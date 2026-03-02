いきものがかり 初の大規模展示企画 デビュー20周年を記念した「いきものがかりの視展 in ハービス」を開催！

写真拡大 (全3枚)

阪急阪神ホールディングス株式会社

大阪・西梅田にある、商業施設ハービスPLAZA／PLAZA ENTでは、2026年3月20日（金・祝）～4月12日（日）の期間、2026年でメジャーデビュー20周年を迎えた“いきものがかり”とのコラボレーションした「いきものがかりの視展 in ハービス ～いきものがかりが見てきた“時間”～」を開催いたします。




本イベントは、いきものがかりの20年を、出来事の年表や回想ではなく、ふたりがその時々に見てきた景色や空気、音楽のそばに流れていた時間として再構成する展示です。



ライブ会場の外で開演を待つ時間、街に音が滲んでいった瞬間、制作の合間に眺めていた風景


──そうした音楽のまわりに積み重なってきた時間を、写真・映像・言葉・音によって静かにすくい取ります。



観覧者は、いきものがかりが見てきた時間と自身の記憶を重ねながら、音楽とともに歩んできた時間を見つめ直す体験へと導かれます。



幅広い世代に支持され、エールを贈ってきたいきものがかりの20年間の軌跡を体感いただけます。




＜企画内容>


■DIVE CONTENTS：いきものがかりの視展



・いきものがかりの視展 1999-2025｜写真でたどる時間


20年間、いきものがかりを見てきた人たちの視点。


そして、ふたりがその時々に見てきた景色や空気。写真家・濱田英明氏による撮り下ろし作品と、これまでのアーカイブ写真を重ねながら、いきものがかりが見てきた「時間」を写真でたどります。



・いきものがかりの視展 1999-2025｜映像でたどる時間


写真家・濱田英明氏による映像と撮り下ろし写真、さらに過去の写真・映像アーカイブを織り交ぜ、いきものがかりの20年をひとつの映像作品として再構成します。



・ジャケットクリエイティブコレクション


メジャーデビュー曲「SAKURA」から最新曲「超ありがとう」まで。これまでにリリースされたCDジャケットを一堂に展示。あわせて、過去のライブ映像も上映します。作品のビジュアルと音楽の歩みを振り返るアーカイブ展示です。



■PLAY CONTENTS：イベントを遊びつくす



・いきものカードプレゼント


「いきものがかりの視展」の展示を撮影した写真をインフォメーションにてご提示いただくと、


イベント限定のオリジナルカード（いきものカード＊）をプレゼント。


＊いきものカード：いきものがかりのシングル及びアルバムなどに同梱されているカード



・イッキーモンキー増殖計画


いきものがかり公式キャラクター「イッキーモンキー」の塗り絵に参加し、


イッキーモンキーの“増殖”をサポートしてください。



・ポストカードを作ろう！スタンプラリー


ハービス館内5か所に設置されたスタンプポイントでスタンプを集めると1枚の絵が完成！



・あのジャケットの中へ。イッキーモンキーと出会うフォトスポット


イッキーモンキーと手をつないで、あのジャケットの世界へ。


作品の中に入り込める特別なフォトスポットです。ここでしか撮れない一枚を、ぜひ。



■SOUND CONTENTS：心を揺らすメロディ



・いきものがかりの歌


吉岡聖恵の〈シンガー〉としての魅力。水野良樹の〈ソングライター〉としての凄み。


様々な著名人から寄せられたコメントを通して、いきものがかりの音楽を紐解きます。



・いきものがかりの楽曲をオルガン演奏


ハービスPLAZAに常設されているシアターオルガンが、いきものがかりの楽曲を奏でます。


シアターオルガンの幻想的な音色をぜひ聴いてみて。



〈セットリスト〉風が吹いている、YELL、帰りたくなったよ



・館内BGMジャック


ハービスPLAZA ENT館内にて、いきものがかりの楽曲を特別放送。


あわせて、スペシャルメッセージもお届けします。


買い物の時間や移動のひとときに、音楽がそっと寄り添います。



■FEEL CONTENTS：音と味のセッション



・楽曲から考案！スペシャルコラボメニュー


ハービスの飲食店14店舗で、いきものがかりの人気曲からインスパイアしたコラボメニューが期間限定で登場。


懐かしの曲から最新曲まで珠玉のコラボをお楽しみに！





いきものがかりの視展 in ハービス ～いきものがかりが見てきた“時間”～


【期間】2026年3月20日（金・祝）～4月12日（日）


【場所】ハービスPLAZA/PLAZA ENT館内各所



詳しくはイベント特設サイトにて


https://www.herbis.jp/ikimonogakari2026




ハービスPLAZA/PLAZA ENT　https://www.herbis.jp/



発行元：阪急阪神ホールディングス


　　　　大阪市北区芝田1-16-1