【社名変更のお知らせ】株式会社 J Institute、「J PREP 株式会社」へ商号変更。サービス名の統一により、さらなる指導品質のさらなる向上と事業の拡充を図る

株式会社J Institute

株式会社 J Institute（本社：東京都渋谷区、代表取締役：斉藤 淳）は、2026年3月1日付で、社名を「J PREP 株式会社」へと変更いたしましたことをお知らせいたします。

社名変更の背景

当社は創業以来、「株式会社 J Institute」として、最良の学習環境を提供すべく事業を展開してまいりました。現在、主力サービスである「J PREP」は多くのお客様に広く認知され、信頼をお寄せいただく名称へと成長しております。

このたび、当社の理念と提供価値をより明確にお伝えし、指導品質のさらなる向上と事業の拡充を図るため、サービス名と社名を統一することといたしました。

新しい社名のもと、社員一同、皆様の期待に応えるべく誠心誠意努めてまいります。

今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

新旧社名の概要

新社名： J PREP 株式会社（英文表記：J PREP Inc.）

旧社名： 株式会社 J Institute

変更日： 2026年3月1日

※住所、電話番号、代表者等に変更はございません。

※旧社名で締結した契約書等の書類は、新社名に引き継がれます。

英語塾 J PREP について

J PREP（ジェイ プレップ） は、小学5年生～高校3年生までを対象に、日本の学校に通いながら、世界のトップ大学で通用する英語力を養う塾として、東京都内に８校（渋谷・自由が丘・吉祥寺・四谷・茗荷谷・三田・成城）、神奈川県内に２校（横浜・あざみ野）を展開しています。

2025年4月時点でグループ全体の在籍生徒数は10,000名を超え、東大・京大といった国内の難関大学に加え、ケンブリッジ大学やイェール大学など海外の名門大学への進学・留学実績も多数あります。

他プログラムとして、小学1年生からの子ども英語塾「J PREP Kids」、英語学童「J PREP A⁺」、インターナショナル幼児園「Sunnyside International Kindergarten」など展開しています

会社情報

J PREP サービスサイトはこちら :https://jprep.jp/?utm_source=btn&utm_medium=prl&utm_campaign=pr20260302-01渋谷校本館 J PLAZA自由が丘校 J Site吉祥寺校四谷校横浜校茗荷谷校あざみ野校三田校成城校（2026年3月開校）

商号：J PREP株式会社 https://jprep.co.jp/(https://jprep.co.jp/?utm_source=web&utm_medium=prl&utm_campaign=pr20260302-02)

事業内容：小中高生対象の英語塾運営、英語教材販売、アプリ開発

創業：2012年4月

設立：2013年7月

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-1-1 青山ファーストビル 3階