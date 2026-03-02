【創刊40周年攻勢】第2弾＆第3弾！らくたしょうこ先生と藤原ハル先生が “現代女性のリアル”を描く！ 漫画誌「JOUR4月号」3月2日発売

先月号から始まったJOUR創刊40周年攻勢！ 第1弾の小田扉先生に続き、JOUR4月号の第2弾＆第3弾には、TVドラマ化もした『雨上がりの僕らについて』の著者・らくたしょうこ先生と、さまざまな女性の選択と機微を描いたオムニバス『元気でいてね』が各所で話題となっている藤原ハル先生が登場！ お二人それぞれの切り口で「現代女性のリアル」を映した特別読切は必見です！


JOUR4月号もぜひお楽しみください。


●豪華作家陣が登場！ JOUR創刊40周年攻勢 第2弾＆第3弾！

勢いが止まらないJOUR創刊40周年攻勢！ JOUR4月号では、BLジャンルでも熱い支持を得るらくたしょうこ先生と、繊細な筆致で多くの人の共感を呼ぶ藤原ハル先生が登場。豪華ゲストのお二人が描く、女性の機微を穿つ読切2作品をご堪能ください！


☆らくたしょうこ先生が贈る、傷つく女性にそっと寄り添うご自愛ドラマ


『雨上がりの僕らについて』シリーズなど、BLジャンルでも大活躍中のらくたしょうこ先生がJOURに初寄稿！ アラサー女性×ご自愛系上司の心温まるヒューマンドラマをお届けします。


＜『やめる時も、すこやかなる時も。』あらすじ＞


32歳、彼氏持ち、なんとなく生きているOLの藍那。結婚をぼんやり考えていた彼氏からの爆弾発言により、自暴自棄に走っているところを上司に見られて…？




☆藤原ハル先生がつづる、アラフォー独身女性のひそやかな恋物語


「産む」という選択肢にまつわる様々な女性ドラマを収めたオムニバス『元気でいてね』で話題を呼んだ藤原ハル先生が、アラフォー女性の恋心と、自身への困惑や逡巡を描きます。


＜『凪にさざなみ』あらすじ＞


仕事は定時、坂の上での一人暮らし。穏やかな毎日は、年下の青年との出会いで波打ち――。ときめきと戸惑いに揺れる、38歳、恋の物語。





【雑誌概要】


JOUR 2026年4月号


発売日：2026年3月2日


定価：700円（税込）


判型：A5判


発行元：株式会社双葉社