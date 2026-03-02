春のNEW＆RENEWAL SHOP OPEN！第2弾 アトレ初出店の「CADUNE※」など注目の9ショップのオープン日・限定情報を一挙公開！
株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行)が運営するアトレ恵比寿(所在地：東京都渋谷区)では、この春合計16ショップがオープン・リニューアルをし、装いを新たにお客様をお迎えします。
本リリースでは、先行してオープンを迎える計9ショップの詳細情報を公開。各ショップでは、アトレ恵比寿限定商品の販売やノベルティプレゼントなど、オープンを記念したスペシャルキャンペーンを実施します。
NEW SHOP
CADUNE※ レディスファッション［本館4F］
【アトレ初・3/20(金祝)オープン】
月の満ち欠けによって様々な影響を受けている私達。日々心地よいと感じるものを自ら選び、アクティブな都会の中で自分に素直に生きる女性へ。
■オープニング特典
税込33,000円以上購入で「刺繍入りオーバーシャツ」をプレゼント
※無くなり次第終了
CLASKA Gallery & Shop "DO" 生活雑貨［本館5F］
【アトレ初・4/1(水)オープン】
丁寧にセレクトされた生活雑貨や、トレンドではなく着心地や使い勝手をよく考えてデザインされたオリジナルの服やバッグなど、日常に潤いと豊かさをもたらしてくれる品々を集めたライフスタイルショップです。
■オープニング特典
アトレ恵比寿店限定「MAMBO ニットマルシェバッグ/
KAO・水色」を販売
販売価格：税込3,520円
※数量限定
マークスアンドウェブ コスメ［本館5F］
■オープニング特典
１.ノベルティプレゼント
税込1,500円以上購入で「ハンドメイドボタニカルソープ40g」をプレゼント
※先着100名様限定・おひとり様につき1点・無くなり次第終了
※香りはお選びいただけません
２.数量限定ウェルカムバッグ販売
デイリーアイテムのお得な詰合わせを限定販売
販売価格：税込3,700円
※30セット限定・無くなり次第終了
ストロベリーフィールズ レディスファッション［本館4F］
■オープニング特典
税込22,000円以上購入で「オリジナルハンカチ」をプレゼント
※無くなり次第終了
Pasand by ne Quittez pas レディスファッション［本館4F］
■オープニング特典
税込33,000円以上購入で「Pasand tea」をプレゼント
※無くなり次第終了
■ショップ情報
チカン刺繍が施されたドレス「Dobby Stripe Chikan Embroidery Panel Dress」のGreen Colorをアトレ恵比寿限定販売
ノイ ラボーロ ファッション雑貨［本館5F］
■ショップ情報
フランスのバッグブランド「ジャックゴム」日本限定品の展開
BARNYARDSTORM レディスファッション［本館4F］
■オープニング特典
税込20,000円以上購入で「ブランドオリジナルトートバック」をプレゼント
※無くなり次第終了
本館4F「HER.」「リヴドロワ」はオープニングキャンペーンを開催中。
HER. レディスファッション［本館4F］
■オープニング特典
１.恵比寿店限定レースノーカラージャケット販売
販売価格：税込52,800円
２.ノベルティプレゼント
HER.にてお買い物されたお客様限定で、「HER.×PAPABUBBLE／パパブブレ
オリジナルキャンディー」をプレゼント
※無くなり次第終了
リヴドロワ レディスファッション［本館4F］
■オープニング特典
１.ノベルティプレゼント
税込28,600円以上購入で、「オリジナルポーチ付エコバッグ」をプレゼント
※先着200名様限定
２.パルアプリポイントアップキャンペーン
パルアプリポイントをプラス5％付与
※2月27日(金)～3月8日(日)限定
フロアガイド（上：本館4F 下：本館5F）
詳細はアトレ恵比寿HPにて公開中！
https://www.atre.co.jp/ebisu/news/6648/
施設概要
施設名 ：アトレ恵比寿本館
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南1丁目5番5号
営業時間：ショッピング／10:00～21:00
6Fレストラン／11:00～22:30
※一部、営業時間の異なるショップ有
構造 ：鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造)
階数 ：地上7階
延床面積：23,580平方メートル
店舗面積：11,162平方メートル
店舗数 ：112ショップ(2026年3月2日現在)
施設名 ：アトレ恵比寿西館
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南1丁目6番1号
営業時間：ショッピング／10:00～21:00
レストラン／11:00～22:30
※一部、営業時間の異なるショップ有
構造 ：鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造)
階数 ：地上8階／地下1階
延床面積：9,514平方メートル
店舗面積：4,843平方メートル
店舗数 ：19ショップ (2026年3月2日現在)
ご案内
2026年4月1日(水)よりアトレ恵比寿本館における営業時間を変更します。
ショッピング 10:00～20:00
スイーツ・デリ 10:00～21:00
レストラン 11:00～22:00
※コンコース階及び西館は個別営業時間です。詳細はHPをご覧ください。
https://www.atre.co.jp/ebisu/news/6357/
■SC運営会社概要
名称 ：株式会社アトレ
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号
恵比寿ネオナート6F
会社設立：1990年4月2日
資本金 ：16億3千万円
代表者 ：高橋 弘行
事業内容：駅ビルの管理及び運営等
運営施設：アトレ恵比寿、アトレ品川、
アトレ吉祥寺、アトレ上野 他
（※）「CADUNE」の正しい表記は「アキュート・アクセント」入り