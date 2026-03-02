WOが電動BMX「GLISSE」のリミテッドカラーWISTERIAを発表！2026年3月7日より3rdロットと同時に発売します。

GLISSEとは？

WOが電動モビリティの8年の構想、4年の実践の後、辿り着いた一つの答えが、電動アシストとBMXの融合が生み出す新しい都市のグライド体験、「GLISSE」（グリス）です。GLISSEは、東京の急な坂道を優雅に駆け巡るための一台です。速すぎず、急がず、疲れない。ただ自分のペースで、街の空気を感じるグライド感をお楽しみいただけます。

私たちがe-bikeの未来を想い描いてから8年、そしてブランドとして産声を上げてから4年目を迎えます。

スキー、スノーボード、サーフィン、旅、アウトドア--。普段よりアクティブな仲間が作り上げた私たちWOは自分たちのライフスタイルに根付く感覚を、自転車というモビリティに落とし込んできました。その中で、ひとつ確信したことがあります。電動アシストが「必要な自転車」と「そうでない自転車」があるということです。たとえば、子どもを乗せて走る「ママチャリ」は、総重量も重く、アシストの存在が不可欠です。元々重いファットバイクも、アシストが付いたことで一気に世界的なブームに火がつきました。しかし、電動アシストは必ずしも重量のある自転車のためだけでなく、もっと心地よく走るため、普段の生活の移動に活かして良いはずです。

そして私たちは長年の構想と実践の末、BMXに次なるアシスト自転車の可能性を見出しました。

本来、BMXは軽量でギアも軽く、トリックのために設計された乗り物です。スピードの遅さを考えると移動に適さないため、モチベーションが高いときにしか乗れない--それがBMXの印象でした。でも、そこにアシストを加えたらどうなるでしょうか？

こうして、驚くほどスムーズな加速、車体との一体感、そして、坂道を登る時の浮遊感が生まれました。この新しい体験を、私たちは「GLISSE」（グリス）と名付けました。フランス語で“滑る”を意味し、長くスムーズに波に乗るサーフボードのような感覚からインスピレーションを得ています。「GLISSE」はシンプルな20インチのBMXフレームをベースに、36V 13Ahのバッテリーと250Wのモーターを搭載した、無駄を削ぎ落とし、洗練されたデザインと機能性を持つ電動アシスト自転車です。

カラー展開は、ブラック、ピスタチオ、モス、バーガンディの４色となっております。

クロームカラー＆シルバーで統一したパーツがフレームカラーとマッチし、どんなシーンにも映える仕上がりとなっております。

MOSSMATTE BLACKBURGANDYPISTACHIO

※型式認定取得準備中となっております。

スペック

製品名：GLISSEグリス

価格： 176,000円（税込）

カラー： BLACK/PISTACHIO/MOSS/BURGUNDY/WISTERIA

全長：1470cm

ハンドル幅：60cm

高さ：100cm

車体重量：約19.8kg

アシスト速度：最大時速24km

アシストモード：３モード

走行可能距離：約50km～80km

バッテリー 36V/13ahリチウムイオンバッテリー

モーター：250W

ブレーキ：リムブレーキ

タイヤ：20インチ×1.95

充電時間：4~6時間

URL：https://wobikes.com/collections/glisse

WO について

WO BIKESは最新鋭の電動技術と、従来の二輪車の概念を覆すデザイン性を兼ね備えた次世代の電動モビリティブランド。ブランドネーム、WO(ダブルオー）＝DOUBLE ORBIT(ダブルオービット）には活動範囲がダブルに広がるという意味が込められています。

日常を広げる有効な移動手段になるとともに、その独特のデザイン性でこだわりの１台を提供します。

https://wobikes.com/

WO STORE

所在地：東京都目黒区中目黒1-8-8 1F

電話番号：03-6451-0780

営業時間：12:00~19:00 (水曜定休）

公式HP : https://wobikes.com/

公式instagram : https://www.instagram.com/wo_bikes/

