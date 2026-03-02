【創刊40周年攻勢】第2弾＆第3弾！らくたしょうこ先生と藤原ハル先生が “現代女性のリアル”を描く！ 漫画誌「JOUR4月号」3月2日発売
先月号から始まったJOUR創刊40周年攻勢！ 第1弾の小田扉先生に続き、JOUR4月号の第2弾＆第3弾には、TVドラマ化もした『雨上がりの僕らについて』の著者・らくたしょうこ先生と、さまざまな女性の選択と機微を描いたオムニバス『元気でいてね』が各所で話題となっている藤原ハル先生が登場！ お二人それぞれの切り口で「現代女性のリアル」を映した特別読切は必見です！
JOUR4月号もぜひお楽しみください。
●豪華作家陣が登場！ JOUR創刊40周年攻勢 第2弾＆第3弾！
勢いが止まらないJOUR創刊40周年攻勢！ JOUR4月号では、BLジャンルでも熱い支持を得るらくたしょうこ先生と、繊細な筆致で多くの人の共感を呼ぶ藤原ハル先生が登場。豪華ゲストのお二人が描く、女性の機微を穿つ読切2作品をご堪能ください！
☆らくたしょうこ先生が贈る、傷つく女性にそっと寄り添うご自愛ドラマ
『雨上がりの僕らについて』シリーズなど、BLジャンルでも大活躍中のらくたしょうこ先生がJOURに初寄稿！ アラサー女性×ご自愛系上司の心温まるヒューマンドラマをお届けします。
＜『やめる時も、すこやかなる時も。』あらすじ＞
32歳、彼氏持ち、なんとなく生きているOLの藍那。結婚をぼんやり考えていた彼氏からの爆弾発言により、自暴自棄に走っているところを上司に見られて…？
☆藤原ハル先生がつづる、アラフォー独身女性のひそやかな恋物語
「産む」という選択肢にまつわる様々な女性ドラマを収めたオムニバス『元気でいてね』で話題を呼んだ藤原ハル先生が、アラフォー女性の恋心と、自身への困惑や逡巡を描きます。
＜『凪にさざなみ』あらすじ＞
仕事は定時、坂の上での一人暮らし。穏やかな毎日は、年下の青年との出会いで波打ち――。ときめきと戸惑いに揺れる、38歳、恋の物語。
□JOUR公式HP
https://www.futabasha.co.jp/magazine/jour
□JOUR編集部公式X
@JOUR_hensyuubu(https://x.com/JOUR_hensyuubu)
【雑誌概要】
JOUR 2026年4月号
発売日：2026年3月2日
定価：700円（税込）
判型：A5判
発行元：株式会社双葉社