【つくばみらいカード誕生！】市制施行20周年記念。100人の市民がカードになった、第一弾「伝説を知りし勇者たち」お配り開始！

つくばみらい市

◼︎ つくばみらい市の課題と背景

20年前、つくばみらい市は旧伊奈町と旧谷和原村が合併し誕生しました。つくばエクスプレスが開通し、新しい駅ができ、たくさんの方に移住いただき、様々な生き方や暮らし方をする人が、今この街には住んでいます。

つくばみらい市に住む人が増えている中で、この街が近年直面し続けていたのは「地元愛」の醸成。移住して住み始める人が多いこと、街並みや景色が着々と変わっていくこと、東京をはじめキラキラして見える街が周りにあることなど色々な理由が重なり、この街は「地元愛を育みにくい街」になってしまっていました。

今は人口が増え、子どもたちもたくさんいる街ですが、このままでは近い将来みなさんが外に出ていってしまい、どんどん元気のない街になってしまうかもしれない。そこで、わたしたちは「100年間愛される地元をつくろう」という目標を掲げ、これまで様々なプロモーションを行ってきました。

◼︎ 「つくばみらいカード」とは！？

市制施行20周年を迎える今年、新たなシティプロモーション事業として「つくばみらいカード」が誕生しました。

つくばみらいカードは、市民一人ひとりが主人公となってカードとなり、同じ街に住む仲間たちの手元に届くことで、明るく楽しく心をひとつにしてくれるカードです。

このカードは、新しい仲間とつながるきっかけになります。互いのことを認め合う文化を楽しく培っていきます。市民一人ひとりが主人公の街をつくっていきます。

街も思い出も「人」がつくるもの。地元の仲間と「なかよし」になることができたら、きっと「100年間愛される地元」ができていくと思うのです。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Gdxz1upvv3o ]

◼︎ 第一弾「伝説を知りし勇者たち」

今年制作された第一弾のテーマは「伝説を知りし勇者たち」。この街に住み、様々な経験をされてきた60歳以上の100人のみなさんに、「私らしい、つくばみらい」をテーマに顔はめパネルを制作いただき写真を撮影。その写真がトレーディングカードとなり、子どもたちの手に届きます。

カードには一人ひとりのプロフィールやこの街の好きなところが書かれていて、なんだか他人とは思えなくなります。このカードを持って街を歩くと、「あの人、このカードの人じゃないかな」とつい声をかけたくなってしまうはずです。

世代を超えて、地域を超えて、みんなが「なかよし」な街になれるよう、つくばみらいカードは広がっていきます。

・顔はめパネルを制作するアートワークショップの様子

・全100枚のカードが完成しました

◼︎ つくばみらいカードのこれから

今年、このカードは市内の全小学生に配布されます。

街中でカードになっている人と実際に出会うかもしれない楽しみが、他世代間の交流や人と人とのつながりを新たに育んでいきます。

また、3月28日に行われる20周年記念式典や、その他市内イベントでも配布をしていくことで、多くの市民のみなさんのコミュニケーションをつくるきっかけとなっていきます。

このカードはまだ第一弾。これからもさらに継続していき、市民のみなさんのつながりを生み出すことで、つくばみらい市への地元愛を深めていきます。

◼︎ 過去の取り組み

つくばみらい市では、これまでも市民が地元愛を持てるようインナープロモーションを軸に、様々なシティプロモーション事業を行ってきました。活動の一部をご紹介いたします。

・2021年度「MIRAIを歌う」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=CFIwFEs3WK0 ]

テーマは「市民の大合唱」。どのような思いを持ってこの街で生きているのか、という「つくばみらいの意志」を込めた歌を、つくばみらいを愛する人々が声を合わせ、同じ方向を向いて歌うことで、まだこの街を知らないみなさまへ魅力を届けていきます。

・2022年度～「MIRAI ART FESTIVAL」

ドキュメンタリーフィルム『アートと、ワタシと、ミライ』

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=tWZA46d610I ]

2022年度から3年間は、つくばみらい市の新たな価値を子どもたちと創り、最高の思い出としてもらうことを目標に、MIRAI ART FESTIVALというアートのお祭りを実施。街の子どもたちが主役となり、自由に思いっきり創作活動を楽しんでもらうことで、地元愛を育むための種をまきました。

2023年度 ドキュメンタリーフィルム『ミライへの挑戦』

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=cUILKF_YcaU ]



MIRAI LIVE | つくばみらい市 シティプロモーション

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=T6OWVz4wSAo ]

◼︎ 「I LIVE IN TSUKUBAMIRAI.」について

https://www.tsukubamirai.live/

「I LIVE IN TSUKUBAMIRAI.」という言葉を、つくばみらいに住む人たちが誇りを持って語れるような街になりたい。そんな想いから生まれた、この街のスローガンです。「100年間、愛される地元」を目指して、この言葉のもと、様々な取り組みが行われています。

