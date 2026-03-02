3月2日より「ウエルシアグループ春の大一番！キャンペーン」を開始！

ウエルシア薬局株式会社

ウエルシア薬局株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中純一、以下 ウエルシア薬局）は、2026年3月2日(月)よりウエルシアグループの店舗でお買い物をされたお客様を対象にWAON POINTが最大２０％還元される「ウエルシアグループ春の大一番！キャンペーン」を期間限定で開催することをお知らせします。今回はウエルシアグループがオフィシャルスポンサーである「公益社団法人 日本相撲協会」とコラボして、キャンペーンを盛り上げていただきます。

キャンペーン専用ウェブサイト

URL： https://m.e-welcia.com/drug/20260302_spring_cp(https://m.e-welcia.com/drug/20260302_spring_cp)

実施期間：2026年3月2日(月)～4月5日(日)

キャンペーン１

【WAON POINT最大20％還元キャンペーン】

■キャンペーン対象店舗

ウエルシア薬局（ハックドラッグ・金光薬品・とをしや薬局）、ダックス、ハッピー・ドラッグ、よどやドラッグ、 マルエドラッグ、コクミン、ふく薬品、スーパードラッグひまわり

※一部対象商品の取り扱いが無い店舗があります。

※WAON POINTの取り扱いが無い店舗は対象外です。

※店頭でのお買い上げのみ対象となります。

■特典内容

１回のお会計で対象商品３点以上かつ対象商品のお買い上げ合計金額が

１．税込2,500円以上のお買い物 ： 250ポイント

２．税込5,000円以上のお買い物 ： 1,000ポイント

■ウエルシアグループアプリからエントリーが必要です。

お買い物時にウエルシアグループアプリに登録したWAON POINTがたまるカードかWAON POINTバーコードをご提示ください。

※iAEONなど他のアプリのWAON POINTバーコードは対象外です。

※進呈ポイントの上限は1会計1,000ポイント、期間中合計10,000ポイント。

※ポイントは2026年5月上旬頃に進呈予定です。

※ポイントの進呈は都合により前後する場合があります。

キャンペーン２

【大相撲チケットや大相撲オリジナルグッズが当たるキャンペーン】

■キャンペーン対象店舗

ウエルシア薬局（ハックドラッグ・金光薬品・とをしや薬局）、ダックス、ハッピー・ドラッグ、よどやドラッグ、 マルエドラッグ、コクミン、ふく薬品、スーパードラッグひまわり

※店頭でのお買い上げのみ対象となります。

■特典内容

店内商品 税込2,500円以上お買い上げのレシートで大相撲五月場所（東京）チケットやポスター、タオル等のここでしか手に入らないオリジナル相撲グッズが当たります

※処方箋調剤、たばこ、POSAカード、公共料金のお支払い（収納代行）

配送料金（宅配便）はお買い上げ金額の対象外となります。

■キャンペーンサイトから必要な情報を入力して応募

※レシートの合算はできません。1枚のレシートで1回限りの応募となります。

※税込2,500円を一口としておひとり様何口でも応募可能です。

■景品発送時期

大相撲チケット 5月上旬

オリジナルグッズ 5月下旬

【ウエルシアグループ公式LINEでもお得な情報】

■大の里関・豊昇龍関・安青錦関・大栄翔関のオリジナルスマホ壁紙プレゼント

店頭の二次元コードを読み取ると、毎週変わるオリジナルスマホ壁紙（全５種）がもらえます。

目指せ！全種類ゲット！

【詳細の確認方法】

3月2日より閲覧可能になるキャンペーン専用WEBサイトをご参照ください。

「ウエルシアグループ春の大一番！キャンペーン」専用ウェブサイト

URL： https://m.e-welcia.com/drug/20260302_spring_cp

WAON POINTについて

「ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ」は家族や地域社会とつながり、健康生活も応援するイオンの共通ポイント

サービスとして２０１６年６月よりサービスを開始しました。

現在の会員数は約1億人、

提携先はイオングループ各社をはじめ、全国約370社です。

お会計時にＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカードや「イオンカード」をご提示いただく※他、電子マネー「ＷＡＯＮ」への交換にもおつかいいただけます。

WAON POINTの「ためかた」、「つかいかた」、「つかえるお店」等については、smart WAONウェブサイトをご参照ください。

https://www.smartwaon.com/

※ 対象カードごとのサービスは加盟店によって異なります。

■ウエルシア薬局について

ウエルシア薬局は、企業理念「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」のもと、主に調剤併設型ドラッグストアチェーンの運営を行っています。「調剤併設」「カウンセリング営業」「深夜営業」「介護」の４つの柱をビジネスモデルとしたドラッグストアを３９都道府県に約2,２００店舗展開しています。

ウエルシアグループでは、２０３０年のありたい姿として「地域No.1の健康ステーションの実現」を目指しており、地域社会の皆さまの健康増進にお役に立てるよう取り組んでまいります。

ウエルシア薬局Webサイト：https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

【ウエルシアグループ春の大一番！キャンペーン お問い合わせ先】

TEL： 0120-119-358

受付時間： 9:00-20:00 年中無休