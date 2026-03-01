TVで話題の間取り評論家・内山里江氏が設計。手の届くサウナ住宅『TOTONOU HOUSE（ととのう家）』4月25日(土)公開！

有限会社 染矢建設ダイニングも兼ねたオーダーキッチンが主役の2階リビング

有限会社 染矢建設（本社：東京都東村山市、以下「当社」）は、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、間取り評論家・内山里江氏がプランニングを手掛けた新しい注文住宅モデル「TOTONOU HOUSE（ととのう家）」のプレオープン内覧会を開催いたします。

本モデルは、敷地面積33.4坪（110.43平方メートル ）という、東京の標準的な住宅用地において「本格サウナ」と「ゆとりある暮らし」をいかに両立させるかを追求した、都市型サウナ住宅の最適解です。

■ 背景：「お店サウナ」のハードルを、自宅サウナが解消する

サウナの健康・美容効果が注目される一方で、多くの女性からは「終わった後のスキンケアやメイク直しが大変」「衛生面が気になる」「荷物が増える」といった、施設利用ならではの悩みが多く聞かれました。

当社が提案する「TOTONOU HOUSE」は、こうした手間をすべてゼロにします。日々のルーティンの延長で、ノーメイクのまま、誰の目も気にせず「シャワー感覚」で日常にサウナを取り入れるライフスタイルを提案します。

■ 設計のこだわり：内山里江先生が体現する「健康美を育む間取り」

本モデルのプランニングを担当したのは、自らも自宅サウナを愛用する建築家・内山里江先生（ホンマでっかTV等、間取り評論家としてご活躍）です。

内山先生は、出張時以外は毎日自宅サウナに入り、「日頃はファンデーションを塗っていない」と語るほどの透明感溢れる美肌の持ち主。今回の設計には、単なる設備としてのサウナではなく、先生が自ら実践する「一番の健康美容習慣」としてのサウナを、家事動線の中にいかに自然に組み込むかというノウハウが凝縮されています。

モスグリーンの塗り壁がつくる、品格と存在感のあるファサード

■ 延床32坪に凝縮された、妥協のない空間設計

「広い家でなければサウナは置けない」という常識を、内山先生の緻密な設計が覆しました。

体も肌も整う動線: 延床面積32.3坪（106.81平方メートル ）の中に、サウナ・水風呂・外気浴の完璧なサイクルを組み込みつつ、生活動線を邪魔しない配置を実現。 プライベート空間の確保: 視線を遮る設計により、33坪の敷地内でも人目を気にせずBBQや外気浴を楽しめる開放感を生み出しました。 料理をする時間も、食事の時間も、気づけば人が集まる。

幅2600mm・奥行き1500mmのカウンターとダイニングがひとつにつながった、田中工藝のオーダーキッチン。 可変性のある間取り: 暮らしの変化に合わせて形を変えられる部屋作りで、ゲストルームとしても活用可能。 生活感を隠すデザイン: 必要な場所に最適な収納を配置し、機能美と生活感の払拭を両立。

■ プレオープン内覧会 概要

名称：「TOTONOU HOUSE（ととのう家）」完成披露内覧会

日時：2026年4月25日（土）、26日（日） 10:00～17:00

場所： 東京都東村山市恩多町2-44-28

物件スペック：敷地面積 110.43平方メートル （33.4坪）／ 延床面積 106.81平方メートル （32.3坪）

耐震等級３ 断熱等級６ 第一種換気

詳細・予約：当社WEBサイトより

https://arrows-home.co.jp/events/post-3259/

本格サウナブランド「HARVIA」のストーブ

【染矢建設について】

東村山市を拠点に杉並区、世田谷など都内西部、埼玉南部で施工を行う工務店。「『有名建築家』と叶える、世界に一つだけのデザイン住宅」をコンセプトに、高性能かつ手の届く価格帯の注文住宅を展開しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社 染矢建設 担当：水谷

電話：080-5000-9620

メールアドレス：kanako@arrows-home.co.jp

HP:https://arrows-home.co.jp/