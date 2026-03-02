「あのトラック今どこ？」にAIが即答。Hacobu、トラックの現在地を把握するMOVO Fleetに運行管理サポートAIを追加

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、車両の現在地をリアルタイムで把握できる動態管理サービス「MOVO Fleet(https://hacobu.jp/movo-fleet/)」において、新たに「運行管理サポートAI機能」の提供を開始いたしました。運行管理者や物流拠点の担当者が「大幅に遅延が発生している車両は？」など、AIに言葉で問いかけるだけで、運行状況をすぐに確認できます。これにより、車両の遅延状況や到着予定時刻など、必要な情報を素早く把握できるようになります。確認の手間を減らし、運行管理の効率化につなげます。

開発の背景：増える情報、複雑化する運行管理

物流領域では、2024年からドライバーの労働時間に上限が設けられました。 これにより、適正な稼働時間での輸配送を維持するため、車両の状況をすぐに把握し、状況に応じて遅れや待機を減らす運行管理がこれまで以上に求められています。

Hacobuの「MOVO Fleet」は、車両の位置情報をリアルタイムで可視化できるシステムです。管理画面では「今、どの車両がどこを走行しているか」を一覧で確認できます。一方で、運行管理業務は多岐にわたり、本社の管理者や物流拠点担当者など、立場によって把握したい情報は異なります。

そこで今回「知りたい情報を、よりすぐに取り出せる運行管理」に近づけるため、日常的な言葉でAIに質問するだけで、車両の運行状況を確認できる機能を追加しました。これにより、従来は条件を打ち込んで検索し、結果を見ながら必要な情報を整理・抽出していた作業が、AIへの問いかけひとつで完了します。本機能は、MOVO Fleetの有料オプションである「配送計画オプション」を契約中の企業が利用できます。

機能の詳細：「探す」から「問いかける」へ

「探さずに、問いかけるだけ」で運行状況を確認

「〇〇工場に向かっている車両を到着順に教えて」「現在1時間以上滞在している車両は？」など、日常的な言葉でAIに質問するだけで、該当する情報を表示します。従来は、検索ボックスで車両名などの条件を入力し、一覧画面から目的の情報を検索し、整理する必要がありました。

ひと目でわかる、必要な情報を「表形式」で表示

AIの回答は、計画名・車両名・ドライバー名・到着予定時刻などを一覧表の形で表示します。複数の情報をまとめて確認できるため、状況をすぐに把握できます。

利用シーンのイメージ（本社・拠点での活用例）

立場や業務内容に応じて、必要な情報を柔軟に取得できます。

本社管理者の場合

全体の運行状況を見守る立場として、

・「大幅に遅延が発生している便はある？」と問いかけるだけで、遅延が発生している地点や便をすぐに把握できます。

・「1時間以上滞在している車両・地点は？」と聞けば、一定時間以上、滞在している車両や地点を一覧で確認できます。

物流拠点担当者の場合

荷受けや出荷対応を行う各物流拠点の現場では、

・「この拠点に戻ってくる車両を到着順に教えて」と質問するだけで、到着予定の車両を順番に確認できます。

・「関西方面に向かっている車両は？」と聞けば、特定方面へ向かう車両もすぐに把握できます。

必要な情報に早くたどり着けることで、確認の時間を減らし、より迅速な判断を支援します。

今後の展望～天気情報との連携や、AIによる運行モニタリングも～

Hacobuは今後も、運行管理サポートAIが扱える情報を広げながら、機能を段階的に拡充していきます。より多くの情報をもとに、運行管理業務をスムーズに支援できる環境を作っていきます。

AIが扱えるインプット／アウトプットソースの拡充

例えば、天気の情報と連携して、悪天候の影響を受けそうな車両を割り出す機能や、ドライバーとのメッセージのやり取り、配送計画の見直しなど、より高度なサポート機能を順次追加予定です。

定期実行による自動モニタリング

チャット形式での問い合わせに加え、あらかじめ設定した条件に基づき、AIが運行状況を定期的に確認します。条件に合致した場合には通知を行うなど、事前に設定した対応を実行することで、日々の運行管理を支援します。

動態管理サービス「MOVO Fleet」について

車両の位置情報データの取得・分析ができる、物流に特化した動態管理サービスです。専用端末を車両に取り付けることで、リアルタイムの車両位置を可視化することができます。走行ルートや速度ログ、CO2排出量目安、着荷、停留など多角的にデータを蓄積。納品管理や配送先からの問い合わせ工数の削減、依頼先ドライバーの長時間運行の把握・改善などにお役立ていただけます。また、取得した走行・配送実績データから配送実態を可視化し、輸配送の課題解決に貢献します。緊急時や災害時におけるBCP（Business Continuity Plan）対策としてもご活用いただけます。https://hacobu.jp/movo-fleet/

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、システムインテグレーション・AI導入支援「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。6年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。https://hacobu.jp/

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア