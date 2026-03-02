～毎日のお散歩を快適に～　『HANDLER　スーパーウォーカー伸縮リード』　新発売

アース・ペット株式会社

アースグループにおいてペット事業を展開するアース・ペット株式会社（本社：東京都千代田区神田司町2-12-1/代表取締役社長：藤本 秀史）は、「HANDLER お散歩用犬具 スーパーウォーカー伸縮リード」を2026年3月2日（月）に新発売します。

超小型犬・小型犬用 小型犬・中型犬用 中型犬・大型犬用

愛犬のお散歩に使用する引ひも（リード）は、現在、約4割のペットオーナー様が、伸縮するタイプを使用しております。（自社調べ）

当社は、1993年に伸縮リード「初代アルファリード」を発売して以来、30年にわたり、伸縮リードの機能性や快適性の向上を追求し、進化を続けてきました。

これまで培った経験と実績をもとに、このたびペットオーナー様と愛犬が快適にお散歩できる『スーパーウォーカー伸縮リード』を発売します。この商品は、スイッチひとつで愛犬の動きを自在にコントロールでき、使用シーンに応じて平面テープの長さをスムーズに調節できるのが特長です。

『スーパーウォーカー伸縮リード』は、公園などの広い場所ではリードを最大まで伸ばして、愛犬を自由にのびのびとお散歩させることができます。通行の多い場所ではリードを短く巻き戻して、愛犬を無理なく安全にコントロールできます。

【６つの特長】

お散歩イメージ１.手にフィット

持ち手部分には全面TPR素材（ゴム製）を採用し、すべりにくく、お散歩中もしっかり握れる

仕様です。

１.手にフィット２.安心ロック付

予期せぬナスカン金具外れを軽減し、

ナスカン金具のレバーをしっかりロック※1

「安心ロック」を回すだけで簡単にロック・解除できる。

２.安心ロック付３.丈夫なナスカン

強度のある丈夫なナスカン金具を

各サイズに装備。

不安を解消でき、お散歩をサポートします。

３.丈夫なナスカン４.夜でも安心

本体両面の反射素材シールが

車などのライトに反射し、夜道のお散歩も安心。

４.夜でも安心５.コンパクト＆軽量

ポケットに入るサイズ感と軽さ※2で、

持ち運びに最適です。※3

５.コンパクト＆軽量６.ポップなデザイン

お散歩が楽しくなる！

「水玉柄」と「モノグラム柄」を採用。

６.ポップなデザイン

※1 PAT. 6143604 ※2 約110ｇ ※3 超小型犬・小型犬用のみ

アース・ペットオリジナル機能（特許取得済）と安心できる仕様を採用し、愛犬とペットオーナー様の絆をつなぐ「HANDLERスーパーウォーカー伸縮リード」で、愛犬と一緒に快適にお散歩できる豊かな暮らしをサポートします。

【製 品】●スーパーウォーカー伸縮リードXS.Ｓ

・色柄：桃・青 ・適応サイズ：～12kg（超小型犬・小型犬用）・全長：～3.6m

●スーパーウォーカー伸縮リードＳ.M

・色柄：赤・黄 ・適応サイズ：～25kg（小型犬・中型犬用）・全長：～5.0m

●スーパーウォーカー伸縮リードＭ.L

・色柄：赤・黄 ・適応サイズ：～35kg（中型犬・大型犬用）・全長：～5.0m

【価 格】オープン

【発売日】2026年3月2日（月）

【販売店舗】全国 ホームセンター、ドラッグストア、スーパー、ペットショップなど

■動画

・HANDLER スーパーウォーカー伸縮リード

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SOSvptz4wfw ]

アース・ペット株式会社（アース製薬株式会社100％子会社）は、ペットケア用品・ペット生活用品・ペットフードの製造販売を行うメーカーです。代表的なブランドとして、ペット用虫ケア用品の『アース』シリーズ、ペットケア用品の『JOYPET（ジョイペット）』シリーズ、ペットフードの『ファーストチョイス』シリーズ、ペット生活用品の『HANDLER（ハンドラー）』シリーズがあります。