いきものがかり 初の大規模展示企画 デビュー20周年を記念した「いきものがかりの視展 in ハービス」を開催！
大阪・西梅田にある、商業施設ハービスPLAZA／PLAZA ENTでは、2026年3月20日（金・祝）～4月12日（日）の期間、2026年でメジャーデビュー20周年を迎えた“いきものがかり”とのコラボレーションした「いきものがかりの視展 in ハービス ～いきものがかりが見てきた“時間”～」を開催いたします。
本イベントは、いきものがかりの20年を、出来事の年表や回想ではなく、ふたりがその時々に見てきた景色や空気、音楽のそばに流れていた時間として再構成する展示です。
ライブ会場の外で開演を待つ時間、街に音が滲んでいった瞬間、制作の合間に眺めていた風景
──そうした音楽のまわりに積み重なってきた時間を、写真・映像・言葉・音によって静かにすくい取ります。
観覧者は、いきものがかりが見てきた時間と自身の記憶を重ねながら、音楽とともに歩んできた時間を見つめ直す体験へと導かれます。
幅広い世代に支持され、エールを贈ってきたいきものがかりの20年間の軌跡を体感いただけます。
＜企画内容>
■DIVE CONTENTS：いきものがかりの視展
・いきものがかりの視展 1999-2025｜写真でたどる時間
20年間、いきものがかりを見てきた人たちの視点。
そして、ふたりがその時々に見てきた景色や空気。写真家・濱田英明氏による撮り下ろし作品と、これまでのアーカイブ写真を重ねながら、いきものがかりが見てきた「時間」を写真でたどります。
・いきものがかりの視展 1999-2025｜映像でたどる時間
写真家・濱田英明氏による映像と撮り下ろし写真、さらに過去の写真・映像アーカイブを織り交ぜ、いきものがかりの20年をひとつの映像作品として再構成します。
・ジャケットクリエイティブコレクション
メジャーデビュー曲「SAKURA」から最新曲「超ありがとう」まで。これまでにリリースされたCDジャケットを一堂に展示。あわせて、過去のライブ映像も上映します。作品のビジュアルと音楽の歩みを振り返るアーカイブ展示です。
■PLAY CONTENTS：イベントを遊びつくす
・いきものカードプレゼント
「いきものがかりの視展」の展示を撮影した写真をインフォメーションにてご提示いただくと、
イベント限定のオリジナルカード（いきものカード＊）をプレゼント。
＊いきものカード：いきものがかりのシングル及びアルバムなどに同梱されているカード
・イッキーモンキー増殖計画
いきものがかり公式キャラクター「イッキーモンキー」の塗り絵に参加し、
イッキーモンキーの“増殖”をサポートしてください。
・ポストカードを作ろう！スタンプラリー
ハービス館内5か所に設置されたスタンプポイントでスタンプを集めると1枚の絵が完成！
・あのジャケットの中へ。イッキーモンキーと出会うフォトスポット
イッキーモンキーと手をつないで、あのジャケットの世界へ。
作品の中に入り込める特別なフォトスポットです。ここでしか撮れない一枚を、ぜひ。
■SOUND CONTENTS：心を揺らすメロディ
・いきものがかりの歌
吉岡聖恵の〈シンガー〉としての魅力。水野良樹の〈ソングライター〉としての凄み。
様々な著名人から寄せられたコメントを通して、いきものがかりの音楽を紐解きます。
・いきものがかりの楽曲をオルガン演奏
ハービスPLAZAに常設されているシアターオルガンが、いきものがかりの楽曲を奏でます。
シアターオルガンの幻想的な音色をぜひ聴いてみて。
〈セットリスト〉風が吹いている、YELL、帰りたくなったよ
・館内BGMジャック
ハービスPLAZA ENT館内にて、いきものがかりの楽曲を特別放送。
あわせて、スペシャルメッセージもお届けします。
買い物の時間や移動のひとときに、音楽がそっと寄り添います。
■FEEL CONTENTS：音と味のセッション
・楽曲から考案！スペシャルコラボメニュー
ハービスの飲食店14店舗で、いきものがかりの人気曲からインスパイアしたコラボメニューが期間限定で登場。
懐かしの曲から最新曲まで珠玉のコラボをお楽しみに！
いきものがかりの視展 in ハービス ～いきものがかりが見てきた“時間”～
【期間】2026年3月20日（金・祝）～4月12日（日）
【場所】ハービスPLAZA/PLAZA ENT館内各所
詳しくはイベント特設サイトにて
https://www.herbis.jp/ikimonogakari2026
ハービスPLAZA/PLAZA ENT https://www.herbis.jp/
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1