冷やさなくてもすぐひんやり！「COOLOOPひんやりネックシート」を3月2日より発売

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、冷蔵庫いらずで使える使い捨てタイプのネック用冷感シート「COOLOOPひんやりネックシート」を2026年3月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/19597

暑さが気になる季節に、サッと巻くだけ。

水分を含んだゲルが熱を吸収して蒸発することで、首元を心地よくクールダウン。貼った部分の皮膚温度を下げ、メントール配合によりひんやり感が持続します。30℃の環境下では約4時間、36℃の環境下でも2時間の冷感キープを実現しました。(※使用環境により異なります)

首にフィットしてしっかり冷却

幅約7cmのワイド設計で首元をしっかりカバー。面ファスナー仕様なので、首回り40cmまでサイズ調節ができ、大人から子供まで使用可能です。着脱も簡単で、動いてもズレにくいのがポイント。4枚入りの使い切りタイプで衛生的。

巻き方は、クロス巻きとストレート巻きの2タイプ。シーンや好みに合わせて使えます。

外出先でも、すぐ使える手軽さ

‹クロス巻き› ‹ストレート巻き›

冷やす手間がないため、思い立ったらすぐ使えるのが魅力。

スポーツ観戦や野外フェス、アウトドア、移動中など、暑さ対策が必要なさまざまなシーンで活躍します。

手軽さと快適さを両立した「COOLOOPひんやりネックシート」で、暑い日のお出かけをもっと快適に。

【商品情報】

COOLOOPひんやりネックシート

価格：1,078円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19584

※開封後はすぐにご使用ください。本品は開封後の保管はできません。

※汗やクリーム・パウダー等は拭き取ってから、ネックレス等は外してご使用ください。

※使用中に冷却効果が弱まった場合は交換してください。

※本品は再利用できません。

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

