規事業立ち上げに携わる。2018年、代表取締役Co-CEOの辰巳衛とともに株式会社カンリーを共同創業。約13万店舗以上に導入される、複数チャネルの店舗情報を一括管理するクラウドサービス「カンリー店舗集客」や、スマートフォンアプリを通じて従業員が現在位置から利用可能な割引優待を簡単に検索・定額で何度でも利用できるサービス「カンリー福利厚生」など、店舗運営のDXを支援する複数のプロダクトを展開し、現場の課題解決に取り組んでいる。

カンリー株式会社 代表取締役Co-CEO

辰巳 衛

早稲田大学理工学部卒業。新卒で双日株式会社に入社し、リスクマネジメント業務や空港投資案件に従事。24歳で米国公認会計士資格合格。2018年、秋山祐太郎とともに株式会社カンリーを共同創業。約13万店舗以上に導入される、店舗の集客媒体の店舗情報を一括管理するクラウドサービス「カンリー店舗集客」や、アプリを通じて現在位置から利用可能な割引優待を簡単に検索・定額で何度でも利用できるサービス「カンリー福利厚生」など、店舗DXを支援する複数のプロダクトを展開し、現場の課題解決に取り組んでいる。

他、店舗経営者登壇予定です。確定次第随時お知らせさせていただきます。

お申し込み方法

以下のフォームより必要事項をご記入の上、お申し込みください。

イベントに申し込む :https://forms.gle/vYgFvPuV8heTLuyX6

※申込締切：2026年4月17日（金）18:00※ご参加は審査制となります。通過された方に別途ご案内をお送りします。

本件の協賛・提携に関するお問い合わせ先

弊社では本イベントをご支援いただける協賛企業様を募集しております。詳細のお問い合わせやご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

イベント事務局：pr@can-ly.com

株式会社カンリーについて

カンリーは、店舗事業者向けに複数のDX・集客支援サービス等を提供している会社です。

「ヒトとAIの力で、店舗の集客力を上げる」というビジョンのもと、AIによる効率化と、ヒトが担う意思決定や創造性を組み合わせることで、『集客』という経営課題そのものを解決しています。

業界問わず130,000店舗以上の企業の複雑な店舗運営を支えてきた実績と知見を土台に、店舗の「集客力」を最大化します。

今後も「店舗経営を支える、世界的なインフラを創る」をミッションに掲げ、店舗事業者が顧客への価値提供に集中できる環境づくりを支援してまいります。





企業概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号

事業内容 ：・店舗集客支援事業

・AIを活用した店舗集客メディアの一括管理・分析・運用サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供

・マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

企業HP ：https://biz.can-ly.com/

「カンリー店舗集客」HP：https://jp.can-ly.com/

「カンリーローカル在庫」サービスページ：https://local.can-ly.com

「カンリー福利厚生」HP：https://fuk-ly.com/

「カンリー丸投げMEO」HP：https://maru-nage-meo.jp/