【創刊40周年攻勢】第2弾＆第3弾！らくたしょうこ先生と藤原ハル先生が “現代女性のリアル”を描く！ 漫画誌「JOUR4月号」3月2日発売

先月号から始まったJOUR創刊40周年攻勢！ 第1弾の小田扉先生に続き、JOUR4月号の第2弾＆第3弾には、TVドラマ化もした『雨上がりの僕らについて』の著者・らくたしょうこ先生と、さまざまな女性の選択と機微を描いたオムニバス『元気でいてね』が各所で話題となっている藤原ハル先生が登場！ お二人それぞれの切り口で「現代女性のリアル」を映した特別読切は必見です！

JOUR4月号もぜひお楽しみください。

●豪華作家陣が登場！ JOUR創刊40周年攻勢 第2弾＆第3弾！

勢いが止まらないJOUR創刊40周年攻勢！ JOUR4月号では、BLジャンルでも熱い支持を得るらくたしょうこ先生と、繊細な筆致で多くの人の共感を呼ぶ藤原ハル先生が登場。豪華ゲストのお二人が描く、女性の機微を穿つ読切2作品をご堪能ください！

☆らくたしょうこ先生が贈る、傷つく女性にそっと寄り添うご自愛ドラマ

『雨上がりの僕らについて』シリーズなど、BLジャンルでも大活躍中のらくたしょうこ先生がJOURに初寄稿！ アラサー女性×ご自愛系上司の心温まるヒューマンドラマをお届けします。

＜『やめる時も、すこやかなる時も。』あらすじ＞

32歳、彼氏持ち、なんとなく生きているOLの藍那。結婚をぼんやり考えていた彼氏からの爆弾発言により、自暴自棄に走っているところを上司に見られて…？

☆藤原ハル先生がつづる、アラフォー独身女性のひそやかな恋物語

「産む」という選択肢にまつわる様々な女性ドラマを収めたオムニバス『元気でいてね』で話題を呼んだ藤原ハル先生が、アラフォー女性の恋心と、自身への困惑や逡巡を描きます。

＜『凪にさざなみ』あらすじ＞

仕事は定時、坂の上での一人暮らし。穏やかな毎日は、年下の青年との出会いで波打ち――。ときめきと戸惑いに揺れる、38歳、恋の物語。

【雑誌概要】

JOUR 2026年4月号

発売日：2026年3月2日

定価：700円（税込）

判型：A5判

発行元：株式会社双葉社